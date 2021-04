Se estrenó “A la cuenta de 3”, la película producida por Nico Vázquez y protagonizada por Santi Maratea

Nico Vázquez y Santi Maratea

Nico Vázquez debutó como productor de cine con el film A la cuenta de tres, que se estrenó en la plataforma Flow. La película, dirigida por Agustina Navarro, está protagonizada por el influencer Santi Maratea, que también tuvo su prueba de fuego en el mundo de la actuación en este cortometraje de 38 minutos de duración.

El film cuenta la historia de Dante, Victor y Lucía que, utilizando la inocencia como vehículo para la liberación y la aceptación personal, vivirán durante un viaje la mayor encrucijada de la vida, enamorarse. El elenco lo completan Santiago Magariños, Amparo Roca, Daniel Begino y Andrea Sabbatella.

“El proyecto surgió a raíz de la repercusión que tuvieron nuestros primeros dos cortometrajes (Antes que recuerdes y Hasta el próximo tren), buscamos apostar a algo mucho mas profesional, con un gran equipo. Dar un paso mas hacia mi objetivo principal que es dirigir películas, series, contar historias, siempre digo que el cine es la verdadera maquina del tiempo porque todo lo que hacemos queda para siempre, cada vez que lo volvemos a ver viajamos a algún recuerdo”, le dijo Navarro a Teleshow.

Además explicó: “El cine es un vehículo con el cual tenemos la oportunidad de mostrar problemáticas que existen y hacerlas visibles. Elegimos contar un temática que generalmente se toca desde la oscuridad, de una manera diferente. Intento con mi estética demostrar que no todo es lineal y el arte nos deja experimentar en ese sentido, por eso tal vez algo que esperan verlo de una manera a mi me gusta mostrarlo de otra, sin dejar de tener en cuenta que lo que mostramos es controversial, tabú”.

Trailer de la película “A la cuenta de 3”

La directora también contó que eligió para el papel protagónico de la película a Santi Maratea, que no tenía experiencia en actuación en cine, por consejo de Nico Vázquez. “Ellos ya habían trabajado juntos en la obra El Canasto y cuando le presente el guión y le dije el tipo de persona que estaba buscando me dijo: ‘es Santi’. Nico lo contactó y el día del casting fue instantánea la buena onda. No había dudas que el era Dante”.

Finalmente reveló cómo fue la experiencia de trabajar juntos durante las grabaciones. “Dirigirlo fue un aprendizaje constante, estaba sorprendida de como captaba cada corrección sin haber tenido tanta experiencia. Es un gran actor en potencia y espero poder trabajar con él nuevamente”.

Nico Vázquez, que este año regresó al teatro con la exitosa obra Una semana nada más, que protagoniza con Benjamín Rojas y Gimena Accardi, y produce con su empresa Oniisan y Preludio Producciones. Por su parte Santi Maratea fue artífice hace pocos días de una campaña en las redes en la que logró conseguir dos millones de dólares para comprar un medicamento para Emmita, una beba de once meses con atrofia muscular espinal y que necesitaba el tratamiento para mejorar su calidad de vida.

