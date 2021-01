Quién es Sofía Lavarello, la primera periodista deportiva que comentó los partidos de la Copa Libertadores

Hoy Sofía se encuentra trabajando en “Nicole al mediodía” por KZO como columnista deportiva.

Desde 1960, año en que se celebró la primera edición de la Copa Libertadores, los espectadores estaban acostumbrados a reunirse en la mesa de un bar o en la comodidad de su hogar para disfrutar de los partidos de este apasionante torneo que sigue emocionando a sus hinchas, año a año. Y desde su nacimiento, la voz relatora de todos los partidos, siempre fue masculina.

El campo del fútbol y, en especial, el de los relatos futbolísticos, siempre estuvo dominado por los hombres. Pero poco a poco, esta concepción comenzó a cambiar debido a las transformaciones que se dieron en el seno de la sociedad y gracias al liderazgo de las mujeres que trabajaron para lograr un lugar.

Así fue como un día de enero de 2019 por primera vez, se escuchó una voz femenina en la transmisión de un partido de la Copa Libertadores. El encuentro tenía como protagonistas a Bolívar y Defensor Sporting, y la voz encargada de llegar a los corazones y la emoción de los espectadores era de Sofía Lavarello y con el plus innovador de ser transmitido vía Facebook. Un partido de fútbol a través de una red social. ¡El futuro parece haber llegado!

“Fue una de las experiencias más gratificantes de mi carrera y mi vida. Nunca pensé que íbamos a llegar a transmitir una Copa Libertadores por una red social y menos, ser la primera mujer en transmitir. Para mi fue increíble, no podía creer que estén confiando en mí para semejante proyecto”, comentó emocionada Sofía en la entrevista a Infobae.

Su pasión por el deporte y por el fútbol terminó de sembrarse con este proyecto a pesar de que es una semilla que plantó su abuelo en su infancia: “La realidad es que el fútbol siempre me gustó porque me hace acordar mucho a mi abuelo, yo veía los partidos con él y mi papá y además, mi abuelo me llevaba a la cancha. Recuerdo ese fanatismo que me inculcaron”, comentó la periodista deportiva.

A medida que crecía, su pasión se acentuaba más. Recuerda que sus amigas siempre querían jugar a las barbies y ella siempre deseaba salir a jugar a la pelota, a correr y colgarse de los árboles. Para cuando llegó el momento de decidir su futuro, decidió estudiar Comunicación Periodística en la UCA. Al poco tiempo, logró entrar como pasante en Torneos donde se encargaba de buscar noticias del ámbito deportivo que luego serían replicadas en el programa.

Pero tenía un objetivo en la mente, trabajar en 90 Minutos de Fútbol en Fox de la mano de, nada más ni nada menos que, Sebastián Vignolo: “Todos los mediodías miraba 90 Minutos al mediodía y siempre quise trabajar ahí”, comenta Sofía. Ese momento llegó luego de un mensaje que su jefe diciéndole que quería probarla en el programa y que quería que sea la primera mujer en el programa: “Para mi era increíble, un sueño cumplido. Empecé a saltar en la cama, era lo mejor que me podía pasar”, agregó.

Desde febrero de 2015 hasta diciembre de 2018 se destacó como Asistente de Producción de la mano de figuras reconocidas en el ambiente futbolístico. Su paso por el programa fue un sueño hecho realidad y recuerda con mucho cariño a sus compañeros y el trato que le dieron: “Siempre me sentí muy mimada, jamás tuve un conflicto. Estoy muy agradecida por todo lo que aprendí al lado de ellos y nunca hicieron una diferenciación conmigo”.

Hoy Sofía se encuentra trabajando en “Nicole al mediodía” por KZO, donde se destaca como columnistas deportiva analizando todos los temas de la actualidad.

La niña que iba a la cancha con su abuelo y le rogaba a la familia que contrate el pack fútbol para poder ver los partidos sigue latente. Esa pasión construida desde chica fue la que la animó a crecer y destacarse como periodista deportiva en varios programas de televisión: “Quiero seguir en este camino del periodismo en la televisión. Siempre trabajé mucho desde muy chica y creo que no hay secretos. Uno tiene que poner lo mejor de sí mismo para crecer aunque cueste. No hay más que eso”, finalizó la periodista deportiva.