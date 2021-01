Sol Pérez tiene coronavirus y obligó al aislamiento de Carmen Barbieri y Georgina Barbarossa

Sol Pérez (Foto: Instagram)

La curva de contagios de coronavirus en pleno ascenso encuentra su correlato en la farándula, que de ninguna manera puede quedar inmune a un virus que no hace distinción alguna. Así es como en estas horas se conoció un nuevo caso: el hisopado que Sol Pérez se realizó al volver de unas vacaciones en la Costa Atlántica con su pareja dio positivo.

Pero esta situación no se extingue en la conductora de Canal 26. Porque si bien en Telefe afirman que “Sol Peréz no es una participante anunciada” por el canal, el viernes participó de una serie de actividades vinculadas a Masterchef Celebrity 2, que se realizan en grupos reducidos -como una especie de burbujas- para evitar la propagación del virus. No obstante, ese día compartió el espacio con Carmen Barbieri y Georgina Barbarossa, quienes sí fueron confirmadas -al igual que otras siete celebridades- como flamantes integrantes de la segunda temporada del reality que este viernes encontrará una ganadora, en su primera edición.

Al conocerse el positivo de Sol Pérez, Carmen y Georgina quedaron aisladas por precaución, a la espera del resultado de sus propios estudios. Como consecuencia, la función de anoche de Un estreno, un velorio -en la que ambas comparten cartel con Flavio Mendoza en el Teatro Broadway- tuvo que ser suspendida. “Se hicieron el primer hisopado y les dio negativo, pero igual se tienen que aislar. Después se vuelven a testear y, si les da negativo, retomaran todas sus actividades”, confirmó una fuente de la obra, que recién volverá a escena cuando las actrices estén en condiciones de subir a las tablas.

“Una persona de Master dio positivo y por eso quedamos aisladas hasta el martes que nos hisopamos de nuevo. ¡Yo voy por el quinto hisopado!”, lamentó la mamá de Fede Bal en diálogo con Teleshow , sin aclarar que se trataba de la ex Chica del Clima, a quien alguna vez convocó para una de sus revistas.

Compañeras en la misma situación: Carmen Barbieri y Georgina Barbarossa, aisladas por un caso de coronavirus en Masterchef Celebrity 2

Luego de tomarse unos días de vacaciones, Pérez regresó a Buenos Aires con el objetivo de retomar su agenda laboral. Entre sus muchos compromisos, uno de los más importantes era el de comenzar con las tardeas de promoción vinculadas a MasterChef Celebrity 2, que ya comenzó su producción. Por ese motivo, el viernes pasado ella protagonizó varios clips de promoción. Las imágenes y videos para dicho ciclo, se realizan en pequeño grupos. Y durante esa jornada, Pérez estuvo junto a otras dos futuras participantes del certamen, Georgina y Carmen.

Sol pasó unos días en Mar del Plata junto a su pareja, Guido Mazzoni. Si bien todavía no lo comunicó de manera oficial -ni en la redes sociales, ni ante la consulta de este sitio-, trascendió que además de su hisopado, el de Mazzoni también habría dado positivo. Al regresar a Capital Federal ambos tuvieron que realizarse el PCR -de manera obligatoria, como fue establecido por el Gobierno-, pero a la espera del resultado, Pérez comenzó con una serie de compromisos laborales, como su participación en Masterchef Celebrity.

Sol Perez en las playas del sur de Mar del Plata; en La Feliz se habría contagiado de coronavirus (Foto: Instagram)

Analía Franchin se mediría en la esperada final de este lunes con Claudia Villafañe. Y justamente el estreno del reality tuvo que demorarse en su momento porque la periodista -al igual que otros miembros del equipo, como Santiago del Moro- tuvo COVID-19. Pese a que transitó la enfermedad sin mayores consecuencias, el gran temor de Analía fue recuperar el gusto para así poder ser parte del programa que terminó siendo el más exitoso del 2020.

