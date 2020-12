Una beba de riesgo, decálogo matrimonial y un papelón con Luis Miguel: 60 datos y anécdotas no tan conocidas de Florencia Peña

Florencia Peña

1. Nació el 7 de noviembre. En la escuela solía inventar que era su cumpleaños solo para que sus compañeros le trajeran regalos. Hasta que su mamá descubrió que llegaba con obsequios y le preguntó de dónde los sacaba. Y se acabó el invento.

2. Llegó al mundo con la frente abierta. Había solo dos casos en la Argentina. Su mamá consultó a siete especialistas hasta que con un solo mes de vida decidieron operar a Flor. Encontraron una fístula interna que le separaba los dos frontales. Podría haber muerto. Le quedó una cicatriz pero jamás pensó en hacerse una cirugía.

3. Su mamá es bailarina. Bailó muchos años en el Teatro Argentino de La Plata e incentivó la vocación de su hija. Siempre le aclara que “si hubieras querido ser gimnasta también te hubiera apoyado”.

4. Fue hija única hasta los siete años cuando nació Belén, su hermana “y ahí se me complicó todo” cuenta con humor.

Flor Peña con su papá y su hermana

5. Era la estrella de la familia. Cantaba, bailaba y era muy efusiva, por eso nadie se asombró cuando con apenas seis años pidió que la llevaran a la prueba de Festilindo.

6. En el casting de Festilindo tenía el número 825. Se presentó a las diez de la mañana y con su mamá esperaron hasta las seis de la tarde. Cantó la canción El sol brillará y un productor le dijo “nena quédate”.

Pequeñita de 5 años. (Foto Archivo GENTE)

7. Comenzó en Festilindo, le sucedieron pequeños papeles en ciclos con Luisina Brando, Juan Carlos Altavista, Clave de sol, Amigos son los amigos, Regalo del cielo y Nosotros y los otros.

8. A los 11 años, su manager le presentó a Hugo Moser que buscaba chicos para el programa La gente del 2000. Ella se plantó frente al legendario productor y le aseguró: “Soy muy inteligente, si me toma no se va a arrepentir”.

Por su rol en La Niñera y Casados con hijos recibió el Martín Fierro a mejor actriz protagónica de comedia

9. Moser la contrató. El programa era un ciclo de entrevistas que conducía Daniel Mendoza. Un día, mostrando su desparpajo pero también su compromiso social, le preguntó al entonces candidato a gobernador, Juan Manuel Casella, por qué se morían de hambre los chicos si existía un plan alimentario nacional.

10. “En el colegio me odiaban. No tengo ni un solo amigo del colegio. Siempre fui conocida, desde los seis años. Y fue in crescendo.” (Viva, mayo de 2002).

11. Su gran salto a la popularidad lo tuvo cuando fue Bárbara, la hija del medio de Claudio García Satur y Silvia Montanari en Son de Diez.

12. No tiene muchas fotos de niña porque su madre no le sacaba, por la operación que había tenido. “O al menos no me las mostraba, pero la verdad es que no tengo fotos mías de chiquita”, contó en Cortá por Lozano.

Como "la pechocha" la pasó muy mal. Los fotógrafos le pedían siempre desabrochar un botón más de su camisa (Instagram)

13. A los 17 años medía 1,62, pesaba 50 kilos y tenía 106 centímetros de busto. Harta de que solo se focalizaran en su anatomía, decidió reducirlos con una cirugía. La operación duró cinco horas..

14. “En Son de Diez era simplemente una niña con muchas tetas y eso me hacía muy infeliz. Cuando me operé y empecé otro camino, el de hacer las cosas que quería y cagarme en todo lo que me decían, porque me criticaron mucho, empecé a ser fiel a lo que tenía ganas de hacer”. (La semana, enero 2004). Aunque nunca se victimizó, hace poco contó que en esa época “Entraba al canal y había un actor que me decía: ‘yo te pido que pases al camarín y que me muestres una teta’” y agregó “Lo naturalizábamos. Me gritaban barbaridades”.

15. “Nunca me arrepentí de reducirme las lolas. Más allá del chiste, creo que en ese momento, para mí era una carga literal, y metafórica. Pesaba exactamente 600 gramos, cada una que me saqué. Un kilo y dos pancitos. Cuanta razón tenía Balá”. (Viva, mayo de 2002).

Un repaso por las notas de archivo en la época de "Son de Diez" muestra que lo único que se destacaba eran sus pechos. Algo que ella padecía.

16. “Siempre fui muy extrovertida. Nunca fui estudiosa; jamás. Pero era muy participativa en la clase, y me compraba a las maestras porque era simpática. Y después ya era ‘la chica de la tele’” (Viva, mayo de 2002).

17. Su papá, Julio, era analista de sistemas, uno de los primeros recibidos en el país. Daba clases de computación en un colegio y trataba que sus alumnos no se enteraran que su hija era la Bárbara de Son de Diez pero se enteraron y le escribían en el pizarrón “Entregá a la pechocha”, “Aguante la pechocha”.

18. “Para mí la actuación no es un trabajo, es la manera en que elegí expresarme”. (Viva, mayo de 2002).

19. Fueron novios con Diego Olivera. Ella era la estrella de Son de Diez; él, de Montaña Rusa. El romance duró cinco años. Vivieron junto en un dúplex de Belgrano. Durante mucho tiempo no quisieron promocionar su relación y rechazaron notas y tapas de revistas.

Florencia compartía grabaciones con Federico Olivera que le presentó a su hermano, Diego. Flor y Diego estuvieron un largo tiempo de novios.

20. Luego de su operación, los productores dejaron de llamarla. Generó sus propios proyectos como productora artística de las obras Blancanieves, Cenicienta, Shakespireando.

21. Es una de las actrices más versátiles. Puede conducir un programa familiar como El show de la tarde, cantar tangos en Romeo y Julita, hacer de prostituta en Disputas. ser la mejor capocómica como lo demuestra en Casados con hijos y una de las reinas del musical.

Desde hace 39 años trabaja sobre los escenarios interpretando a diferentes personajes, desde Moni Argento en Casados con hijos a Betty Olave en la película del Potro Rodrigo, entre tantos otros

22. No le gustan los séquitos. No tiene peinador ni maquillador particular. Tampoco asistente ni secretaria.

23. Estuvo de la televisión por dos años. Pero volvió con todo y comenzó a brillar como comediante en Poné a Francella.

Francella y Peña en el sketch de Sambucetti

24. Embarazada de Tomás, su primogénito trabajó los nueve meses. A las dos semanas de ser mamá empezó a grabar Disputas. En el unitario hacia de prostituta mientras en su vida real estaba en cuarentena. Una escena de sexo con Damián de Santo todavía se recuerda. “La escena fue jugada desde las cámaras y muy bien jugada por nosotros. Nos daba mucha gracia cuando la gente pensó que había sido en serio. Si hubiese sido así entonces no seríamos actores, nos tendríamos que dedicar a otra cosa. Nos decíamos con Damián: Si la hicimos tan real, esto habla muy bien de nosotros”.

25. La llegada de Tomás se impuso “de prepo”, según cuenta ella. Florencia tenia una relación de apenas tres meses con el músico Mariano Otero. Vivían separados pero dormían juntos. A pesar de tener colocado un diu, un test de embarazo casero le confirmó que estaba embarazada.

26. “Hasta no tener a Tomás no sabía lo que era la incondicionalidad y el ‘para siempre’. Mi hijo me está cambiando y está buenísimo porque pasó sin que nadie lo proponga”. (La semana, enero 2004).

Flor Peña con su marido, Ramiro Ponce de León, y sus hijos Tomás, Juan y Felipe (Foto: Instagram)

27. “A coger se aprende. Y sí, con los años es mejor porque tiene que ver con las inhibiciones, es como una danza en la que uno se va fusionando, sí sí, con el tiempo uno coge mejor” (La semana, enero 2004).

28. En La niñera debía cambiar de ropa y peinado entre cuatro y seis veces por día. Dos peluqueros, una maquilladora y una vestuarista del canal se encargaban de transformarla.

29. A los 19 años se compró una casa de 90 mil dólares aunque tenía solo 40 mil ahorrados. Con su trabajo en la televisión logró pagarla, pero luego casi la pierde al hipotecarla para producir sus obras de teatro.

30. Una vez la llamaron de un cementerio privado para venderle una parcela. Su respuesta fue “No sé que voy a hacer de viva, me querés hacer pensar que voy a hacer de muerta. No soy la persona indicada para comprar una”.

Flor Peña con sus padres (Crédito: Verónica Guerman / Teleshow)

31. Su amor de infancia se llamaba Duilio. A los 15 se puso de novia con Gonzalo Pepe, el hijo de un amigo de sus padres. La relación duró casi tres años.

32. En pleno éxito de Son de Diez se hablaba de un romance con Diego Maradona. La revista Humor publicó en una de sus tapas una caricatura de Florencia y Maradona con un rifle apuntándole las lolas. La actriz demandó a los editores que resultaron absueltos.

33. Con ideas y vueltas y durante varios años salió con el actor Martín Karpan. Se conocieron en los pasillos de Canal 13 y él recién se había peleado con su novia, Victoria Onetto.

34. Junto a Martín Karpan, Diego Díaz y Gastón Pauls puso un bar en Palermo. El emprendimiento no funcionó.

35. Compartió los nueves meses de embarazo de su primogénito junto a Marley y al frente de El show de la tarde. Las abuelas la paraban por la calle para decirle “Descansá, nena” o “Tomá mucha agua”.

Florencia Peña, embarazada de casi seis meses de su tercer hijo

36. En su casamiento con Mariano Otero, en diciembre de 2005, exhibió un antivideo con las peores fotos de los novios y de la familia.

37. En la fiesta y antes de dar el sí leyó un decálogo para el novio, “tipo los 10 mandamientos” con consignas como “no usarás el control remoto a tu piacere”, “cuando pidas helado, dejarás de pedir más de tu gusto favorito”.

38. “No hablo de los demás. Me río de mí. Si buscara la provocación hablaría de mis colegas todo el tiempo”. (Viva, noviembre 2005)

39. En su boda con Otero, Boy Olmi ofició de sacerdote laico y fue el responsable de casar a los novios. Lo insólito es que luego de la boda mucha gente empezó a llamar al actor para que también los case.

Florencia Peña se lució en la comedia musical "Vale todo". Un cuadro le exigía bailar 20 minutos sin interrupción sobre el escenario (Crédito: Verónica Guerman / Teleshow)

40. “La risa es mi forma de encarar la vida”, sostiene. Cuando su única tía murió de cáncer, en pleno velatorio, se juntaron todos los familiares a contar anécdotas alegres. “Fue muy sanador, la risa puede transformar las cosas”.

41. No tiene ningún hobby porque “actuar no es mi trabajo, es mi hobby, lo que amo, mi pasión, todo”.

42. “A veces quiero llevar a mi hijo a la calesita y no puedo… Eso me da bronca, pero entiendo que son las reglas del juego: esta carrera me da mucho pero también me quita”. (Luz, octubre 2006).

43. Hace casi dos décadas que es amiga de Marley. El conductor se la cruzó en un pasillo de Telefe, le dijo que estaba por hacer un programa de viajes y si deseaba ir. Se encontraron en Suiza y Marley la recibió con ropa tradicional del país, pero ella apareció sin maquillaje. Se los había olvidado. Peña confesó que su mamá le había dicho que llevara buena ropa y buenos maquillajes porque las co-conductoras siempre estaban re lindas en ese programa, pero no le hizo caso y se olvidó todo. Ambos coinciden que ese viaje fue “increíble”, pero también un “papelón”.

Marley y Flor Peña tentados

44. “Haber podido construir una familia y hacer lo que me gusta, que no tiene nada que ver con ser actriz porque le puede pasar a cualquier persona con cualquier profesión es una sensación de plenitud inexplicable”. (Luz, julio 2009).

45. Solía archivar sus notas, pero no por ego sino para reírse con sus amigos. Por ejemplo “cuando aparecía con las tetas descomunales que tenía y abajo el título ‘no quiero ser una chica sexy’”.

46. En agosto de 2005 vivió dos horas de terror. En la madrugada, cuando llegaba con su marido, su hijo de dos años y medio y una niñera a su casa de Colegiales, tres ladrones los sorprendieron y los tomaron de rehenes. Uno de los delincuentes llegó a amenazarlos con cortarle los dedos con un cuchillo a Otero, y con atacar al hijo de la pareja. Les robaron equipos de música, cámaras de foto y las computadoras con siete meses de trabajo de Otero. Cuando se fueron uno de los ladrones le advirtió a Florencia: “Decile a la prensa que te tratamos bien”.

"Soy una persona muy comprometida, de hecho mis ideas siempre han estado expuestas". En la marcha verde con Jimena Barón, María Carámbula y Adriana Salonia

47. Cuando da entrevistas dice lo que piensa sin tapujos. Suele hablar muy fuerte, reírse a carcajadas e intercalar comentarios graciosos entre respuestas, preguntas y toma de fotos. No esquiva ninguna pregunta pero tampoco muestra de más. Por ejemplo, no hace producciones en su casa.

48. “Aprendí que la vida es movimiento y el éxito y el fracaso van y vienen, y eso no me pone en tela de juicio a mí, como artista, salvo que solo me importe ser exitosa”. (Clarín, enero 2007)

49. “Le tengo mucho miedo a la mediocridad. Cada vez que hago algo intento realmente hacer lo mejor dentro de mis posibilidades” (Perfil, febrero 2007).

"He hecho grandes éxitos y grandes fracasos. Soy la misma" Verónica Guerman / Teleshow

50. Le gusta manejar y se define muy “pistera”. Mal hablada suele lanzar insultos contra otros conductores.

51. “Si trabajar para el macrismo es trabajar en el Cervantes o en el San Martín, entonces trabajaría para el macrismo. Para mí, la cultura no le pertenece a nadie” (Perfil, junio de 2013).

52. Flor no podía creer el obsequio que le envió su gran amigo Marley, cuando nació su primogénito. El conductor le regaló al recién nacido: un triciclo.

53. “Jamás me arrepentí de haber hecho pública mi ideología. Quizá fui muy efusiva, apasionada y se malinterpretó. Debería haber tenido un discurso más amainado, porque hay cierta gente que se pone nerviosa, pero no me arrepiento”. (Minga, noviembre 2013)

Flor Peña y Marley, en la playa de Pinamar. Son amigos hace casi dos décadas

54. En 2013 apareció un video íntimo teniendo sexo en su casa con su ex marido. “La verdad es que me parece un acto muy cobarde, porque no había motivos para hacer esto. Si me decís que era una acto de corrupción de mi parte, que aclarara algo, lo entiendo. Pero en este caso me entristeció mucho” (Clarín, enero de 2013)

55. “Mi separación fue como si hubiera desaparecido una parte de mi cuerpo. Tuve que reconstruirla. Recién ahora estoy viendo esos pedazos que explotaron y elijo con cuáles me quiero quedar. Los grandes dolores generan grandes transformaciones” (La Nación, enero 2015).

56. En 2013, recién separada de Mariano Otero estaba muy triste. Para levantarle el ánimo, Marley le propuso conocer a Luis Miguel que paraba en hotel de Puerto Madero. “Cuando llegamos nos atiende uno de los de seguridad. Yo muy tímida -contó la actriz, entre risas-. Marley no porque conoce a todo el mundo y les dice ‘avísenle a Luis Miguel que llegamos’. Y aparece él: no quiero que sus fans se pongan mal, pero es chiquitito, medio ‘exigido’ en el pantalón, el saco el pelo. Un toque sudado… Él se acerca, me mira y me dice: ‘¿Cómo estás?’ Y yo: ‘Hola, ¿qué tal?’”, contó en PH, Podemos Hablar . “Me preguntó de dónde venía y le dije que de hacer teatro, estaba haciendo El HDP del sombrero. Marley le contó que yo estaba trabajando con Pablo Echarri, Fernán Mirás… ‘¿Y cuántas personas has metido?’, me preguntó. ¡Yo venía de meter 350 personas y él venía de hacer un Vélez! Me dio vergüenza decirle 350 personas, me sentí una pelotuda. ‘No importa -le digo-. Lo que vos metiste seguramente fueron diez veces más que yo’. ‘Bueno, siéntense’, me respondió”, continuó con su relato.

Ideas del Sur 164

57. La anécdota con Luis Miguel siguió. “De los nervios empecé a hablar de mis hijos y de mi ex marido… Luis Miguel: ¡se levantó y se fue! Y viene el guardaespaldas y dice: ‘El señor Luis Miguel dice si por favor se pueden retirar’. Marley comenzó a reírse. “Le dije ‘pedazo de boludo deja de reírte y andá a buscarlo que estamos cagados de hambre’. Lo fue a buscar y le dijo ‘por favor, es una actriz conocida aunque sea sentate a comer’. Y volvió con una cara de orto… Pidió una picada horrible de cosas que yo no podía ni comer, y yo tratando de tragar para no hacerlo sentir mal. Después dijo ‘estoy cansado, ya me voy a dormir’. Si ya estaba deprimida por mi separación… ¿¡Entendés!? ¡Nos echó!”

58. A su segundo hijo, Juan Otero, le encanta la televisión y ya estuvo en el Bailando y en Los Escandalones. Ya de chico, cuando estaba con su mamá en Mar del Plata, solía ir carpa por carpa diciendo: “Tengo un secreto para contarte. Soy el hijo de Florencia Peña”.

Florencia Peña y su hijo del medio, Juan.

59. La viralización de su video íntimo le trajo consecuencias inesperadas. Mientras pasaba por Migraciones en Miami: “Me toca un centroamericano, un puertorriqueño, que cuando ve que soy argentina me empieza a hablar en castellano. Me preguntó qué hacía y yo le respondí: ‘Vengo a Disney con mis hijos’. Luego, me preguntó: ‘¿Qué hacés tú?’ Yo le dije: ‘Soy actriz’. Me pide mi nombre, me busca, no sé si enganchó el video, yo creo que sí, y empezó a decir: ‘¡Pero esto no se puede mirar!’. Fue tremendo”.

60. Asegura que su peor papelón fue a los 15 años. “Estaba en el Samba, en el Italpark. Ya me habían crecido mucho las tetas y ese día estaba con un corpiño sin bretel. Bajé del juego y un chico me dijo ‘se te cayó’. Yo andaba en tetas y no me había dado cuenta que se me había caído el corpiño”.

"Yo no soy una mujer miedosa en ningún aspecto de mi vida"

Con material del archivo periodístico de la escuela TEA

