Una madrugada el mundo fue testigo de que la relación entre Depp y Moss transitaba por caminos peligrosos. Eran las 5 y desde la suite presidencial del hotel The Markse se escuchan ruidos, cada vez más molestos. Vidrios rotos, objetos que caen, gritos de hombre y de mujer. Uno de los huéspedes, con conocimiento de causa, llama a recepción. Es Roger Daltrey, cantante de The Who, banda célebre por no dejar las habitaciones en las mejores condiciones. “En una escala de 1 a 10, le doy un 1 -sentenció Daltrey-. Les tomó mucho tiempo; The Who podría haber hecho el trabajo en apenas un minuto”.