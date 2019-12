Al ser consultada si la maternidad es una cuenta pendiente en su vida, respondió: “No tenía tiempo de ser mamá, trabajaba mucho. Y también tenía esa cosa que cuando la pareja no está consolidada yo decía ‘voy a terminar siendo madre sola’. Y no me hubiese gustado. Con un compañero sí, pero cuando vienen los conflictos… Hay hombres que me dicen ‘nunca te vas a enamorar de nadie’. Sí, me he enamorado: lo más grande de mi vida fue mi padre, obvio”.