WhatsApp se viste de verde: cómo cambiar el logo y los chats al ‘Modo San Patricio’ en segundos

El modo San Patricio en WhatsApp es útil si quieres llevar la celebración al entorno virtual. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si deseas llevar tu celebración del Día de San Patricio a WhatsApp, puedes activar el modo San Patricio en la aplicación y personalizar así tu experiencia en la plataforma.

Por ejemplo, es posible crear imágenes alusivas a la festividad utilizando Meta AI, el asistente de inteligencia artificial integrado en la versión móvil.

Además, esta herramienta permite realizar consultas sobre San Patricio y conocer las razones detrás de la popularidad de su celebración.

La tradición es tan reconocida que Google ha dedicado un doodle especial para la fecha, utilizando el característico color verde y el símbolo del trébol.

Meta AI es conocido por el círculo morado y azul que lo representa. REUTERS/Yves Herman/File Photo

Es importante aclarar que el modo San Patricio en WhatsApp consiste en una serie de funciones o configuraciones que deben activarse manualmente; no se trata de una función oficial de la aplicación.

Cómo usar Meta AI en el modo San Patricio de WhatsApp

Para usar Meta AI en el modo San Patricio de WhatsApp, solo debes abrir la aplicación móvil, pulsar el círculo azul y morado ubicado en la parte inferior derecha y comenzar a interactuar con la inteligencia artificial. Si deseas obtener imágenes alusivas a la festividad, puedes ingresar solicitudes como:

“Crea una imagen de un sombrero verde de San Patricio con monedas de oro.”

“Genera una ilustración de tréboles y arcoíris para el Día de San Patricio.”

“Diseña una tarjeta de felicitación de San Patricio con duendes irlandeses.”

“Haz un fondo de pantalla de San Patricio con motivos celtas.”

Las imágenes generadas por Meta AI puede ser usadas como fondo de chats. (WhatsApp)

“Dibuja una escena festiva de San Patricio en un pub irlandés.”

“Imagina una postal animada de San Patricio con el castillo de Dublín.”

“Crea una imagen de niños celebrando San Patricio con banderas verdes.”

“Genera un retrato de San Patricio rodeado de símbolos típicos irlandeses.”

“Ilustra un desfile de San Patricio en las calles de Irlanda.”

También puedes utilizar Meta AI para generar imágenes de celebración y compartirlas con amigos y familiares usando los siguientes prompts:

“Crea una imagen de amigos abrazándose y celebrando el Día de San Patricio.”

“Genera una ilustración de una familia reunida con decoración verde por San Patricio.”

“Diseña una tarjeta digital con mensajes de feliz Día de San Patricio.”

Meta AI puede generar tarjetas de felicitación para enviar a tus amigos o familiares. (WhatsApp)

Si tu objetivo es conocer más sobre esta celebración, puedes interactuar con Meta AI utilizando preguntas como:

“¿Quién fue San Patricio y por qué se celebra su día?”

“¿Cuál es el origen del trébol como símbolo de San Patricio?”

“¿Por qué el color verde es representativo del Día de San Patricio?”

“¿Cómo se celebra el Día de San Patricio en Irlanda?”

“¿Qué tradiciones existen en otros países para San Patricio?”

“¿Cuál es la historia del desfile de San Patricio en Nueva York?”

“¿Por qué se asocia la cerveza con el Día de San Patricio?”

“¿Qué comidas típicas se preparan en San Patricio?”

Meta AI puede resolver dudas referentes a esta fecha. (WhatsApp)

“¿Qué leyendas irlandesas forman parte de la festividad?”

“¿Cuándo se comenzó a celebrar el Día de San Patricio fuera de Irlanda?”

Qué hacer con las fotos de San Patricio generadas por Meta AI

Las imágenes de San Patricio generadas por Meta AI ofrecen múltiples posibilidades para personalizar tu experiencia en WhatsApp.

Puedes colocar las fotos como fondo de chat para darle un toque festivo a tus conversaciones, enviarlas directamente a tus contactos para compartir el espíritu de la celebración o publicarlas en tus estados y así mostrar a todos tus amigos cómo vives el Día de San Patricio.

Google rinde homenaje al Día de San Patricio 2026 con un Doodle especial que presenta su logo adornado con un trébol y motivos celtas. (Google)

Además, estas imágenes permiten expresar creatividad y unir a familiares y conocidos en torno a esta tradición, facilitando la interacción y el intercambio de mensajes alusivos a la fecha.

Cómo es el doddle de San Patricio de Google

El doodle de San Patricio diseñado por Google para conmemorar la festividad destaca por su estilo bordado y el uso predominante del color verde, símbolo tradicional de la fecha.

El logotipo de Google aparece decorado con un trébol de tres hojas en el centro, uno de los íconos más representativos de San Patricio. La imagen está enmarcada por un borde ornamental compuesto por pequeños tréboles y patrones geométricos.