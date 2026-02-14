Evita incendios: estos son los 4 electrodomésticos que nunca debes conectar a una regleta

Revisar la instalación eléctrica y usar regletas certificadas ayuda a prevenir accidentes en el hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La seguridad eléctrica en el hogar es un aspecto fundamental para prevenir accidentes y proteger a la familia. El uso incorrecto de regletas o extensiones eléctricas ha sido causa de numerosos incendios domésticos, lo que subraya la importancia de conocer qué electrodomésticos deben conectarse exclusivamente a una toma de pared.

Según Paul Martínez, propietario de Electrified NYC y especialista consultado por CNET, existen cuatro aparatos de uso cotidiano que nunca deben enchufarse a una regleta debido a su alto consumo energético y el riesgo de sobrecargas.

Refrigerador: funcionamiento continuo y vulnerabilidad eléctrica

El refrigerador o nevera consume energía de manera constante. Su funcionamiento continuo lo hace particularmente vulnerable a fallos eléctricos si se conecta a una regleta. La sobrecarga y el sobrecalentamiento son riesgos frecuentes, que pueden afectar tanto al aparato como a la seguridad de la vivienda.

Refrigeradores necesitan conexión directa a la pared para evitar fallos y pérdidas de alimentos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asimismo, una interrupción eléctrica podría ocasionar la pérdida de los alimentos almacenados. Por eso, la mejor manera de garantizar su operación segura es conectarlo directamente a una toma de pared.

Freidora de aire: alto consumo y riesgo de incendio

Las freidoras de aire se han popularizado en las cocinas por su eficiencia y rapidez, pero su funcionamiento requiere una potencia considerable. Estos aparatos pueden llegar a consumir hasta 2.000 vatios, una cifra que supera la capacidad de muchas regletas domésticas.

El calor generado por la resistencia interna del accesorio puede provocar sobrecalentamiento y, en casos graves, desencadenar un incendio. La recomendación es conectar siempre la freidora de aire directamente a una toma de pared y evitar el uso de extensiones o alargadores.

Las freidoras de aire pueden sobrecargar una regleta y aumentar el riesgo de incendio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aire acondicionado: sobrecarga inmediata y peligro de accidente

El aire acondicionado, especialmente en su versión portátil, es conocido por su alto consumo energético. Según la experiencia de Martínez, enchufar estas unidades a una regleta puede resultar en una sobrecarga inmediata y aumentar el peligro de accidentes.

Se recomienda utilizar siempre una toma de corriente de pared adecuada para el modelo de aire acondicionado, reduciendo así las conexiones improvisadas que puedan poner en riesgo la seguridad eléctrica del hogar.

Aires acondicionados portátiles consumen demasiada energía para una regleta doméstica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Horno microondas: necesidad de circuito exclusivo

El horno microondas es otro electrodoméstico que demanda especial atención. Aunque los modelos más actuales son más eficientes, su necesidad de alto voltaje los convierte en aparatos potencialmente peligrosos cuando se conectan a regletas.

Martínez recalca que lo adecuado es disponer de un circuito exclusivo para el microondas, ya que una sobrecarga puede dañar el dispositivo o causar incendios. La prevención consiste en enchufar el microondas a una toma de pared que soporte su demanda energética.

Microondas requieren un circuito dedicado y no deben conectarse a extensiones eléctricas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Medidas adicionales para prevenir incendios domésticos

Además de evitar el uso de regletas para dispositivos de alto consumo, existen otras recomendaciones para reforzar la seguridad eléctrica en la vivienda. Realizar revisiones periódicas del sistema eléctrico por parte de un profesional es clave para asegurarse de que cumple con los estándares de seguridad y detectar posibles fallos antes de que se conviertan en un problema grave.

También es importante optar por regletas de calidad certificada, que incluyan protección contra sobrecargas. Sin embargo, incluso estos modelos avanzados no están diseñados para soportar la demanda de electrodomésticos como freidoras de aire, microondas, neveras y aires acondicionados. La responsabilidad final recae en el usuario, quien debe enchufar estos dispositivos directamente a la pared y no confiar en extensiones para aparatos de alta potencia.

La conciencia sobre los riesgos eléctricos y la adopción de prácticas seguras son factores determinantes para evitar incendios y accidentes domésticos. Conocer las limitaciones de las regletas y seguir las recomendaciones de especialistas puede marcar la diferencia entre un hogar seguro y uno expuesto a peligros innecesarios.