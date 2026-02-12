Bad Bunny sigue facturando con cifras: más de 320 millones de interacciones en redes sociales en el Super Bowl

La actuación de Bad Bunny en el Levi’s Stadium movilizó comunidades digitales en América Latina y Estados Unidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El show de medio tiempo del Super Bowl LX, con la actuación de Bad Bunny, generó un impacto sin precedentes en las redes sociales, al concentrar el 40% de todas las interacciones que incluyeron los hashtags #NFL o #SuperBowl en plataformas como Facebook, Instagram, X y TikTok, entre el 7 y el 9 de febrero de 2026.

El análisis, basado en datos de Comscore Social y Content Pulse, revela que Bad Bunny se posicionó como el gran protagonista digital del evento. Durante ese periodo, se registraron 325 millones de interacciones totales relacionadas con el Super Bowl y la NFL, de las cuales el 40% mencionó directamente al artista puertorriqueño.

Estas interacciones incluyeron reacciones, comentarios, compartidos, reposts, “me gusta” y corazones, lo que evidencia el alto nivel de compromiso de la audiencia en torno al espectáculo.

Las plataformas sociales registraron 130,5 millones de interacciones sobre el show de Bad Bunny, cinco veces más que la edición anterior. (Comscore)

En comparación con la edición anterior, el salto fue notable. El show de medio tiempo de Kendrick Lamar en 2025 generó 26,5 millones de interacciones sociales, mientras que la presentación de Bad Bunny alcanzó 130,5 millones en total, lo que representa un aumento de cinco veces en la conversación digital sobre el show principal del Super Bowl.

Las plataformas analizadas mostraron una intensa actividad, destacando el uso de hashtags como #NFL y #SuperBowl, junto al nombre de Bad Bunny, que dominaron la conversación durante el evento y los días siguientes. Los datos sugieren que la presencia del artista logró movilizar a comunidades digitales en América Latina y Estados Unidos, consolidando su influencia en la cultura popular y el entretenimiento global.

La investigación también resalta que los contenidos vinculados al espectáculo de medio tiempo generaron una nube de emojis especialmente activa, aunque el informe no detalla cuáles fueron los más empleados.

El análisis destaca el alcance global y la influencia del artista puertorriqueño en la cultura pop. (Comscore)

El fenómeno digital que acompañó el show de Bad Bunny durante el Super Bowl LX confirma el alcance global del evento y la capacidad de un artista latino para transformar la conversación social a escala masiva.

Así fue el show del Super Bowl LX 2026

El espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, contó con la participación central de Bad Bunny, quien abrió la presentación con el mensaje “¡Qué rico es ser latino!” y una puesta en escena que combinó imágenes en vivo y grabaciones, ilustrando costumbres de la cultura latinoamericana.

El show incluyó la colaboración de figuras como Cardi B, Karol G, Jessica Alba, Pedro Pascal, Alix Earle y Young Miko. En uno de los momentos destacados, Lady Gaga interpretó “Die with a smile” y Ricky Martin participó con un fragmento de “Lo que le pasó a Hawaii”, acompañado de un mensaje político y la aparición de banderas de Puerto Rico.

Emojis más usados en publicaciones o comentarios alusivos al show. (Comscore)

Durante el espectáculo, Bad Bunny se dirigió a sí mismo cuando era niño, entregando un mensaje sobre la importancia de la perseverancia. El cierre del show llegó con la interpretación de “Debí tirar más fotos” y la aparición de todos los bailarines en el escenario, mientras el artista pronunciaba “Seguimo’ aquí”. El evento resaltó un profundo espíritu latino y promovió la unión y la inclusión en un contexto deportivo de alto impacto mediático.

La producción del show se presentó como un videoclip en vivo, con un despliegue logístico y tecnológico notable. La elección de Santa Clara como sede respondió a la intención de capitalizar la proyección mediática del evento.

Desde 2016, el Super Bowl ha sido una plataforma para artistas internacionales, consolidando el show de medio tiempo como uno de los espacios más codiciados de la música global. La edición de 2026 reforzó la tendencia de dar mayor visibilidad a la música latina en la televisión estadounidense y demostró la capacidad de Bad Bunny para liderar un espectáculo de esta magnitud.