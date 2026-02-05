Tecno

5 errores al usar el aire acondicionado que aumentan su consumo de energía y el riesgo de daños

Regular su temperatura a menos de 20°C, no limpiar los filtros y evitar usar ventiladores, son algunos de los hábitos que incrementan el impacto eléctrico del electrodoméstico

El aire acondicionado dura muchas horas en funcionamiento en estaciones como el verano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En los meses de calor, el uso intensivo del aire acondicionado se convierte en una constante en los hogares y oficinas, pero un uso inadecuado de estos aparatos puede derivar en un incremento del consumo eléctrico y en la aparición de fallas técnicas.

Según la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), existen prácticas cotidianas que impactan tanto en la eficiencia energética como en la durabilidad de los aparatos.

Expertos han identificado 5 errores comunes que elevan el gasto en la factura y aumentan la posibilidad de averías. Estas pautas buscan orientar a los usuarios para mantener el confort sin asumir costes innecesarios ni comprometer la vida útil de los sistemas de climatización.

Por qué ajustar el aire acondicionado a menos de 20°C es un error

Reducir en exceso la temperatura tiene impacto directo en el consumo y no acelera el enfriamiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ajustar la temperatura del aire acondicionado por debajo de los 20°C suele parecer una solución inmediata para combatir el calor extremo. Sin embargo, la OCU advierte que esta práctica no consigue enfriar más rápido el ambiente ni mejora el confort.

El sistema de climatización tarda el mismo tiempo en alcanzar una temperatura media, pero continuará funcionando hasta llegar a la cifra marcada, lo que supone un gasto energético mayor.

Además, el organismo español subraya que cada grado adicional de enfriamiento implica al menos un 7% más de consumo energético. Esto se traduce en un aumento directo en la factura eléctrica y puede provocar un ambiente excesivamente frío, obligando incluso a utilizar ropa de abrigo en interiores.

Qué riesgos tiene no limpiar los filtros del aire acondicionado

El mantenimiento de los filtros suele postergarse o pasarse por alto, aunque resulta esencial para el correcto funcionamiento del aparato.

El mantenimiento deficiente eleva el gasto energético y favorece averías. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La OCU destaca que un filtro obstruido puede incrementar el consumo entre un 5% y un 15%. Además, la acumulación de polvo y suciedad afecta la calidad del aire interior y favorece la aparición de averías.

En este sentido, una revisión y limpieza anual del sistema de aire acondicionado permite mantener la eficiencia y evitar reparaciones costosas. Esta tarea debe realizarse con la misma regularidad que la revisión de la caldera al inicio del invierno.

Por qué es un error olvidarse del uso de ventiladores

En días calurosos, se tiende a encender el aire acondicionado sin considerar alternativas más económicas y eficientes. La OCU aconseja aprovechar los ventiladores, que pueden aportar sensación de frescor con un consumo mínimo.

Estos dispositivos pueden complementar el aire acondicionado y disminuir el consumo eléctrico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un ventilador funcionando 10 horas diarias durante todo el verano puede costar menos de 15 euros, frente a los cerca de 300 euros que supone el aire acondicionado para el mismo periodo.

Los ventiladores de techo o de pedestal no enfrían el aire, pero ayudan a evaporar el sudor corporal, bajando la sensación térmica. Asimismo, pueden utilizarse junto con el aire acondicionado para distribuir mejor el aire frío dentro de la habitación.

Cómo influye dejar escapar el frío en el consumo energético del electrodoméstico

Mantener puertas y ventanas cerradas es fundamental para evitar que el aire frío se pierda y el electrodoméstico tenga que trabajar más tiempo. La OCU sugiere comprobar el correcto ajuste de cerramientos y utilizar burletes si existen fugas.

Las fugas de aire obligan al aparato a trabajar más tiempo y con menor eficiencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Soluciones temporales como toallas pueden ayudar, aunque no sustituyen a una reparación definitiva. El aislamiento adecuado no solo conserva el frío en verano, sino que además contribuye a mantener el calor durante el invierno.

Por qué no se debe utilizar el aire acondicionado y el horno al mismo tiempo

El funcionamiento simultáneo de dispositivos que generan calor, como hornos, secadoras o planchas, obliga al aire acondicionado a realizar un esfuerzo extra para mantener la temperatura deseada.

La OCU señala que este error incrementa de forma notable el consumo eléctrico. Planificar el uso de estos electrodomésticos en horarios diferentes permite optimizar la eficiencia energética.

Asimismo, una opción sugerida consiste en utilizar el horno en el horario nocturno o recurrir a electrodomésticos alternativos, como la freidora de aire en lugar del horno convencional. Estas pautas pueden reducir la carga térmica en el hogar y contribuir al ahorro en la factura de electricidad.

