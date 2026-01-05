Cómo derrotar a Polifemo en Hades 2, la estrategia definitiva para avanzar

Tomado de Trophygamers

Llegar a Polifemo a Hades 2, uno de los mejores juegos de 2025, marca uno de los desafíos más destacados en el camino hacia el Olimpo. Este cíclope, guardián de la Ciudad de Éfira, se erige como el primer jefe de la zona superior y representa una prueba que exige preparación, observación y un enfoque estratégico.

Para muchos jugadores, enfrentarse a Polifemo puede suponer un obstáculo complicado si no se cuenta con el equipo y los conocimientos adecuados. Sin embargo, existen métodos claros y efectivos para superar este enfrentamiento y continuar el ascenso.

Cómo prepararse para enfrentar a Polifemo

Antes de llegar al enfrentamiento contra Polifemo, resulta fundamental que Melinoë, la protagonista, esté equipada con armas y bendiciones apropiadas. Polifemo destaca por su fuerza física y su capacidad para infligir enormes cantidades de daño en combates cuerpo a cuerpo. Por este motivo, las armas de largo alcance se convierten en la mejor alternativa para reducir los riesgos.

Entre las opciones más recomendadas se encuentra el Bastón de la Bruja, un arma versátil que permite tanto ataques físicos como el lanzamiento de proyectiles.

Administrar la distancia y esquivar la onda expansiva resultante de los saltos de Polifemo son tácticas cruciales para sobrevivir la primera fase del combate. (Hades 2)

Para quienes prefieran priorizar la distancia y el poder de fuego, la Calavera Argenta representa otra alternativa poderosa. Aunque su munición es limitada, su capacidad de infligir daño resulta superior y el ataque de carrera puede marcar la diferencia en momentos críticos.

Otra opción viable es el Hacha de Piedra Lunar. Esta arma destaca por su habilidad para eliminar grupos de enemigos pequeños que Polifemo invoca durante la batalla, gracias a su daño de área.

La obtención de algunas de estas armas requiere la recolección de materiales raros a lo largo del juego. Por ejemplo, el Hacha de Piedra Lunar demanda 15 unidades de Plata, mientras que la Calavera Argenta necesita 1 de Bronce y 2 de Roca de Cristal. Contar con estos recursos antes de llegar a la Ciudad de Éfira puede marcar la diferencia.

Las bendiciones de los dioses del Olimpo también juegan un papel esencial. Las de Zeus, Poseidón y Deméter se consideran especialmente efectivas contra Polifemo.

Hades 2 | Desarrolladores: Supergiant Games | Distribuidor: Supergiant Games | Captura del trailer oficial

Zeus otorga rayos que amplifican el daño, Poseidón facilita el control de masas al derribar enemigos y Deméter ofrece la posibilidad de congelar esbirros y aumentar el alcance de los ataques mágicos. La bendición de Hermes aporta velocidad de movimiento, lo que mejora las posibilidades de esquivar los ataques devastadores del cíclope.

Cómo asumir el combate con Polifemo para derrotarlo

Fase 1

La primera fase del enfrentamiento exige atención a los movimientos de Polifemo. El cíclope recurre principalmente a ataques cuerpo a cuerpo, entre los que se destacan saltos de gran impacto y golpes al suelo.

Cada salto genera una onda expansiva en forma de anillo rojo, que se va extendiendo por el campo de batalla. El juego proporciona un indicador visual que señala el área que recibirá daño, lo que permite anticiparse y esquivar a tiempo utilizando el dash.

Durante esta fase, mantener la distancia y atacar únicamente cuando no haya peligro de onda expansiva resulta crucial. La impaciencia puede conducir a errores: acercarse demasiado o intentar encadenar demasiados golpes puede dejar a Melinoë expuesta a un contraataque letal.

Si se opta por el combate cercano, la estrategia adecuada implica acercarse solo después de los ataques de Polifemo y retirarse inmediatamente tras asestar unos pocos golpes.

El agarre del jefe constituye otro riesgo a considerar. La cámara del juego suele acercarse ligeramente cuando Polifemo intenta capturar al personaje, un detalle que facilita anticipar la maniobra.

Fase 2

La segunda fase inicia cuando Polifemo invoca una serie de esbirros en el campo de batalla. El entorno se vuelve más hostil: partes del escenario arden y la presencia de enemigos adicionales complica la movilidad. Aquí la clave radica en la gestión eficiente de los esbirros y en evitar que el jefe se beneficie de su presencia.

Entre los esbirros, destaca especialmente la aparición de la oveja. Si Polifemo logra acercarse a este enemigo y consumirlo, recuperará una parte significativa de su salud, alargando innecesariamente el combate y volviéndolo más peligroso. Eliminar rápidamente a la oveja siempre debe ser la prioridad, incluso por encima de atacar al jefe durante esos instantes.

La prioridad en la segunda fase es eliminar rápidamente a la oveja invocada por Polifemo para evitar que el jefe recupere salud y prolongue la batalla. (Hades 2)

Las armas con daño de área, como el Hacha de Piedra Lunar, se muestran especialmente útiles en esta fase, ya que permiten eliminar grupos de enemigos antes de que logren curar a Polifemo o dificultar la visión y los desplazamientos. Las bendiciones que potencian el control de masas, como las de Poseidón o Deméter, ofrecen ventajas adicionales para mantener el combate bajo control.

Aunque los patrones de ataque del cíclope se mantienen similares a los de la primera fase, la presencia de múltiples enemigos y los fuegos en el escenario exigen una mayor concentración.

Mantener una estrategia de movimiento constante, alejarse de las zonas peligrosas y priorizar la eliminación de los esbirros garantizan una mayor probabilidad de éxito.

Cuáles son las recompensas tras derrotar a Polifemo

La recompensa principal por superar este enfrentamiento consiste en la obtención de Lana, un material esencial para la elaboración de fórmulas y recetas en las encrucijadas. Este recurso resulta fundamental para desbloquear nuevas habilidades y mejoras que facilitan los siguientes desafíos del juego. Completar el combate contra el cíclope y asegurar la Lana permite al jugador fortalecer a Melinoë y preparar el terreno para futuras batallas.