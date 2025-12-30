Radiador del siglo 19 es reutilizado como sistema de refrigeración para una PC gamer

Como parte de este experimento, se usó un radiador de hierro fundido del siglo 19. Crédito: Billet Labs.

Un radiador de hierro fundido con más de un siglo de antigüedad ha sido reutilizado como el núcleo de un sistema experimental de refrigeración pasiva para una PC gamer de alto rendimiento.

El proyecto, desarrollado por Billet Labs, especialistas en soluciones de enfriamiento para ordenadores con sede en Londres, destaca por su fusión de ingeniería victoriana y tecnología informática contemporánea, y se inscribe en la tendencia de la personalización extrema de hardware.El ensamblaje, presentado en redes sociales en una etapa avanzada, utiliza un radiador de unos cincuenta kilogramos como base sobre la que se han instalado todos los componentes internos de la computadora.

En lugar de la tradicional torre, el voluminoso radiador se convierte en el elemento principal de la máquina, permitiendo que asuma un papel esencial en la disipación térmica. Bajo la estructura de hierro, la disposición de componentes como procesador y tarjeta gráfica se conecta mediante una red de tuberías y disipadores de cobre, los cuales, al quedar expuestos en la parte inferior una vez finalizada la instalación, refuerzan el aire industrial del proyecto y facilitan la transferencia eficiente de calor al cuerpo del radiador.

Un radiador de hierro fundido de más de cien años sirve como estructura central en un sistema pasivo de enfriamiento para computadoras de alto rendimiento. (Billet Labs)

El sistema aprovecha tanto la capacidad interna del radiador —capaz de contener más de 10 litros de líquido— como su elevada masa y extensa superficie para permitir la disipación de grandes cantidades de calor de manera completamente pasiva. El diseño integra tuberías de cobre conectadas directamente a los principales generadores de calor del sistema, optimizando el desplazamiento térmico y soportando el desafío de equipos con consumo energético elevado.

No obstante, los creadores advierten que la refrigeración pasiva puede presentar limitaciones bajo cargas extremas de trabajo, aunque su propuesta apunta sobre todo a entornos donde el silencio resulta prioritario y los ventiladores tradicionales pueden resultar molestos.

A falta de información específica sobre los componentes utilizados, el equipo sugiere que la combinación de una masa térmica considerable con una superficie de disipación amplia podría adecuarse a CPUs y GPUs de altas prestaciones que requieren métodos avanzados de enfriamiento.

La capacidad del radiador (ya modificado en la imagen), que contiene más de 10 litros de líquido, permite disipar grandes cantidades de calor sin ventiladores. (Billet Labs)

La apariencia del sistema está marcada por una clara inspiración steampunk y por la herencia industrial de los radiadores victorianos. Detalles como los pies ornamentales, las aletas redondeadas de hierro fundido y los metales a la vista convierten al radiador en una pieza que impone presencia. El cobre expuesto y la voluminosidad del conjunto contribuyen a una estética que remite a la maquinaria del siglo XIX, integrando tradición y modernidad en un solo objeto funcional diseñado para destacar en cualquier entorno.

Este desarrollo continúa la línea de Billet Labs en la creación de soluciones poco convencionales para la refrigeración de ordenadores. Entre sus proyectos anteriores se encuentran equipos de pared de estilo steampunk, con tuberías de latón y manómetros analógicos, así como formatos compactos como “The Toaster”, de apenas 13 litros y capacidad para tarjetas gráficas de alta gama, junto con el característico modelo “Boiler”.

Aunque el nuevo sistema avanza en su construcción, aún se encuentra en fase de pruebas y ajustes, sin resultados documentados acerca de su desempeño en la disipación del calor generado por hardware moderno de alta exigencia. Persiste la incógnita sobre su rendimiento real como solución funcional para videojuegos intensivos, más allá de su valor como experimento y pieza de exhibición.

El sistema apunta a entornos donde el silencio resulta esencial y la refrigeración pasiva ofrece ventajas frente a métodos tradicionales. (Billet Labs)

La propuesta demuestra hasta dónde puede llegar el modding de PC: integrar elementos históricos de más de cien años para afrontar los desafíos actuales de la informática y mostrar el potencial de la creatividad en la personalización tecnológica.