Cuánto cuesta comprar una PlayStation 5 en navidad 2025

Si se planea regalar una PlayStation 5 en Navidad 2025, es clave conocer su precio actual. REUTERS/Andrew Kelly/File Photo

Si planeas comprar la consola de videojuegos PlayStation 5 para Navidad 2025 y preparas un presupuesto, resulta fundamental conocer su precio actual.

En Amazon, la PlayStation 5 está disponible desde USD 440 (373 euros). También existen bundles Astro Blue, que incluyen accesorios y juegos, con un costo de USD 524 (444 euros).

Comparar precios y opciones permite tomar una decisión informada y aprovechar las mejores ofertas en esta temporada.

Además, la disponibilidad puede variar según la demanda, por lo que conviene revisar frecuentemente las principales tiendas en línea.

En Amazon, la PS5 cuesta desde USD 440, mientras que los paquetes con juegos y accesorios alcanzan los USD 524. REUTERS/Claudia Greco/Fotografía de archivo

Qué características tiene la PlayStation 5

Las principales características de la PlayStation 5 son:

Procesador (CPU): AMD Zen 2 de 8 núcleos a 3.5 GHz.

Gráficos (GPU): AMD RDNA 2 personalizada, con 10.28 teraflops de potencia.

Memoria RAM: 16 GB GDDR6.

Almacenamiento: Unidad SSD ultrarrápida de 825 GB, que reduce drásticamente los tiempos de carga.

Resolución y rendimiento

Compatible con juegos en 4K a hasta 120 cuadros por segundo (fps).

Soporte para ray tracing, que mejora la iluminación y reflejos en tiempo real.

Preparada para resolución 8K en contenido multimedia y juegos futuros.

Cuenta con gatillos adaptativos que ajustan la resistencia según la acción del juego. REUTERS/Issei Kato

Control DualSense

Incorpora gatillos adaptativos, que ofrecen diferentes niveles de resistencia según la acción del juego.

Respuesta háptica avanzada, que transmite sensaciones detalladas como vibraciones, impactos o texturas.

Micrófono integrado, altavoz y conector para auriculares.

Compatibilidad y catálogo

Retrocompatible con la mayoría de los juegos de PS4.

Otras funciones

Lector de discos Blu-ray Ultra HD (en la versión estándar).

Interfaz de usuario renovada y acceso a PlayStation Plus, que ofrece juegos mensuales, multijugador online y almacenamiento en la nube.

Diseño vertical u horizontal, con sistema de ventilación eficiente y estructura silenciosa.

Acceso a títulos exclusivos como Demon’s Souls, Ratchet & Clank: Rift Apart, Spider-Man: Miles Morales y Horizon Forbidden West.

Antes de comprar una PS5, es importante considerar factores como la disponibilidad en fechas de alta demanda. REUTERS/Issei Kato//File Photo

Qué otros factores considerar al comprar una PlayStation 5

Al comprar una PlayStation 5, conviene analizar varios aspectos además del precio. La disponibilidad de unidades suele ser limitada en temporadas altas.

Es importante revisar la garantía y el soporte técnico ofrecidos por el vendedor. También influye la compatibilidad con accesorios, la capacidad de almacenamiento y el catálogo de juegos exclusivos.

Considerar bundles con juegos o controles adicionales puede resultar conveniente. Finalmente, comparar opciones en tiendas confiables ayuda a evitar sobreprecios o problemas con la entrega.

Qué se conoce del PlayStation 6

Aunque todavía no existe un anuncio oficial sobre el lanzamiento del PlayStation 6 y se prevé que su llegada demorará algunos años, circulan múltiples rumores acerca de las posibles características de esta nueva generación.

Sony aún no ha confirmado información oficial sobre su próxima consola. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Una filtración del canal de YouTube Moore’s Law is Dead, que se basa en documentos de AMD, proveedor de procesadores, señala que Sony buscaría mejorar la eficiencia energética de la consola y mantener el precio en USD 499, igual que modelos anteriores.

El material filtrado sugiere que el rendimiento del PlayStation 6 en renderizado 3D sería tres veces superior al de la PS5 original y casi el doble respecto a la PS5 Pro, además de incorporar funciones de inteligencia artificial.

Junto a la expectativa por el PlayStation 6, se han difundido detalles sobre un segundo dispositivo: una consola portátil que Sony estaría desarrollando.

Aunque el lanzamiento de la PlayStation 6 no ha sido anunciado y tardaría varios años, ya circulan rumores sobre sus posibles características. (Imagen ilustrativa Infobae)

Según la misma fuente, esta consola portátil de alto rendimiento podría ser presentada junto con la PS6 y dispondría de pantalla táctil, vibración háptica y capacidades que superarían a la ROG Ally X de Microsoft.

Un informe de Bloomberg respalda esta información y añade un aspecto relevante: a diferencia de modelos previos como el PlayStation Portal, la nueva consola portátil permitiría jugar directamente desde el dispositivo, sin requerir conexión con una consola principal.

Por el momento, Sony no ha confirmado ninguno de los rumores sobre su próxima generación de consolas de videojuegos.