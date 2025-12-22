Nueva oferta de Paramount a Warner Bros. y un respaldo de Larry Ellison de Oracle: US$ 40.400 millones

Larry Ellison, cofundador de Oracle, aportará USD 40.400 millones para reforzar la oferta de USD 108.400 millones de Paramount por Warner Bros. y competir con Netflix. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Larry Ellison, cofundador de Oracle, se comprometió a respaldar personalmente USD 40.400 millones en capital para la oferta de USD 108.400 millones que Paramount presentó por Warner Bros., con el objetivo de superar la propuesta rival de Netflix.

Ellison, cuyo hijo David Ellison es el CEO de Paramount, aseguró que no retirará activos del fideicomiso familiar. Esta figura funciona como una “caja fuerte” de la familia Ellison, donde se resguardan principalmente acciones de Oracle.

No forma parte de Paramount, sino que es un instrumento privado destinado a proteger y administrar el patrimonio familiar. Gracias al volumen de estos activos, Larry Ellison puede utilizar el fideicomiso para garantizar el dinero prometido en la operación.

El hijo de Larry Ellison, David, es el CEO de Paramount. REUTERS/Jeenah Moon/File Photo

Es decir, el fideicomiso, con sus acciones de Oracle, permanecerá intacto y disponible como garantía durante todo el proceso de la oferta por Warner Bros.

Paramount confirmó que el fideicomiso de la familia Ellison posee cerca de 1.160 millones de acciones ordinarias de Oracle y que todos sus pasivos significativos son información pública. De este modo, la compañía busca aportar transparencia sobre el origen y la solidez de los fondos.

En su comunicado, Paramount explicó: “Para dar respuesta a la necesidad de flexibilidad planteada por Warner Bros. en sus operaciones provisionales, la versión revisada del acuerdo de fusión ofrece mayores márgenes de maniobra para la refinanciación de deuda, así como en las representaciones y compromisos de operación durante el período previo al cierre”.

Netflix y Paramount están compitiendo por Warner Bros. Discovery. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Además, Paramount propuso aumentar la penalización regulatoria por cancelar el acuerdo, llevando la cifra de USD 5.000 millones a USD 5.800 millones.

De cuánto es la oferta de Netflix

Según recoge Bloomberg, la oferta de Netflix por Warner Bros. Discovery Inc. valora los activos de estudio y streaming en USD 82.700 millones.

Cómo es la relación de Larry Ellison con Paramount

Larry Ellison, cofundador de Oracle y una de las mayores fortunas tecnológicas del mundo, mantiene una relación directa y estratégica con Paramount a través de su hijo David Ellison, actual CEO de la compañía.

David lidera el conglomerado desde agosto de 2025 y está al frente de las principales negociaciones y operaciones.

Ellison es la tercera persona más rica del mundo. REUTERS/Elizabeth Frantz

De cuánto es el patrimonio actual de Larry Ellison

El patrimonio actual de Larry Ellison es de 264.800 millones de dólares, según Forbes.

Ellison ocupa el tercer puesto en la lista de las personas más ricas del mundo, de acuerdo con el medio recién mencionado.

Cómo conformó Larry Ellison su fortuna

Larry Ellison construyó su fortuna a partir de la visión y la innovación tecnológica. Nacido en Nueva York en 1944 y criado en Chicago, formó sus primeras compañías a finales de los años 70, pero fue en 1977 cuando fundó, junto a dos socios, Oracle, una empresa dedicada al desarrollo de software para la gestión de bases de datos.

El gran hito llegó cuando lograron contratos con agencias gubernamentales de Estados Unidos, lo que catapultó a Oracle al centro de la revolución informática.

Oracle es una empresa cofundada por Ellison. Se dedica al desarrollo de software para la gestión de bases de datos. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Con su liderazgo, Oracle se expandió rápidamente, anticipando la necesidad de soluciones robustas para almacenar y procesar información empresarial.

Ellison apostó fuerte por la investigación y el desarrollo, aplicando estrategias audaces de adquisición y reinvención, lo que posicionó a la compañía como referente mundial tanto en software como en servicios en la nube.

Además de Oracle, Larry Ellison diversificó sus inversiones en biotecnología, inteligencia artificial y empresas de energías renovables, así como en bienes raíces de lujo y proyectos deportivos como la America’s Cup.

Su fortuna, estimada en más de USD 100.000 millones, es el resultado de una visión empresarial inusual, una tolerancia significativa al riesgo y una incansable búsqueda de oportunidades de innovación en múltiples sectores de la economía global.