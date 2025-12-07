Tecno

Usa Circle to Search en Android y vuélvete inmune a cualquier estafa en tu celular

El sistema analiza patrones comunes de fraude, como promesas de premios falsos o solicitudes de datos sensibles

Guardar
Circle to Search ofrece sugerencias
Circle to Search ofrece sugerencias y próximos pasos para que los usuarios tomen decisiones informadas sobre su seguridad digital. (Imagen ilustrativa)

Mensajes engañosos, sitios web dudosos y estrategias basadas en inteligencia artificial son las situaciones a las que día a día están expuestos los usuarios al usar su celular. Por lo que es clave tener opciones para detectar esos peligros y evitar. Algo en lo que Google está trabajando.

La empresa desarrolla una actualización para Android para permitir que la función Circle to Search pueda reconocer y explicar posibles estafas directamente desde el celular, procurando blindar a los usuarios frente a manipulación y engaño en redes y plataformas de mensajería.

Qué es Circle to Search y cómo funciona la nueva protección contra estafas

La función Circle to Search permite seleccionar de manera intuitiva cualquier parte del contenido en una pantalla, ya sean mensajes, texto dentro de aplicaciones o sitios web, simplemente al rodear el fragmento con el dedo.

Hasta ahora servía como una herramienta para buscar información adicional relevante sobre el elemento seleccionado, integrándose sin interrupciones a la experiencia de uso de Android. Ahora, gracias a la implementación de inteligencia artificial avanzada, este sistema adquiere la posibilidad de detectar patrones asociados a fraudes digitales.

La función Circle to Search
La función Circle to Search permite identificar mensajes sospechosos y explica los riesgos de posibles fraudes en tiempo real. (Google)

Cuando un usuario detecta un mensaje o texto que le genera sospechas, puede activar Circle to Search y subrayar la sección pertinente. Automáticamente, se despliega una respuesta generada por IA que desglosa los motivos por los que el mensaje podría tratarse de una estafa.

El sistema analiza el contenido resaltado y señala indicadores típicos de fraude, conocidos en el ámbito como señales de alerta o “red flags”. Además, la respuesta no se limita a la explicación del riesgo: la función entrega sugerencias y próximos pasos recomendados, permitiendo así a los usuarios tomar medidas informadas para su seguridad digital.

Cómo hará Google para detectar estas estafas

Según Google, la mayoría de los fraudes digitales comparten fórmulas o patrones comunes. Esta repetición facilita que un sistema de inteligencia artificial pueda clasificarlos, ya que los mensajes maliciosos suelen presentar frases o estrategias recurrentes, tales como promesas de premios inexistentes, solicitudes de datos sensibles o enlaces desconocidos.

La herramienta funciona en cualquier
La herramienta funciona en cualquier aplicación y no requiere salir de la app para analizar mensajes o textos sospechosos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Circle to Search, al estar entrenada para detectar estas recurrencias, ofrece una evaluación instantánea sobre los elementos dudosos presentes en cualquier texto seleccionado.

La revisión puede realizarse directamente y sin cambiar de aplicación, lo que agiliza la experiencia y reduce las probabilidades de que el usuario caiga en la trampa antes de tener toda la información. Si el mensaje sospechoso aparece en una aplicación diferente, la funcionalidad sigue habilitada: basta con rodear el texto, y la evaluación de IA se muestra sin necesidad de abandonar la app.

Por otra parte, la función también está disponible a través de Google Lens. Los usuarios pueden capturar una pantalla y cargar la imagen en Lens para someter el texto al mismo análisis inteligente, ampliando el repertorio de protección contra fraudes en diferentes contextos y plataformas.

Cuándo estará disponible y cómo acceder a esta función

La nueva función forma parte del paquete de actualizaciones de Android 16 QPR2, que incorpora además otras mejoras en la experiencia y la seguridad del usuario, como la posibilidad de abandonar chats grupales no deseados de manera más sencilla o marcar llamadas salientes como urgentes.

La actualización de Android 16
La actualización de Android 16 QPR2 incluye mejoras en seguridad, como la salida sencilla de chats grupales y la marcación de llamadas urgentes. (Imagen ilustrativa)

Sin embargo, Google ha anunciado que el despliegue del análisis inteligente de estafas será progresivo a nivel mundial. La compañía indica que expandirá la disponibilidad de la función únicamente cuando la precisión y calidad de las respuestas alcance estándares de fiabilidad elevados, priorizando la consistencia y utilidad para el usuario final.

Este abordaje busca evitar falsos positivos y asegurar que cada recomendación entregada realmente ayude a proteger a quienes confían en la plataforma. La liberación escalonada tiene como meta ajustar el funcionamiento después de recabar suficiente retroalimentación global, afianzando la utilidad de la herramienta como un recurso esencial frente al auge de los fraudes virtuales.

Temas Relacionados

AndroidCelularesGoogleEstafasCiberseguridadCircle to SearchTecnologíaLo último en tecnología

Últimas Noticias

Modo ‘En tránsito’: la opción que tendría Android para quienes usan el celular en el transporte público

El nuevo modo busca reducir el ruido y las interrupciones en viajes en metro, autobús o tren

Modo ‘En tránsito’: la opción

Cómo conectarte a un WiFi sin contraseña de manera legal y segura

Compartir la conexión sin exponer la clave escrita es sencillo desde móviles u ordenadores autorizados, lo que facilita el acceso rápido y seguro en reuniones familiares o entornos laborales

Cómo conectarte a un WiFi

El metaverso de Meta tendrá cambios después de invertir 70 mil millones de dólares y apostar por la IA

Mark Zuckerberg tendría planes de reducir el presupuesto de Reality Labs y replantear la continuidad de Horizon Worlds y Quest

El metaverso de Meta tendrá

Tres juegos se van de PlayStation Plus Extra y Premium en diciembre de 2025: cuáles son

Esta eliminación afectará a usuarios de PlayStation 4 y PlayStation 5 por igual

Tres juegos se van de

Expertos en ciberseguridad advirtieron que las VPN personales pueden aumentar el riesgo de ciberataques en móviles

La proliferación de apps de VPN fraudulentas y la falta de controles estrictos pueden exponer información confidencial del usuario a espionaje, malware o venta de datos a terceros

Expertos en ciberseguridad advirtieron que
DEPORTES
La contundente frase de Colapinto

La contundente frase de Colapinto tras terminar último en el GP de Abu Dhabi de F1: “Gracias a Dios se terminó la temporada”

La increíble historia de Lando Norris, el nuevo campeón de la F1 que cortó con el reinado de Verstappen

Radiografía de la carrera de Colapinto en el GP de Abu Dhabi: sufrió por el ritmo de su Alpine en la despedida del peor auto de la F1

Así quedó la tabla de títulos de la Fórmula 1 tras la histórica coronación de Lando Norris y McLaren

Lando Norris se consagró campeón de la Fórmula 1 tras ser tercero en el GP de Abu Dhabi: Colapinto terminó en el último puesto

TELESHOW
Jimena Barón contó por qué

Jimena Barón contó por qué dejó de hacerse un retoque estético desde hace dos años: “Me gusta más”

La frase motivacional que compartió Roberto García Moritán entre rumores de separación de Priscila Crivocapich

Lali Espósito brilló en Uruguay con un show impactante: la sorpresa de Natalia Oreiro y el beso que encendió al público

Las mil caras de Joaquín Ferreira: la vida intensa y errante del galán de la China Suárez en Hija del fuego

Camilota expuso el hate que recibió en redes tras ser acusada de usar las donaciones para Thiago Medina: “Me duele en el corazón”

INFOBAE AMÉRICA

Art Basel Miami Beach: entretenimiento,

Art Basel Miami Beach: entretenimiento, innovación y futuro al servicio del arte

Cómo funciona la red de sensores inspirada en la naturaleza que refuerza la protección de la biodiversidad

Murió Martin Parr, el fotógrafo que retrató con ironía el consumismo y las vacaciones de masas

El impacto de la sequía en la contaminación: por qué las plantas liberan más gases cuando el clima varía bruscamente

¿Fue África austral un inesperado refugio para los primeros humanos durante miles de años?