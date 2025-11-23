Tecno

Jefe de IA de Microsoft no entiende por qué la inteligencia artificial no gusta a todos: “Me deja alucinado”

Mustafa Suleyman reacciona ante la fría recepción de Copilot y la brecha entre innovación y expectativas

Guardar
Mustafa Suleyman expresó su sorpresa
Mustafa Suleyman expresó su sorpresa por la falta de entusiasmo de los usuarios ante los avances recientes en IA, como los de Microsoft.(Reuters)

Mustafa Suleyman, director ejecutivo de la división de IA de Microsoft, ha expresado su sorpresa ante la falta de entusiasmo de los usuarios por los avances en inteligencia artificial, como es el caso de Copilot, su producto estrella.

En una reciente publicación en la red social X, Suleyman manifestó su desconcierto por la reacción de la comunidad tecnológica y de los usuarios de Windows, quienes no parecen impresionados por las capacidades actuales de la IA.

El directivo, que asumió el liderazgo de la división de inteligencia artificial de Microsoft tras una reestructuración interna, señaló que le resulta difícil comprender cómo, a pesar de los progresos en la interacción con agentes de IA como Copilot, la respuesta generalizada sigue siendo de indiferencia o decepción.

Publicación de Mustafa Suleyman(X.com)
Publicación de Mustafa Suleyman(X.com)

Suleyman profundizó en su perspectiva al afirmar: “¡Vaya, hay tantos cínicos! Me parto de la risa cuando oigo a gente llamar a la IA decepcionante. ¡Crecí jugando a Snake en un teléfono Nokia! El hecho de que a la gente no le impresione que podamos mantener una conversación fluida con una IA súper inteligente que puede generar cualquier imagen o vídeo me deja alucinado”.

Estas declaraciones reflejan la distancia entre la visión optimista de la dirección de Microsoft y la percepción de los usuarios, quienes han mostrado frustración por la experiencia con Copilot y otras soluciones de IA integradas en Windows.

En las últimas semanas, la empresa ha tenido que gestionar una oleada de críticas en redes sociales y foros especializados, donde se cuestiona la utilidad y el desempeño real de Copilot. La situación se intensificó tras las declaraciones de Pavan Davuluri, presidente de Windows, sobre la evolución del sistema operativo hacia un modelo de “OS agente” controlado por inteligencia artificial.

Los usuarios y expertos han
Los usuarios y expertos han manifestado críticas constantes a Copilot, cuestionando su utilidad real y el desfase entre las expectativas y su desempeño actual. (Reuters)

Esta propuesta generó inquietud y rechazo, lo que llevó a Microsoft a desactivar las respuestas en las publicaciones relacionadas y a solicitar a Davuluri que emitiera un comunicado para tranquilizar a usuarios y clientes.

La controversia se vio alimentada por un análisis publicado en The Verge, donde se evaluaron las capacidades actuales de Copilot. El artículo concluyó que las funciones de la IA de Microsoft no cumplen con las expectativas generadas por los anuncios de la compañía, señalando que la herramienta no logra ejecutar tareas de manera fluida como se muestra en las campañas promocionales.

Esta discrepancia entre la promesa y la realidad ha reforzado la percepción de que la empresa enfrenta dificultades para materializar sus ambiciosos objetivos en inteligencia artificial.

Microsoft ha apostado de forma decidida por la integración de la IA en sus productos principales, con la intención de posicionarse a la vanguardia del sector. Sin embargo, la reputación de la marca y la aceptación de sus propuestas innovadoras siguen siendo desafíos pendientes.

Microsoft se vio obligada a
Microsoft se vio obligada a desactivar respuestas en redes sociales y a emitir comunicados oficiales, buscando frenar el descontento sobre Copilot y otras herramientas de IA. (Reuters)

Los planes para transformar Windows en un sistema operativo gestionado por múltiples agentes de IA no han logrado convencer a la mayoría de los usuarios, quienes perciben la estrategia como una obsesión por la inteligencia artificial más que como una respuesta a necesidades reales.

El futuro de la inteligencia artificial en el ecosistema de Microsoft dependerá de la capacidad de la empresa para revertir la percepción negativa y demostrar el valor tangible de sus soluciones. Por ahora, la compañía debe afrontar el reto de convencer a los usuarios y responder a las críticas, en un entorno donde la innovación tecnológica avanza más rápido que la aceptación social.

Temas Relacionados

MicrosoftMustafa SuleymanInteligencia artificialCopilotWindowsLo último en tecnología

Últimas Noticias

Una muerte en Australia revela un riesgo de los teléfonos desactualizados: no entran llamadas de emergencia

La tragedia en Sidney impulsa revisiones y campañas para actualizar dispositivos móviles

Una muerte en Australia revela

Cómo funciona el gestor de contraseñas de Google y por qué es clave para la seguridad online

Esta solución digital integrada centraliza la protección de accesos y notifica sobre riesgos en diferentes plataformas

Cómo funciona el gestor de

Así puedes cambiar el almacenamiento reservado en Windows para liberar más de 5 GB del disco duro

Este truco permite a los usuarios recuperar espacio de almacenamiento de forma reversible y sin riesgos inmediatos

Así puedes cambiar el almacenamiento

WhatsApp: qué pasa cuando suspenden una cuenta

Las suspensiones suelen ocurrir por enviar spam, cometer fraudes o realizar acciones que puedan afectar la seguridad de otros usuarios

WhatsApp: qué pasa cuando suspenden

Diseñan sistema que reduce casi el 50% de las emisiones de carbono de los centros de datos de IA

La gestión dinámica de recursos y el monitoreo del estado de los equipos abren nuevas posibilidades para prolongar la vida útil de la infraestructura digital

Diseñan sistema que reduce casi
DEPORTES
San Lorenzo vence a Central

San Lorenzo vence a Central Córdoba en Santiago del Estero y avanza a los cuartos del Torneo Clausura

Franco Colapinto largará 15° en la carrera nocturna del Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1

Con dos golazos de López Muñoz, Argentinos le ganó 2-0 a Vélez y se clasificó a los cuartos de final del Torneo Clausura

Estudiantes de Río Cuarto y Deportivo Madryn juegan la primera final por el segundo ascenso a la Liga Profesional

Tras la victoria de Argentinos Juniors ante Vélez, así quedó el cuadro de los Playoffs del Torneo Clausura

TELESHOW
A puro glamour y elegancia,

A puro glamour y elegancia, Mirtha Legrand deslumbró con un vestido bordado con rosas y paillettes

El mensaje de Tini Stoessel a María Becerra tras el lanzamiento de su álbum: “Pudiste convertir en arte lo que tanto dolió”

Valeria Mazza agradeció los mensajes de preocupación luego del intento de robo en su casa: “Estamos muy bien”

El festejo de Luis Ventura tras la consagración de Lanús en la Copa Sudamericana

La odisea digital de Las Trillizas de Oro para escuchar su propio tema: “Quiero volver a los 90″

INFOBAE AMÉRICA

Descubren un nuevo tipo de

Descubren un nuevo tipo de rugido de león: qué implica este sonido inédito

Los rebeldes hutíes de Yemen condenaron a muerte a 17 personas por presunto espionaje

Periodistas hondureños denunciaron ante la Misión de la UE la creciente violencia política en la campaña electoral

Cómo dejar de procrastinar en solo 2 minutos: la técnica científica que aumenta la productividad

Científicos de Israel desafían 180 años de física con un hallazgo sobre la luz