Meta reestructura su división de inteligencia artificial tras la salida de LeCun

La compañía de Mark Zuckerberg impulsa cambios internos y nombra a Alexandr Wang como nuevo responsable de IA, mientras Yann LeCun explora la creación de su propio emprendimiento en el sector

Meta anuncia una reestructuración en su división de inteligencia artificial tras la salida de Yann LeCun

Yann LeCun, responsable científico de inteligencia artificial en Meta, ha iniciado los preparativos para abandonar la compañía con el objetivo de fundar su propia empresa emergente, según han informado personas conocedoras de la situación al Financial Times. Este movimiento se produce en un momento en el que Meta, propietaria de Facebook e Instagram, ha intensificado de forma notable su apuesta por la inteligencia artificial, reorganizando sus iniciativas en este ámbito bajo la nueva división Superintelligence Labs.

De acuerdo con la información publicada por el Financial Times, LeCun ya ha comenzado las primeras conversaciones para captar financiación destinada a su nuevo proyecto empresarial. La compañía dirigida por Mark Zuckerberg ha reforzado su estructura en inteligencia artificial con la incorporación de Alexandr Wang, ex consejero delegado de la startup de etiquetado de datos Scale AI, quien ha asumido la dirección de la renovada estrategia en este campo.

Reorganización interna y nuevos liderazgos

Yann LeCun prepara su salida de Meta para fundar una nueva empresa emergente de inteligencia artificial

La reestructuración interna ha supuesto que LeCun, quien hasta ahora dependía jerárquicamente del director de producto Chris Cox, pase a estar bajo la supervisión directa de Alexandr Wang, según ha detallado el Financial Times. Este cambio organizativo refleja la nueva orientación de Meta en el desarrollo de tecnologías avanzadas de inteligencia artificial.

Por el momento, ni Meta ni Yann LeCun han ofrecido comentarios en respuesta a las solicitudes de información realizadas por Reuters.

Noticia en desarrollo...

