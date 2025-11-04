Tecno

‘Las guerreras K-pop’: descubre cómo te verías si fueras un personaje de esta película usando IA

Para obtener los mejores resultados, es recomendable usar una foto clara y en alta definición, donde tu rostro se vea de frente y con buena iluminación


Esta herramienta permite recrear tu apariencia como si formaras parte del elenco y compartirla fácilmente en redes. (Captura: Netflix)

Las guerreras K-pop’ se ha convertido en una de las películas más populares del momento, lo que lleva a muchas personas a preguntarse cómo se verían si formaran parte de esta exitosa producción de Netflix.

Actualmente, gracias a la inteligencia artificial, es posible obtener una imagen personalizada en el estilo de la película. Para lograrlo, puedes utilizar Gemini, la herramienta gratuita de IA desarrollada por Google.

Solo necesitas subir una fotografía tuya, clara y en buena definición, y añadir el siguiente prompt para que la inteligencia artificial genere el resultado:

Prompt sugerido:“Genera una imagen mía como si fuera una integrante de la película ‘Las guerreras K-pop’ de Netflix, manteniendo el estilo visual, el vestuario y la estética que caracteriza a las protagonistas.”


Elige una foto nítida, bien iluminada y de frente para obtener mejores resultados con la inteligencia artificial. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Con esta herramienta, podrás ver cómo lucirías como parte del elenco y compartir el resultado en tus redes sociales o con tus amigos.

Consejos al hacer este truco con Gemini

Para obtener los mejores resultados al usar Gemini para transformar tu imagen en el estilo de ‘Las guerreras K-pop’ de Netflix, conviene seguir algunas recomendaciones clave.

El primer paso es seleccionar una fotografía clara y en alta definición, con buena iluminación y el rostro visible de frente. Evita imágenes borrosas, con sombras fuertes o filtros que alteren los rasgos, ya que esto puede afectar la precisión de la inteligencia artificial.


Al crear el prompt, indica claramente que deseas un estilo inspirado en las protagonistas y detalla vestuario o escenario. REUTERS/Claudia Greco

Antes de subir tu foto, revisa que no haya elementos que distraigan, como objetos cerca del rostro o fondos muy recargados. Un fondo liso o neutro ayuda a que Gemini se centre en tu imagen.

Al redactar el prompt, sé específico en el estilo que deseas, mencionando que buscas una apariencia inspirada en las protagonistas de la película y detallando si prefieres un vestuario concreto o una ambientación exacta.

Recuerda nunca compartir imágenes sensibles o privadas y revisar las políticas de privacidad de la plataforma antes de subir archivos personales.

Por último, experimenta con diferentes prompts y posturas para encontrar el resultado más creativo y fiel a la estética K-pop. Usar Gemini puede convertirse en una experiencia divertida y segura si sigues estas recomendaciones básicas.


Desde su estreno el 20 de junio, ‘Las guerreras K-pop’ se ha convertido en uno de los títulos más exitosos de Netflix. (Netflix)

En qué consiste ‘Las guerreras K-pop’

Desde su lanzamiento el 20 de junio, ‘KPop Demon Hunters’ —conocida en Latinoamérica como ‘Las guerreras K-pop’— se ha consolidado como uno de los grandes éxitos del año en Netflix.

La película, producida por Sony Pictures Animation y codirigida por Maggie Kang y Chris Appelhans, fusiona la energía característica del K-pop con elementos de fantasía, acción sobrenatural y una notable dosis de humor visual.

La trama gira en torno a Rumi, Mira y Zoey, integrantes del grupo ficticio HUNTR/X, quienes compaginan su faceta de estrellas del pop coreano con una identidad secreta como cazadoras de demonios.


En la trama, la música de las protagonistas tiene un poder místico que crea un escudo contra espíritus malignos. (Netflix)

Dentro del universo de la película, su música esconde un poder especial capaz de generar un campo de energía que protege a la humanidad de espíritus malignos que buscan alimentarse de las almas humanas.

La tensión principal aparece con la llegada de los Saja Boys, una boy band rival conformada en realidad por demonios, bajo el liderazgo de Jinu, un personaje tan cautivador como peligroso.

Mientras HUNTR/X lucha por la armonía, Rumi se ve obligada a enfrentar un secreto personal, lo que la lleva a cuestionar su lealtad, su fuerza y su identidad.

Dónde ver ‘Las guerreras K-pop’

La película ‘Las guerreras K-pop’ (título original: KPop Demon Hunters) está disponible para ver en streaming en la plataforma Netflix.

No es recomendable ver ‘Las guerreras K-pop’ en plataformas ilegales. Este tipo de sitios suele contener malware, anuncios maliciosos y enlaces fraudulentos que ponen en riesgo la ciberseguridad del usuario. Además de exponer datos personales, puede comprometer dispositivos y cuentas digitales. Lo más seguro es usar servicios oficiales.

