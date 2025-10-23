Google busca 15 personas dispuestas a probar los nuevos Pixel 10

Tecno

Uno de los requisitos será firmar un acuerdo de confidencialidad estricto.

Google abrió una convocatoria para su ecosistema tecnológico: seleccionará a 15 usuarios reales que podrán probar antes que nadie un dispositivo Pixel que todavía no ha sido presentado públicamente. La marca quiere obtener comentarios e impresiones directas de consumidores habituales, apostando por una estrategia participativa poco común en la industria móvil.

Reclutamiento de beta testers: cómo funciona el programa Superfans

La selección se llevará a cabo mediante el programa Superfans, una plataforma que opera como comunidad exclusiva para seguidores entusiastas de productos Google. A través de Android Police se supo que las invitaciones se enviarán por correo electrónico a los miembros registrados, aunque la empresa todavía no especificó la fecha exacta en la que abrirá el proceso de selección.

Uno de los requisitos será firmar un acuerdo de confidencialidad estricto, que impedirá compartir cualquier información sobre los dispositivos bajo prueba.

Google Pixel 10.

La acción no se limita únicamente al próximo smartphone Pixel. Los elegidos también serán invitados a testear otros productos en desarrollo de Google, incluyendo tablets, relojes inteligentes y dispositivos de audio. Con esto, la firma busca recopilar feedback global sobre la experiencia de uso en distintos entornos y categorías. Este enfoque integrador apunta a mejorar tanto la interfaz como la funcionalidad de su futuro hardware.

El proceso para sumarse no será simple: Google evaluará el conocimiento, la pasión por la marca y la capacidad de análisis detallado de cada postulante, a través de un formulario extenso y exigente. La empresa pone énfasis en seleccionar a participantes que realmente puedan aportar valor en la etapa de pruebas.

Beneficios y exclusividad dentro del ecosistema Google

El programa Superfans no solo abre la puerta a probar tecnología antes de su lanzamiento. Los miembros obtienen acceso a eventos especiales, rondas de preguntas con los equipos de desarrollo y distintos descuentos en productos de la compañía. Además, propicia un espacio de intercambio entre usuarios avanzados y el staff que lidera los próximos lanzamientos de la familia Pixel y otros dispositivos.

Pixel 10 Pro y 10 Pro XL.

En el contexto actual, donde los Pixel 10 Pro y Pixel 10 Pro XL ya salieron al mercado con el chip Tensor G5 desarrollado por TSMC, este llamado a testers reales representa un giro en la política de desarrollo de Google. Implicar a consumidores en procesos previos constituye un avance respecto al hermetismo tradicional.

El nombre y las características exactas del dispositivo que probarán los 15 seleccionados probablemente no se conocerán, dado el compromiso de confidencialidad exigido por Google. Sin embargo, la iniciativa marca un precedente en transparencia y colaboración para el futuro de los lanzamientos tecnológicos de la compañía estadounidense.

Características principales del Pixel 9

El Pixel 9 de Google introduce una serie de características enfocadas en el rendimiento y la experiencia del usuario. Este modelo integra un procesador de nueva generación que mejora la velocidad de respuesta y la eficiencia energética, extendiendo la autonomía de la batería durante jornadas completas.

El teléfono de Google le permite a los usuarios interactuar con Gemini de una forma más directa y fluida.

El dispositivo ofrece una pantalla OLED de alta resolución con tasa de refresco avanzada, lo que garantiza imágenes nítidas y mayor fluidez en la navegación y reproducción multimedia.

En el apartado fotográfico, el Pixel 9 incorpora un sistema de cámaras con sensores optimizados para capturar imágenes en condiciones de baja luz y grabar videos en calidad 4K. Las funciones de fotografía por inteligencia artificial permiten mejorar retratos, editar fondos y ajustar parámetros automáticamente. El terminal suma también reconocimiento facial y lector de huellas bajo la pantalla para mayor seguridad y comodidad de acceso.

Google apuesta por una integración avanzada con aplicaciones propias, actualizaciones directas y almacenamiento en la nube, consolidando el Pixel 9 como una alternativa en la gama alta de teléfonos inteligentes.

Chubut: llevan a juicio al principal sospechoso del brutal asesinato de Myrna Maidana

Arrastró a una joven desnuda por las calles de Rosario tras abusarla y la Justicia analizará su imputabilidad

Ampliaron la investigación por las presuntas pensiones por discapacidad falsas en Salta

Prohibieron el ingreso a las canchas a más de 80 hinchas de la Universidad de Chile por los incidentes ante Independiente

Juicio por el femicidio de Jimena Salas: la Justicia se centra en reconstruir la reputación de los acusados

Por primera vez en casi 500 años, un monarca británico rezó en la Capilla Sixtina: histórica reunión de Carlos III y el papa León XIV

Daniel Noboa anunció la reducción del precio del diésel en Ecuador tras el fin del paro indígena

Estados Unidos felicitó a Sanae Takaichi tras ser nombrada primera ministra de Japón y buscará profundizar la cooperación bilateral

Brasil subastó cinco nuevos bloques petroleros en el Atlántico, a pocos días de la cumbre climática COP30

Crisis sanitaria en Cuba: el régimen de Díaz-Canel admitió el repunte nacional de dengue, chikunguña y oropouche

Rod Stewart y su fiesta inolvidable en Buenos Aires: un show a la altura de su leyenda y un guiño especial a la Argentina

Romina Gaetani dio detalles de la nueva terapia espiritual que practica: “Es rarísima, pero muy fuerte”

Maxi López confesó cómo es su vínculo con Wanda Nara desde su debut en MasterChef: “Volvimos a tener la misma relación de antes”

A horas de Futttura, Tini Stoessel lanzó “Down”: la canción que canaliza su tristeza y la fuerza de volver a empezar

La venganza a Marcelo Tinelli en vivo: “He cortado muchas polleritas, pero nunca me cortaron un pantalón”