Guía para monitorear la cuenta de Instagram de adolescentes de 13 a 18 años: funciones que todo padre debe conocer

Los contenidos se clasificarán por defecto como PG-13. (Instagram)

Si eres padre o tutor de un adolescente entre trece y dieciocho años, es importante saber que en Instagram existen cuentas especiales para este grupo de edad. Cuando un joven crea su perfil dentro de este rango, la plataforma activa por defecto funciones diseñadas para proteger su experiencia.

Una de las incorporaciones más recientes es la clasificación de contenido tipo “PG-13”. Esto significa que, al igual que ocurre con películas y series, se utilizan sistemas para calificar el contenido y determinar si es adecuado para adolescentes.

El material recomendado en el feed o en reels se filtra cuidadosamente para excluir temas sensibles o violentos y evitar que los adolescentes vean imágenes explícitas, autolesiones o incitación a conductas peligrosas.

Cuando un joven abre su perfil dentro de este rango, la plataforma habilita automáticamente funciones pensadas para proteger su experiencia. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

Así, la experiencia está orientada a que los jóvenes se conecten con sus intereses y amigos en un entorno más seguro, señaló María Cristina Capelo, líder de seguridad de Meta.

Además, aunque estas funciones de protección vienen activadas automáticamente, los padres o tutores pueden reforzar el control vinculando su cuenta con la de sus hijos, lo que permite supervisar mejor su actividad y aumentar la seguridad durante el uso de la plataforma.

Cómo vincular mi cuenta de Instagram con la de mi hijo

Para vincular tu cuenta con la de hijo o con el adolescentes que tienes a cargo, debes seguir estos pasos:

Abrir la aplicación móvil. Ir a 'Ajustes'. Seleccionar 'Supervisión de cuentas de adolescentes' y pulsar 'Empezar'. Escoger la cuenta del menor. Seleccionar 'Invitar'.

Al vincular las cuentas, se desplegan más funciones de control parental. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

A la cuenta de tu hijo llegará una invitación que deberá aceptar, e Instagram te notificará cuando esto ocurra. Una vez aceptada la invitación, podrás acceder a información como el tiempo de uso en pantalla y detalles sobre los nuevos seguidores de la cuenta de tu hijo.

Asimismo, Meta dispone de un centro para familias donde explica términos propios de las redes sociales y ofrece consejos para que los padres puedan comunicarse mejor con sus hijos sobre estos temas.

Por ejemplo, si deseas conversar sobre alguien a quien tu hijo ha bloqueado, el centro te sugiere cómo abordar la pregunta de manera que no genere rechazo o incomodidad.

Como señaló Capelo: “¿Quieres hablar sobre alguien que bloqueó tu hijo o tu hija? Aquí tienes una forma de hacerle la pregunta y evitar que te responda con un ‘mamá, deja de preguntarme cosas’”.

Esta nueva función se estará desplegando en los próximos meses a nivel mundial. (Meta)

Capelo también reflexionó que, aunque los hijos suelen manejar mejor la tecnología, los padres cuentan con mayor experiencia de vida, lo que les permite orientar y acompañar a sus hijos en el uso responsable de las redes sociales.

Qué funciones tienen las cuentas para adolescentes de Instagram

Las cuentas para adolescentes de Instagram están diseñadas específicamente para proteger la seguridad y privacidad de los jóvenes entre trece y dieciocho años.

Al crear una cuenta en este rango de edad, la plataforma activa por defecto varias funciones de protección. La configuración inicial establece el perfil como privado, lo que significa que solo las personas aprobadas por el adolescente pueden ver sus publicaciones y enviarles mensajes.

Otra función destacada es la clasificación y filtro de contenido. Instagram aplica sistemas similares a los de las películas para evitar que los adolescentes vean imágenes o temas delicados, como violencia, autolesiones, contenido explícito o incitación a comportamientos peligrosos.

Para mayor seguridad, los adolescentes reciben alertas al hablar con desconocidos y pueden reportar conductas sospechosas. REUTERS/Francis Mascarenhas

Además, la herramienta de palabras ocultas bloquea automáticamente comentarios ofensivos en fotos y videos.

Para aumentar la seguridad, los adolescentes reciben alertas si interactúan por primera vez con un usuario desconocido y pueden reportar cualquier comportamiento sospechoso fácilmente.

Los padres o tutores tienen la opción de vincular su cuenta con la de sus hijos para supervisar el tiempo en pantalla y ver información sobre nuevos seguidores.

De esta manera, Instagram busca que los adolescentes exploren la plataforma, conecten con sus intereses y amigos, y formen su identidad digital dentro de un entorno más seguro.