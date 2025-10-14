Tecno

Guía para monitorear la cuenta de Instagram de adolescentes de 13 a 18 años: funciones que todo padre debe conocer

Cuando un joven entre esas edades crea una cuenta en dicha red social, se activa por defecto un conjunto de medidas de protección y privacidad. Entre ellas, la cuenta se configura automáticamente como privada

Isabela Durán San Juan

Por Isabela Durán San Juan

Guardar
Los contenidos se clasificarán por defecto como PG-13. (Instagram)

Si eres padre o tutor de un adolescente entre trece y dieciocho años, es importante saber que en Instagram existen cuentas especiales para este grupo de edad. Cuando un joven crea su perfil dentro de este rango, la plataforma activa por defecto funciones diseñadas para proteger su experiencia.

Una de las incorporaciones más recientes es la clasificación de contenido tipo “PG-13”. Esto significa que, al igual que ocurre con películas y series, se utilizan sistemas para calificar el contenido y determinar si es adecuado para adolescentes.

El material recomendado en el feed o en reels se filtra cuidadosamente para excluir temas sensibles o violentos y evitar que los adolescentes vean imágenes explícitas, autolesiones o incitación a conductas peligrosas.

Cuando un joven abre su
Cuando un joven abre su perfil dentro de este rango, la plataforma habilita automáticamente funciones pensadas para proteger su experiencia. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

Así, la experiencia está orientada a que los jóvenes se conecten con sus intereses y amigos en un entorno más seguro, señaló María Cristina Capelo, líder de seguridad de Meta.

Además, aunque estas funciones de protección vienen activadas automáticamente, los padres o tutores pueden reforzar el control vinculando su cuenta con la de sus hijos, lo que permite supervisar mejor su actividad y aumentar la seguridad durante el uso de la plataforma.

Cómo vincular mi cuenta de Instagram con la de mi hijo

Para vincular tu cuenta con la de hijo o con el adolescentes que tienes a cargo, debes seguir estos pasos:

  1. Abrir la aplicación móvil.
  2. Ir a 'Ajustes'.
  3. Seleccionar 'Supervisión de cuentas de adolescentes' y pulsar 'Empezar'.
  4. Escoger la cuenta del menor.
  5. Seleccionar 'Invitar'.
Al vincular las cuentas, se
Al vincular las cuentas, se desplegan más funciones de control parental. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

A la cuenta de tu hijo llegará una invitación que deberá aceptar, e Instagram te notificará cuando esto ocurra. Una vez aceptada la invitación, podrás acceder a información como el tiempo de uso en pantalla y detalles sobre los nuevos seguidores de la cuenta de tu hijo.

Asimismo, Meta dispone de un centro para familias donde explica términos propios de las redes sociales y ofrece consejos para que los padres puedan comunicarse mejor con sus hijos sobre estos temas.

Por ejemplo, si deseas conversar sobre alguien a quien tu hijo ha bloqueado, el centro te sugiere cómo abordar la pregunta de manera que no genere rechazo o incomodidad.

Como señaló Capelo: “¿Quieres hablar sobre alguien que bloqueó tu hijo o tu hija? Aquí tienes una forma de hacerle la pregunta y evitar que te responda con un ‘mamá, deja de preguntarme cosas’”.

Esta nueva función se estará
Esta nueva función se estará desplegando en los próximos meses a nivel mundial. (Meta)

Capelo también reflexionó que, aunque los hijos suelen manejar mejor la tecnología, los padres cuentan con mayor experiencia de vida, lo que les permite orientar y acompañar a sus hijos en el uso responsable de las redes sociales.

Qué funciones tienen las cuentas para adolescentes de Instagram

Las cuentas para adolescentes de Instagram están diseñadas específicamente para proteger la seguridad y privacidad de los jóvenes entre trece y dieciocho años.

Al crear una cuenta en este rango de edad, la plataforma activa por defecto varias funciones de protección. La configuración inicial establece el perfil como privado, lo que significa que solo las personas aprobadas por el adolescente pueden ver sus publicaciones y enviarles mensajes.

Otra función destacada es la clasificación y filtro de contenido. Instagram aplica sistemas similares a los de las películas para evitar que los adolescentes vean imágenes o temas delicados, como violencia, autolesiones, contenido explícito o incitación a comportamientos peligrosos.

Para mayor seguridad, los adolescentes
Para mayor seguridad, los adolescentes reciben alertas al hablar con desconocidos y pueden reportar conductas sospechosas. REUTERS/Francis Mascarenhas

Además, la herramienta de palabras ocultas bloquea automáticamente comentarios ofensivos en fotos y videos.

Para aumentar la seguridad, los adolescentes reciben alertas si interactúan por primera vez con un usuario desconocido y pueden reportar cualquier comportamiento sospechoso fácilmente.

Los padres o tutores tienen la opción de vincular su cuenta con la de sus hijos para supervisar el tiempo en pantalla y ver información sobre nuevos seguidores.

De esta manera, Instagram busca que los adolescentes exploren la plataforma, conecten con sus intereses y amigos, y formen su identidad digital dentro de un entorno más seguro.

Temas Relacionados

InstagramAdolescentesHijosPadresTecnologíaLo último en tecnología

Últimas Noticias

OpenAI y Broadcom se asocian para crear 10 gigavatios en aceleradores de IA

Según el comunicado conjunto, la empresa de Sam Altman participará activamente en la ingeniería del hardware

OpenAI y Broadcom se asocian

Cómo saber si mi celular tiene NFC y cómo se activa esta función

Para saber si un teléfono móvil tiene NFC, revisa los ajustes, las especificaciones del modelo o el ícono referente a esta herramienta en el dispositivo

Cómo saber si mi celular

Apple elimina el “+” y renueva su servicio de streaming como Apple TV

La implementación del cambio de nombre coincide con el anuncio del lanzamiento en streaming de ‘F1: La película’

Apple elimina el “+” y

El Google Pixel 10 Pro revoluciona la experiencia móvil con inteligencia artificial en cada función

La integración de la inteligencia artificial Gemini y el procesador Tensor G5 transforma la interacción diaria, anticipando necesidades, optimizando fotos y videos, y ofreciendo asistencia personalizada en tiempo real para cada usuario

El Google Pixel 10 Pro

Este es el nombre más lindo para hombre, según la inteligencia artificial

Luca destaca por ser un nombre breve, de sonido amable y moderno, que transmite elegancia y serenidad. Además, tiene la ventaja de pronunciarse fácilmente en diferentes idiomas

Este es el nombre más
ÚLTIMAS NOTICIAS
Diputados retomó el debate del

Diputados retomó el debate del Presupuesto 2026: Benegas Lynch reemplazó a Espert como presidente de la comisión

Los intendentes cercanos a Kicillof postulan a Magario si hay internas en el PJ bonaerense

Allanaron al instructor de la mujer que murió tras saltar en paracaídas en Miramar: cómo sigue la investigación

Usher cumple 47 años: así es su rutina para la salud y el bienestar integral

Lomas de Zamora: vecinos denuncian que una jauría ataca a otras mascotas durante la noche

INFOBAE AMÉRICA
El discreto lenguaje de los

El discreto lenguaje de los Premios Nobel

Caso Madeleine McCann: una prueba de ADN confirmó que una mujer polaca no es la niña que desapareció en 2007

Purga en Rusia: confiscaron bienes por más de USD 112 millones a Victor Momotov, ex juez del Tribunal Supremo

Estados Unidos eleva su apuesta militar en el Caribe con radares para detectar grupos extremistas procedentes de Venezuela

En medio de la incertidumbre, el primer ministro francés propuso aumentar los impuestos a ricos y grandes empresas

TELESHOW
Wanda Nara opinó de la

Wanda Nara opinó de la relación entre su hermana Zaira y el streamer Bauleti: “Le va a dar un aire fresco”

La Joaqui contó por qué todavía no hizo un tema con Luck Ra: “Me preocupa mucho fallar”

La muerte de Luis Pedro Toni: colegas y figuras lo homenajearon con mensajes emotivos

Nico Occhiato habló de la polémica alrededor de la final de La Voz Argentina: “Todos actuaron”

Coni Mosqueira despidió la lactancia: las imágenes íntimas del cierre de una etapa junto a su hijo