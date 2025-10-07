Filtran colores del Samsung Galaxy S26 Ultra: incluiría un modelo naranja como el iPhone 17 Pro

Se espera que Samsung presente los nuevos dispositivos el próximo año. (Samsung)

El lanzamiento de la próxima serie Samsung Galaxy S26 se aproxima y, con ello, aumentan las filtraciones sobre sus novedades. Recientemente, se revelaron los posibles colores del Galaxy S26 Ultra, entre los que destacaría un tono naranja, similar al presentado en el reciente iPhone 17 Pro.

De acuerdo con Android Headlines, los colores disponibles para el Galaxy S26 Ultra serían naranja, plateado y dorado. Por su parte, los modelos iPhone 17 Pro y iPhone 17 Pro Max estarían disponibles en plateado, naranja y azul.

Es relevante señalar que, hasta ahora, se trata de maquetas y no de dispositivos finales, por lo que los colores definitivos podrían variar. Incluso, Samsung aún tiene margen para realizar cambios antes de la presentación oficial, prevista para principios del próximo año.

Estos serían los colores del próximo Samsung Galaxy S26 Ultra. (Android Headlines)

Qué otras características tendría el Samsung Galaxy S26 Ultra

En cuanto al diseño, se especula que la parte trasera del Galaxy S26 Ultra será completamente plana, pero con esquinas algo más redondeadas en comparación con el Galaxy S25 Ultra.

El módulo de cámaras también presentaría un cambio significativo respecto a generaciones anteriores.

En este posible nuevo modelo, Samsung dejaría atrás los módulos independientes que sobresalían individualmente de la carcasa, optando por un único módulo principal donde se integrarían tres sensores: gran angular, ultra gran angular y teleobjetivo.

A su lado, se observan dos elementos adicionales; uno podría corresponder a un segundo teleobjetivo de menor alcance y el otro, posiblemente, servirá para alojar el micrófono destinado a la grabación de vídeo.

Samsung estaría considerando integrarse en la tendencia del anarajando. REUTERS/Kim Hong-ji

Además, se prevé que el Galaxy S26 Ultra llegue equipado con el procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5, aunque existe la posibilidad de que Samsung utilice el Exynos 2600 en algunas regiones.

Por lo que se sabe hasta ahora, la configuración de pantalla y cámaras se mantendría similar a la de la generación anterior, aunque no se descarta la incorporación de nuevos sensores o mejoras en el apartado fotográfico.

Cómo es el Samsung Galaxy S25 Ultra

El Samsung Galaxy S25 Ultra integra especificaciones de alta gama en un diseño robusto y moderno.

El dispositivo incorpora un procesador Octa-Core capaz de alcanzar velocidades de hasta 4,47 GHz, acompañado por 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento interno (222,7 GB disponibles para el usuario).

Samsung Galaxy S25 Ultra cuenta con soporte dual para SIM. REUTERS/Laure Andrillon

Cuenta con soporte Dual SIM y tecnologías de conectividad avanzadas, como 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth v5.4, NFC y banda ultraancha.

La pantalla es un panel Dynamic AMOLED 2X de 6,9 pulgadas (174,2 mm), con resolución Quad HD+ (3120 x 1440), soporte para 16 millones de colores y frecuencia de actualización de 120 Hz. Es compatible con el S Pen, lo que amplía sus posibilidades de interacción.

En el apartado fotográfico, dispone de una cámara principal cuádruple: 200 MP, 50 MP, 50 MP y 10 MP, con aperturas variables, autoenfoque y estabilización óptica de imagen.

Admite zoom óptico de 3x y 5x, calidad óptica en zoom de 2x y 10x gracias al sensor de píxeles adaptativos, y hasta 100x en zoom digital. La cámara frontal es de 12 MP con autoenfoque.

Con una batería de 5.000 mAh, ofrece hasta 31 horas de reproducción de video. REUTERS/Laure Andrillon

Las opciones de video incluyen grabación en UHD 8K (7680 x 4320) a 30 fps, así como modos de cámara lenta de 240 fps y 120 fps en FHD y 120 fps en UHD.

La batería, de 5.000 mAh, proporciona hasta 31 horas de reproducción de video. El terminal no permite la extracción de la batería.

Incorpora soporte para accesorios del ecosistema Galaxy, como Galaxy Buds y Galaxy Watch, y funcionalidades como Samsung DeX, SmartThings y ASHA para audífonos Bluetooth.

A nivel físico, el Galaxy S25 Ultra tiene unas dimensiones de 162,8 x 77,6 x 8,2 mm y un peso de 218 gramos. Incluye sensores como acelerómetro, barómetro, sensor de huella, giroscopio, geomagnético, hall, luz y proximidad.

El sistema operativo es Android y el período de actualizaciones de seguridad se extiende hasta el 31 de enero de 2032.