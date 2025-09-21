Tecno

Así se puede crear gratis un mapa de cobertura de WiFi en casa y saber en qué lugares no funciona

Esta herramienta es ideal para planificar la instalación de repetidores de manera efectiva

Juan Ríos

Por Juan Ríos

Guardar
Aplicaciones gratuitas como WiFi Analyzer
Aplicaciones gratuitas como WiFi Analyzer and Surveyor facilitan el diagnóstico de la red doméstica sin conocimientos técnicos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque contratemos un servicio de WiFi para el hogar, es normal que en ciertas habitaciones o espacios la señal sea débil o inexistente, un problema que puede solucionarse de diferentes maneras y una de las formas de iniciar es con la creación de un mapa de cobertura

Antes de recurrir a la compra de un repetidor, sistemas Mesh o PLC, lo mejor es seguir esta estrategia para entender cómo está funcionando la red WiFi en casa y con esa información tomar las medidas pertinentes.

Las denominadas “zonas muertas” —aquellos rincones donde la señal literalmente desaparece— afectan el rendimiento del internet y pueden complicar desde el teletrabajo hasta el entretenimiento con videojuegos en línea o plataformas de vídeo.

La buena noticia es que, gracias a aplicaciones como WiFi Analyzer and Surveyor o Wi-Fi Heatmap, este diagnóstico está al alcance de cualquier usuario y no requiere conocimientos técnicos avanzados ni inversión en dispositivos adicionales.

El plano de la vivienda
El plano de la vivienda es clave para crear un mapa de calor WiFi y detectar problemas de conectividad. (Imagen ilustrativa Infobae)

Cómo crear un mapa de calor WiFi

  • Prepara el plano de la vivienda

No es necesario contar con un plano arquitectónico profesional. Un simple dibujo a mano o una foto del croquis servirá. Lo importante es que incluya la distribución de todas las estancias, desde las más cercanas hasta las más alejadas del router. Para viviendas de dos pisos, conviene realizar un boceto diferente para cada planta.

  • Instala y configura la aplicación

Descarga la app elegida —WiFi Analyzer and Surveyor o Wi-Fi Heatmap— desde la tienda oficial de Android. Una vez instalada, otorga los permisos necesarios para acceder al WiFi y a los archivos del teléfono. En el caso de WiFi Analyzer and Surveyor, selecciona la pestaña ‘Surveyor’ para ingresar al modo de levantamiento de mapas. Si optas por Wi-Fi Heatmap, baja hasta el menú ‘create heatmap’ y escoge la opción ‘indoor’ para trabajar con interiores.

  • Sube el plano a la aplicación

Carga la imagen del croquis o plano de tu casa. Algunas aplicaciones te pedirán que ajustes la escala midiendo algún extremo del plano, de modo que las mediciones sean coherentes con la realidad. Este detalle mejora la precisión del mapa resultante.

  • Marca el punto de partida y recorre cada estancia

Comienza junto al router y señálalo en la aplicación; este punto servirá como referencia para el resto de la medición. Luego, desplázate por cada habitación y detente en diferentes puntos. Toca la ubicación correspondiente en el plano desde la app para que registre la potencia de la señal, normalmente indicada en decibelios (dBm).

Recorrer cada estancia y registrar
Recorrer cada estancia y registrar la señal ayuda a visualizar la intensidad del WiFi en toda la casa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Es fundamental tomarse unos segundos en cada parada para permitir que la herramienta registre bien el valor. Además, puedes realizar varias pasadas en distintos dispositivos para comparar resultados —muchas veces, tablets y teléfonos tienen capacidades de recepción ligeramente diferentes—.

  • Visualiza y analiza el mapa de calor

Tras completar el recorrido, la app generará automáticamente un mapa visual donde, mediante una gama de colores, se indica la intensidad de la señal en cada sector. Usualmente, el verde representa zonas con buena cobertura, el amarillo aquellas con señal aceptable y el azul o celeste las zonas muertas. Con solo unos minutos de recorrido, tendrás frente a ti una herramienta objetiva para tomar decisiones.

Cómo usar el mapa de cobertura de WiFi

El mapa de calor no solo identifica el alcance de la señal, sino que también pone en evidencia la influencia que ejercen obstáculos y características constructivas de la vivienda. Elementos como paredes de carga, muebles metálicos o incluso electrodomésticos pueden bloquear la propagación de las ondas.

De este modo, ya no se trata de adivinar por qué internet falla en determinado dormitorio: el gráfico muestra exactamente dónde está el problema.

Reubicar el router o despejar
Reubicar el router o despejar obstáculos puede mejorar la señal sin necesidad de comprar nuevos dispositivos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con la información recabada, resulta posible probar diferentes estrategias sin inversiones adicionales. Reubicar el router en un sector más céntrico, modificar su altura o dirección, o despejar obstáculos directos puede solucionar el problema sin necesidad de adquirir nuevos aparatos.

Además, si después de probar estos cambios se decide comprar un repetidor, un sistema en malla o cualquier otro dispositivo, la elección estará fundamentada en datos reales y no en simples conjeturas.

Esta información también resulta útil para planificar la ubicación de dispositivos como televisores inteligentes, consolas de videojuegos o estaciones de trabajo en casa, anticipando necesidades de conectividad y evitando futuras frustraciones con la señal.

El autodiagnóstico, realizado con una app gratuita y unos minutos de dedicación, aporta una visión clara y concreta del estado de la red doméstica, facilitando la optimización del uso de internet en cada rincón del hogar.

Temas Relacionados

WifiHogarInternetAplicacionesCelularTecnologíaLo último en tecnología

Últimas Noticias

Cuatro trucos para que tus hijos usen internet de forma segura y crezcan con buenos hábitos digitales

Enseñar a los niños a usar contraseñas seguras y activar la autenticación en dos pasos es un primer paso importante

Cuatro trucos para que tus

Cómo limpiar la pantalla del iPhone: esta es la forma más fácil y segura

Una limpieza apropiada contribuye a optimizar la experiencia de uso y a proteger cada una de sus piezas. Apple sugiere recurrir a un paño de microfibra ligeramente humedecido y descartar cualquier sustancia agresiva

Cómo limpiar la pantalla del

Criptomonedas: valor de las principales divisas digitales

El bitcoin, una de las principales criptomonedas, registró un cambio de 0,03% en el último día

Criptomonedas: valor de las principales

Este es el valor de la criptomoneda ethereum este 21 de septiembre

Ethereum fue creada en 2015 por el programador Vitalik Buterin, con la intención de impulsar un instrumento para aplicaciones descentralizadas y colaborativas

Este es el valor de

Criptomonedas: el valor de bitcoin para este día

El bitcoin fue la primera criptomoneda lanzada en el mundo y ha llegado a superar las 68 mil unidades de dólar

Criptomonedas: el valor de bitcoin
ÚLTIMAS NOTICIAS
Fallo inédito: una jueza ordenó

Fallo inédito: una jueza ordenó a un padre leer “El Principito” tras negarse a pagar la cuota alimentaria

Otra tragedia en el fútbol amateur: un hombre se descompensó en medio de un partido y murió

Elecciones 2025, en vivo: las últimas noticias hacia los comicios legislativos nacionales del 26 de octubre

Siguen las alertas por tormenta: cuáles son las provincias que se verán afectadas este domingo

Desbarataron a una banda que robaba a choferes de aplicación en Mar del Plata: eran cuatro menores armados

INFOBAE AMÉRICA
Un misterioso retrato vandalizado reaviva

Un misterioso retrato vandalizado reaviva los rumores sobre una relación homosexual de Shakespeare

Hoy sigue siendo el momento de la oposición democrática en Venezuela: ¿qué hacer?

El papa León XIV habló sobre Gaza: “No hay futuro en la violencia, el exilio forzado y la venganza”

El régimen talibán desafía a Donald Trump y rechaza un posible acuerdo para devolver la base aérea de Bagram en Afganistán

Zelensky denunció que en la última semana el Ejército ruso lanzó más de 2.780 drones y bombas guiadas contra Ucrania

TELESHOW
La utopía de crear un

La utopía de crear un Hamilton argentino: así es el musical que se propone contar la vida de Alberdi en clave de rap

Alacrán regresó al país para ser parte de ChaChaCha en el teatro: “Se sigue dando la magia”

Bernard Fowler celebra sus 35 años como corista de los Rolling Stones en Argentina: “Amo a Charly García, es un tesoro”

María Julia Oliván: “Todos los días pienso que es un milagro que esté viva”

Silvina Escudero habló de su relación con su hermana Vanina y la tensa discusión que atravesaron: “Tuvimos una crisis”