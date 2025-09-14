Alfabetización digital en la escuela: claves para aprovechar la IA sin perder pensamiento crítico

Desafíos para la educación en la era digital: integración ética y crítica de la inteligencia artificial - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El acceso a la información y las oportunidades de aprendizaje atraviesan una transformación profunda en la era digital. La alfabetización, entendida históricamente como la capacidad de leer y escribir, se enfrenta hoy a retos mucho más complejos. La tecnología redefine cada aspecto de la vida escolar y plantea nuevos desafíos a educadores, estudiantes y sistemas educativos, tanto en países de primer mundo, como en vía de desarrollo.

La integración de la tecnología en las aulas de clase

El impacto de la innovación tecnológica es evidente en los entornos escolares de Colombia y otras regiones. Los colegios adaptan sus metodologías para incorporar bibliotecas virtuales, audiolibros y plataformas interactivas, lo que permite extender las posibilidades de aprendizaje a comunidades que antes no contaban con recursos básicos.

Sin embargo, Adriana Casas, coordinadora de un reconocido colegio campestre, sostuvo que la ampliación de recursos digitales como bibliotecas virtuales, audiolibros o plataformas interactivas contribuye a enriquecer el aprendizaje, aunque el papel del maestro permanece como un elemento insustituible dentro del proceso educativo.

Formar estudiantes críticos y docentes preparados es fundamental en un contexto donde la IA impulsa personalización - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El desafíos que implica la tecnología en la educación

Uno de los riesgos más señalados es el de las brechas, que ya no se sitúan únicamente en la disponibilidad de dispositivos o acceso a internet. La exposición masiva a plataformas digitales, lejos de resolver viejos problemas, ha creado otros: la fragilidad ante la desinformación y la dificultad de distinguir fuentes confiables en un océano de datos.

De acuerdo con la UNESCO, la abundancia de información no garantiza calidad ni veracidad. La tarea de los docentes adquiere un carácter estratégico, ya que su función se reconfigura hacia la orientación crítica, la enseñanza de criterios para evaluar la información y el fortalecimiento del pensamiento autónomo en los estudiantes.

Influencia de la IA en las aulas

Pero la digitalización va más allá. Asistimos a la expansión de la inteligencia artificial (IA) en el aula, una agenda que invita a encontrar nuevos equilibrios en el vínculo entre tecnología, enseñanza y aprendizaje.

Con comunidades vulnerables aún en desventaja, la incorporación responsable de la inteligencia artificial y la protección de datos resultan claves para garantizar la equidad en el acceso a la educación - (Imagen ilustrativa Infobae)

Amy Eguchi, profesora especialista en innovación educativa en la Universidad de California en San Diego, sostuvo que la IA ya es uno de los motores de transformación más potentes para la educación básica.

Su experiencia demuestra que la integración responsable de estas herramientas requiere mucho más que implementarlas: es imprescindible formar a docentes y estudiantes para aprovechar sus ventajas y manejar sus riesgos.

Eguchi subrayó la importancia de una alfabetización digital que abarque tres dimensiones: el uso de la IA, la enseñanza con IA y la reflexión crítica sobre su funcionamiento y alcances. No basta con interactuar pasivamente con software educativo o chatbots; se trata de comprender las implicaciones de estos programas y de formar una ciudadanía digital capaz de tomar decisiones informadas.

Experiencias de colegios en Colombia y la perspectiva de Amy Eguchi evidencian que integrar tecnología requiere acompañamiento, formación docente y políticas claras en privacidad y uso responsable - (Imagen Ilustrativa Infobae)

En visión de la docente especialista, los proyectos de innovación más efectivos combinan la tecnología con enfoques sociales y pedagógicos, como los que lleva adelante en competencias internacionales de robótica o en ambientes STEM para comunidades de refugiados.

En la práctica diaria, los docentes encuentran desafíos significativos. Muchos manifiestan incertidumbre y presión ante la velocidad de los cambios, particularmente en etapas iniciales.

La superación de estos obstáculos exige acompañamiento institucional, formación continua y la construcción paulatina de confianza profesional. Eguchi recomendó un enfoque gradual, que respete los tiempos de adaptación y la protección de los datos personales de los menores, junto a la elaboración de políticas claras para el uso responsable de las tecnologías digitales.

Esta transformación redefine la valoración de competencias centrales. La alfabetización digital no debe limitarse al uso instrumental de herramientas, sino que debe impulsar habilidades como el análisis, la edición reflexiva y el discernimiento de la información.

Las prácticas educativas del futuro deben concentrarse en el desarrollo de pensamiento crítico, la creatividad y la capacidad de producir conocimiento auténtico en un entorno dinámico y muchas veces incierto.

La equidad emerge como principio rector frente a los retos actuales. Garantizar la distribución justa de tecnologías, capacitación y recursos es vital para que nadie quede al margen de las oportunidades que ofrece la era digital.