Lista completa de los iPhone que tendrán iOS 26 desde el 15 de septiembre de 2025

La nueva versión llegará preinstalada en los iPhone 17, que se pondrán a la venta el 19 de septiembre

Pedro Noriega

Por Pedro Noriega


Desde el 15 de setiembre
Desde el 15 de setiembre llegará el nuevo iOS 26. REUTERS/Adam Gray/File Photo

Luego de las versiones beta para desarrolladores y usuarios públicos, Apple se prepara para lanzar de manera oficial iOS 26, su nuevo sistema operativo para iPhone. Aunque muchos dispositivos de la compañía suelen recibir soporte durante largos periodos de tiempo, no todos los modelos activos en el mercado serán compatibles.

La fecha de llegada ya está confirmada, será el 15 de septiembre y estará disponible para su descarga en los dispositivos compatibles. Aunque la presentación oficial de iOS 26 se llevó a cabo en la conferencia WWDC 2025 en junio, recién se pudo conocer la fecha exacta de su lanzamiento.

Por ello, durante la presentación del nuevo iPhone 17, que incluyó el iPhone Air, iPhone 17 Pro y Pro Max, se indicó que el sistema iOS 26 serán preinstalados en los nuevos modelos de Apple, los cuales saldrán al mercado de manera oficial el 19 de setiembre.

Los iPhone 17 tendrán preinstalados el iOS 26.
Los iPhone 17 tendrán preinstalados el iOS 26.

Cada año, la estrategia de actualizaciones de Apple genera la misma pregunta: ¿qué modelos quedarán dentro de la lista de compatibilidad y cuáles dirán adiós a las nuevas funciones? En esta ocasión, los cortes responden tanto a la antigüedad de los dispositivos como a los requisitos de hardware necesarios para ejecutar las herramientas de inteligencia artificial que forman parte de Apple Intelligence, el nuevo sistema inteligente integrado en iOS 26.

Qué tipos de iPhone recibirán iOS 26

Apple confirmó que la actualización estará disponible a partir del iPhone 11 en adelante, lo que supone un rango bastante amplio de dispositivos. La lista incluye tanto modelos básicos como los más avanzados de cada generación, así como versiones del iPhone SE de segunda y tercera generación.

Estos son los iPhones compatibles con iOS 26:

  • iPhone 11, 11 Pro y 11 Pro Max
  • iPhone SE (2ª generación)
  • iPhone 12, 12 mini, 12 Pro y 12 Pro Max
  • iPhone 13, 13 mini, 13 Pro y 13 Pro Max
  • iPhone SE (3ª generación)
  • iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro y 14 Pro Max
  • iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro y 15 Pro Max
  • iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro, 16 Pro Max y 16e
  • iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro y 17 Pro Max

La compañía subraya que, pese a la amplia cobertura, no todas las funciones estarán disponibles en todos los modelos.

Los iPhone recibirán una nueva
Los iPhone recibirán una nueva actualización este 15 de setiembre. REUTERS/Francis Mascarenhas/File Photo

Funciones exclusivas para modelos recientes

Aunque la actualización llegará a decenas de iPhone, no todas las novedades estarán al alcance de todos los usuarios. Las funciones ligadas a Apple Intelligence, como la generación de texto asistido, resúmenes inteligentes, traducción avanzada o edición de imágenes mediante IA, requieren procesadores más potentes y mayor capacidad de memoria RAM.

Por esa razón, estas herramientas estarán limitadas a los iPhone 15 Pro en adelante, dispositivos que incorporan el chip A17 o versiones superiores. De este modo, los usuarios de iPhone 11, 12, 13 y 14 sí podrán instalar iOS 26 y acceder a mejoras generales de seguridad, diseño y estabilidad, pero no podrán utilizar las capacidades completas de Apple Intelligence.

Apple Intelligence está integrado desde
Apple Intelligence está integrado desde el iPhone 15 en adelante. (Mashable)

Qué modelos quedan fuera

La llegada de una nueva versión de iOS también significa el final del soporte de actualizaciones para ciertos modelos. En esta ocasión, los dispositivos que no podrán dar el salto a iOS 26 son los siguientes:

  • iPhone XS y XS Max
  • iPhone XR
  • iPhone X
  • iPhone 8 y 8 Plus
  • iPhone 7 y 7 Plus
  • iPhone SE (1ª generación)
  • iPhone 6s, 6s Plus, 6 y 6 Plus
  • iPhone 5s
  • Todos los modelos anteriores

Estos equipos quedarán en versiones anteriores como iOS 18 o previas, aunque Apple suele mantener durante un tiempo parches de seguridad esenciales para garantizar un uso relativamente seguro, incluso si no acceden a las últimas novedades del sistema.

