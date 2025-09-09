Tecno

iPhone 17 en España: precio y qué características del nuevo móvil de Apple

Apple introduce mejoras en autonomía, conectividad y resistencia en toda la línea de nuevos teléfonos

Los iPhone 17 estarán disponibles
Los iPhone 17 estarán disponibles en España desde el 19 de septiembre, con reservas a partir del 12 de septiembre.

Apple presentó su nueva generación de teléfonos móviles: iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro y iPhone 17 Pro Max, que estarán disponibles desde el 19 de septiembre en el mundo y en España.

Para estas versiones, la empresa modifico el diseño de los modelos de cámara, especialmente en los modelos Pro, marcando una primera diferencia visual. Además de la llegada de los chips A19 para potenciar todos los teléfonos.

Cuándo estarán disponibles los iPhone 17 en España

Los usuarios españoles podrán reservar cualquiera de estos modelos a partir del 12 de septiembre a las 14:00 horas, momento en el que Apple abrirá el periodo de compra anticipada tanto en su tienda online como en los distribuidores autorizados.

La entrega oficial de todos los dispositivos comenzará el 19 de septiembre, permitiendo que los primeros compradores estrenen su nuevo terminal ese mismo día.

La gama iPhone 17 en
La gama iPhone 17 en España mantiene precios escalonados, con el modelo base desde 959 euros y el Pro Max desde 1.469 euros.

Cuáles son los precios de los iPhone 17 en España

Apple mantiene su estructura escalonada de precios en España, adaptada a la estrategia global y al contexto económico actual. En la gama 2025-2026, se observan ajustes respecto a generaciones anteriores, sobre todo en los modelos más avanzados, mientras que el modelo base preserva el coste inicial del año pasado.

Los precios oficiales en España quedan configurados del siguiente modo:

  • iPhone 17: desde 959 euros.
  • iPhone 17 Air: desde 1.219 euros.
  • iPhone 17 Pro: desde 1.319 euros.
  • iPhone 17 Pro Max: desde 1.469 euros.

Esta diferencia de precios refleja tanto la variación en características técnicas y materiales, como la diferenciación en el posicionamiento de cada modelo dentro del catálogo de la marca.

Cómo son los iPhone 17 y qué novedades presentó Apple

  • iPhone 17 (base)

El iPhone 17 continúa como el modelo más accesible de la familia. Se distingue este año por su mayor tamaño de pantalla, que sube a 6,3 pulgadas, y la incorporación, por primera vez en la gama base, de la tecnología ProMotion de 120 Hz.

El iPhone 17 base incorpora
El iPhone 17 base incorpora pantalla de 6,3 pulgadas, tecnología ProMotion y chip A19 de 3 nanómetros.

El panel LTPO OLED Super Retina XDR alcanza los 3.000 nits de brillo y suma la protección Ceramic Shield para mayor resistencia. Bajo el chasis integra el nuevo chip Apple A19 de 3 nanómetros, lo que se traduce en mejoras de eficiencia y rendimiento.

En su apartado de cámaras suma un sensor principal de 48 megapíxeles con sistema Fusion, telefoto de 12 MP con zoom óptico 2x y grabación en 4K. Su autonomía también se ve reforzada con 8 horas más de reproducción de vídeo respecto al iPhone 16. Además de opciones de conectividad como USB-C, WiFi 7, Bluetooth 5.3 y Face ID.

  • iPhone 17 Air

La gran novedad de la temporada es el iPhone 17 Air, que destaca por su diseño ultrafino de solo 5,6 milímetros de grosor, una diferencia notable frente al iPhone 16 Plus. Su estructura en titanio de grado cinco con Ceramic Shield asegura, según Apple, una resistencia cuatro veces mayor. Presenta una pantalla de 6,5 pulgadas con tecnología ProMotion 120 Hz y 3.000 nits de brillo. El precio parte de los 1.219 euros.

La apuesta por la delgadez supone reducir la capacidad de la batería (rumores la sitúan en 2.800 mAh) y aceptar sacrificios como la presencia de una única cámara trasera de 48 MP. Además, elimina la bandeja para la SIM física y solo permite el uso de eSIM, anticipando una transición hacia la digitalización completa de la línea.

Los iPhone 17 Pro y
Los iPhone 17 Pro y Pro Max apuestan por estructura unibody de aluminio, triple cámara de 48 MP y chip A19 Pro.
  • iPhone 17 Pro y iPhone 117 Pro Max

En lo más alto, los iPhone 17 Pro y iPhone 17 Pro Max ofrecen el máximo en rendimiento y fotografía. El modelo Pro parte de 1.319 euros, mientras que el Pro Max alcanza los 1.469 euros.

Se despiden del cristal y el titanio, adoptando una estructura unibody de aluminio que mejora la disipación térmica. Ambos equipan el SoC Apple A19 Pro y un mínimo de 256 GB de almacenamiento.

En fotografía apuestan por tres cámaras de 48 MP cada una, incluyendo un zoom híbrido 8x. El modelo Pro Max se diferencia además por su imponente pantalla de 6,9 pulgadas y su enfoque a usuarios que buscan la máxima exigencia en capacidades multimedia y edición profesional.

