Tecno

Facebook renueva los ‘toques’ ante el renovado interés de los usuarios por esta función

Facebook experimentó un aumento de 13 veces en el uso de esta función en solo un mes, según datos oficiales

Renzo Gonzales

Por Renzo Gonzales

Guardar
El 'toque', presente desde los
El 'toque', presente desde los inicios de Facebook, permite llamar la atención de un amigo a través de una notificación simple. (TechCrunch)

Facebook trae de vuelta con fuerza una de sus funciones más icónicas: el ‘toque’. Aunque nunca desapareció completamente, la popularidad de esta herramienta disminuyó con el paso de los años. Ahora, el renovado interés —especialmente entre los usuarios más jóvenes— ha impulsado a la plataforma a situar los toques en un lugar más destacado.

El ‘toque’, presente desde los inicios de Facebook, permite llamar la atención de un amigo a través de una notificación simple, casi lúdica. Lo que en su momento fue una forma curiosa de interactuar ha ido adquiriendo nuevas versiones y significado según los usuarios. Actualmente, Meta ha implementado un botón específico en el perfil para enviar toques de forma inmediata, haciendo que este gesto virtual vuelva al centro de la experiencia social en Facebook.

Además, la web facebook.com/pokes ofrece a los usuarios la posibilidad de comprobar quién les ha enviado un toque, encontrar amigos para intercambiar toques y llevar una “cuenta de toques” con diferentes personas. Si alguien no responde o no le interesa, puede descartar el toque fácilmente. Para incentivar la participación, la plataforma ha añadido elementos visuales: cada vez que se incrementa el contador de toques con un amigo, aparecen nuevos iconos junto a su nombre, como el emoji de fuego o el símbolo “100”, entre otros.

Ahora es más fácil enviar
Ahora es más fácil enviar un 'toque' ('spoke') a cualquier contacto. (Meta)

Una apuesta para atraer al público más joven

La reactivación de la función ocurre en un contexto donde la gamificación domina las redes sociales. Elementos similares, tales como las rachas de mensajes en Snapchat o TikTok, han demostrado ser altamente eficaces para aumentar la interacción entre los más jóvenes. Meta reconoce esta tendencia y busca replicarla al destacar los contadores de toques, con la esperanza de estimular la frecuencia de uso y la competitividad amistosa dentro de la plataforma.

La estrategia ya muestra resultados: luego de facilitar el acceso a la página de toques a través de búsquedas y permitir enviarlos más rápidamente, Facebook experimentó un aumento de 13 veces en el uso de esta función en solo un mes, según datos oficiales. Este crecimiento refleja el potencial que tiene el toque renovado para contribuir a la vitalidad de la red social.

El motivo para enviar un toque, como siempre, queda en manos del usuario. Puede ser una manera de llamar la atención, expresar simpatía o simplemente iniciar una interacción sin compromiso. Facebook nunca fijó una definición específica, dejando el uso abierto a la creatividad de cada persona.

Facebook, propiedad de Meta. (Reuters)
Facebook, propiedad de Meta. (Reuters)

En la carrera por recapturar la atención de los jóvenes, Facebook ha probado distintas estrategias, como campus universitarios exclusivos y rediseños enfocados en la Generación Z. El regreso del toque, combinado con elementos que fomentan la interacción continua, representa una nueva vía para vitalizar la experiencia y competir frente a propuestas como Snapchat o TikTok.

La nostalgia y la innovación como claves

Al resucitar funciones clásicas como el toque y dotarlas de características propias de la era digital, Facebook intenta no solo recuperar usuarios que crecieron con la red social, sino también conquistar a nuevas generaciones habituadas a la interacción instantánea y gamificada.

Aunque aún está por verse si los toques lograrán alcanzar el estatus de fenómeno, la campaña deja clara la intención de Meta: mantener la relevancia y cercanía de Facebook en el día a día de los usuarios.

Temas Relacionados

MetaFacebookRedes socialesTecnologíaLo último en tecnología

Últimas Noticias

OpenAI está desarrollando una plataforma de contratación para competir con LinkedIn

La propuesta contempla una vía específica para pequeñas empresas y gobiernos locales, lo que facilita el acceso a talento especializado en inteligencia artificial

OpenAI está desarrollando una plataforma

Google mostrará Gemini para el hogar el 1 de octubre

Los usuarios de Google Home pueden registrarse para recibir notificaciones cuando la actualización esté disponible en sus dispositivos

Google mostrará Gemini para el

Apple Music ahora permite transferir listas de reproducción desde Spotify

El motor detrás de esta herramienta es SongShift, un servicio externo que accede a la biblioteca de origen del usuario para gestionar la transferencia de contenido

Apple Music ahora permite transferir

Ya no tienes que abrir Google Maps: nueva actualización permite seguir la ruta desde la pantalla de bloqueo

Por el momento, esta función está restringida a quienes forman parte del grupo de usuarios beta

Ya no tienes que abrir

Roblox amplía verificación de edad y añade ratings globales

A través del análisis de una selfie, la plataforma categorizará a los usuarios como menores de 13 años, mayores de 13 o mayores de 18

Roblox amplía verificación de edad
ÚLTIMAS NOTICIAS
Sin lluvias, pero con frío:

Sin lluvias, pero con frío: cómo estará el clima durante el fin de semana, según el SMN

“Estoy en mejor forma que a los 20 años”: qué habitos adoptó Jennifer Aniston para el bienestar integral

La Justicia definió qué pasará ahora con el cuadro robado por los nazis hallado en Mar del Plata

Lo frenaron en la calle, lo golpearon y le robaron de su casa 28 mil dólares: eran policías y están presos

Jornada financiera: el dólar se mantuvo estable y las acciones líderes subieron casi 3% en la Bolsa porteña

INFOBAE AMÉRICA
Cómo la genética logró descifrar

Cómo la genética logró descifrar el origen y la expansión eslava en Europa Central y Oriental

Opositores exiliados de Nicaragua exigieron a la ONU un pronunciamiento por las muertes de disidentes bajo custodia de la dictadura

Zelensky pidió a Trump y Europa endurecer las sanciones contra Moscú

Kaja Kallas se reunió en Doha con el canciller iraní para buscar una salida negociada al programa nuclear

El partido gobernante de Guyana aseguró que obtuvo “una victoria aplastante” en las elecciones generales y regionales

TELESHOW
Eliana Guercio le respondió a

Eliana Guercio le respondió a Ximena Capristo y La Negra enfureció: “No le va a gustar que hable de la Selección argentina”

Juana Repetto relató las dificultades que atraviesa en su embarazo: “Me pegó re mal físicamente”

La dulce rutina de Wanda Nara y sus hijas cuando vuelven del colegio: “Lo hacemos juntas”

Darío Cvitanich negó haberle sido infiel a Chechu Bonelli y habló de su romance con Ivana Figueiras

Gastón Soffritti recordó los ataques de pánico que sufrió en pleno éxito de su carrera: “No sabía dónde estaba”