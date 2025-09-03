Tecno

Microsoft y Paramount se unen para hacer la primera película de ‘Call of Duty’

El acuerdo contempla también la opción de expandir la franquicia hacia más películas e incluso series televisivas

Paramount tiene la intención de que este proyecto sea tan exitoso como 'Top Gun: Maverick'. (Eurogamer)

El universo de los videojuegos y el cine refuerza sus lazos con el anuncio de que Microsoft y Paramount unirán fuerzas para producir la primera película de acción real basada en la franquicia ‘Call of Duty’.

El acuerdo, oficializado el martes 2 de septiembre, incluye de forma directa a Activision, la editora del popular videojuego propiedad de Microsoft, y representa uno de los movimientos más ambiciosos en el ámbito de las adaptaciones cinematográficas de videojuegos.

El proyecto, que aún no ha revelado detalles argumentales, parte del extenso legado construido por la saga desde su debut en 2003, con más de 30 títulos principales que exploran distintas épocas históricas y escenarios futuristas.

Microsoft es propietaria de Activision Blizzard. (Reuters)

Un acuerdo estratégico tras una cadena de mega-fusiones

La firma del pacto entre Paramount y Activision tuvo lugar apenas un mes después de que Paramount completó su fusión con Skydance, operación valorada en 8.000 millones de dólares, que permitió consolidar la compañía bajo la dirección de David Ellison, presidente y director ejecutivo de Paramount. Por su parte, Microsoft cerró dos años atrás la adquisición de Activision Blizzard por 68.700 millones de dólares, con lo que garantizó los derechos de explotación cinematográfica sobre sagas de renombre internacional como ‘Call of Duty’.

El acuerdo con Paramount no se restringe a una única película. Según fuentes de Variety, incluye la opción de ampliar la franquicia a más largometrajes e incluso a series televisivas, lo que eleva el potencial del universo ‘COD’ a distintos formatos.

Para Paramount, este paso forma parte de una estrategia de contenidos más amplia, que en el último mes sumó la incorporación de los creadores de ‘Stranger Things’, los hermanos Duffer, y un contrato de 7.700 millones de dólares para la transmisión de los eventos de Ultimate Fighting Championship durante los próximos siete años.

Call of Duty: Black Ops 7. (Agencias)

Un nuevo paso en la adaptación de videojuegos al cine

La franquicia ‘Call of Duty’ se distingue por sus combates militares en primera persona, que alternan entre escenarios históricos como la Segunda Guerra Mundial y conflictos modernos o futuristas. Aunque Paramount aún no ha precisado qué subserie o personajes estarán al frente de la adaptación, la productora dispone de una base narrativa robusta: algunos de los arcos más populares, desarrollados en títulos como ‘Modern Warfare’ o ‘Black Ops’, serán referencia ante la próxima llegada de la séptima entrega en el otoño boreal.

La saga ha registrado ventas de más de 500 millones de copias mundiales y alcanzó cerca de 30.000 millones de dólares en ingresos hasta el año 2022. A pesar de su notoriedad, ‘Call of Duty’ no había dado el salto previo a cine o televisión, lo que convierte a este proyecto en un hito tanto para el videojuego como para Hollywood, que en los últimos años ha obtenido éxito con filmes basados en videojuegos, entre ellos ‘Sonic the Hedgehog’, ‘Super Mario Bros.’, ‘Minecraft: The Movie’ y ‘Mortal Kombat’.

David Ellison, declarado entusiasta de la franquicia, afirmó: “Como fan de toda la vida de ‘Call of Duty’, este es realmente un sueño hecho realidad”, y subrayó el compromiso de trasladar la “extraordinaria narrativa” del videojuego al cine. Por su parte, el presidente de Activision, Rob Kostich, remarcó que la asociación con Paramount es la ideal para capturar la esencia, intensidad y acción de la franquicia, con la promesa de “honrar y expandir” aquello que ha convertido a ‘Call of Duty’ en un fenómeno cultural y comercial global.

Para el sector y los aficionados, la producción de ‘Call of Duty’ marca el inicio de una nueva etapa, donde los límites entre el juego interactivo y la experiencia cinematográfica se desdibujarán aún más. Paramount y Microsoft, junto a Activision, buscan consolidar una franquicia capaz de impactar la gran pantalla con la misma fuerza con la que ha fascinado a millones de jugadores en todo el mundo.

