Galaxy S23 entra a la beta de One UI 8 con Android 16

Los dispositivos seleccionados pueden acceder a la beta a través de la app Samsung Members. (Samsung)

Samsung ha dado un paso importante en la actualización de su sistema operativo al expandir la beta de One UI 8 basada en Android 16. Esta versión preliminar ahora está disponible para siete modelos diferentes de la gama Galaxy, incluyendo tanto dispositivos de alta gama como miembros accesibles de la serie A.

El despliegue se realiza de forma escalonada en territorios selectos, permitiendo a más usuarios probar de antemano las novedades incluidas y anticipar la llegada de la versión final en los próximos meses.

Galaxy S23 y más: dispositivos elegidos para la beta de One UI 8

La versión beta de One UI 8 marca un cambio en la estrategia habitual de Samsung, ya que en esta ocasión se ha lanzado simultáneamente para varios móviles recientes. Entre ellos figuran los Galaxy S23 Ultra, Galaxy S23+ y Galaxy S23, junto con los Galaxy A55, A54, A36 y A35, cubriendo modelos lanzados en 2023, 2024 y hasta un nuevo integrante de 2025.

Así se puede actualizar un celular al sistema operativo One UI 8. (SamMobile)

Todos estos dispositivos pueden acceder a la beta a través de la app Samsung Members, en mercados como Reino Unido, Corea del Sur e India, y pronto se sumarían Alemania y Estados Unidos.

El despliegue para casi toda la serie S23 deja fuera únicamente al Galaxy S23 FE, mientras que en la línea A, solo algunos de los modelos más recientes disfrutan del acceso anticipado. Por ahora, el Galaxy A56 todavía no es parte de la beta.

Esta estrategia escalonada responde al enfoque cuidadoso de Samsung para garantizar estabilidad y una integración fluida en distintos dispositivos y regiones.

Novedades y relevancia de la beta de One UI 8

Probar la beta de One UI 8 ofrece a los usuarios la oportunidad de experimentar con las nuevas funciones mucho antes de la actualización definitiva. Entre las mejoras destacan el renovado Quick Share, un modo de multitarea avanzado llamado ‘90:10’, optimizaciones en aplicaciones propias como el navegador y recordatorios, e importantes actualizaciones en Samsung Health y en la gestión de rutinas.

Los Galaxy S23 Ultra, Galaxy S23+ y Galaxy S23, junto con los Galaxy A55, A54, A36 y A35, se actualizarán con One UI 8. (SammyFans)

Aunque los modelos más premium suelen recibir mayor variedad en funciones de inteligencia artificial, los cambios generales y las renovaciones de interfaz están disponibles en toda la gama participante.

La liberación de la beta también indica que el lanzamiento de la versión final está próximo: Samsung ya ha confirmado que algunos modelos recibirán One UI 8 y Android 16 a partir de septiembre, lo que refuerza la expectativa de actualizaciones rápidas y un mayor acceso a las últimas características dentro del ecosistema Galaxy.

One UI 7 trae nuevas funciones y una experiencia más personalizada

One UI 7 llega con una integración mejorada de Galaxy AI, facilitando la comunicación, la creatividad y la eficiencia diaria en dispositivos Samsung. Para aprovechar todas las novedades, es importante asegurarse de que el sistema y las aplicaciones estén actualizadas; esto se puede hacer accediendo a Ajustes, seleccionando «Actualización de software» y siguiendo los pasos para descargar e instalar la última versión.

(samsung.com)

Entre las principales características de One UI 7, se destacan los nuevos iconos de aplicaciones, más sofisticados y fáciles de ubicar, una gestión de notificaciones optimizada y una pantalla de bloqueo renovada, que ahora muestra actividades en curso de un solo vistazo. El sistema facilita la personalización y potencia la experiencia con inteligencia artificial.

Respecto al diseño de la pantalla de inicio, la versión limita las cuadrículas disponibles a 4x6 y 5x6, por lo que al actualizar podrían cambiar las configuraciones previas. Quienes prefieren otra distribución pueden recurrir a Home Up de Good Lock.

Además, el tamaño de las carpetas se puede modificar manteniéndolas presionadas y seleccionando “Agrandar”. Por otro lado, las notificaciones ahora se ordenan automáticamente por hora de llegada, en vez de por prioridad, haciendo más intuitiva la revisión de avisos recientes.