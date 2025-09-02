Tecno

Galaxy S23 entra a la beta de One UI 8 con Android 16

El despliegue para casi toda la serie S23 deja fuera únicamente al Samsung Galaxy S23 FE

Rafael Montoro

Por Rafael Montoro

Guardar
Los dispositivos seleccionados pueden acceder
Los dispositivos seleccionados pueden acceder a la beta a través de la app Samsung Members. (Samsung)

Samsung ha dado un paso importante en la actualización de su sistema operativo al expandir la beta de One UI 8 basada en Android 16. Esta versión preliminar ahora está disponible para siete modelos diferentes de la gama Galaxy, incluyendo tanto dispositivos de alta gama como miembros accesibles de la serie A.

El despliegue se realiza de forma escalonada en territorios selectos, permitiendo a más usuarios probar de antemano las novedades incluidas y anticipar la llegada de la versión final en los próximos meses.

Galaxy S23 y más: dispositivos elegidos para la beta de One UI 8

La versión beta de One UI 8 marca un cambio en la estrategia habitual de Samsung, ya que en esta ocasión se ha lanzado simultáneamente para varios móviles recientes. Entre ellos figuran los Galaxy S23 Ultra, Galaxy S23+ y Galaxy S23, junto con los Galaxy A55, A54, A36 y A35, cubriendo modelos lanzados en 2023, 2024 y hasta un nuevo integrante de 2025.

Así se puede actualizar un
Así se puede actualizar un celular al sistema operativo One UI 8. (SamMobile)

Todos estos dispositivos pueden acceder a la beta a través de la app Samsung Members, en mercados como Reino Unido, Corea del Sur e India, y pronto se sumarían Alemania y Estados Unidos.

El despliegue para casi toda la serie S23 deja fuera únicamente al Galaxy S23 FE, mientras que en la línea A, solo algunos de los modelos más recientes disfrutan del acceso anticipado. Por ahora, el Galaxy A56 todavía no es parte de la beta.

Esta estrategia escalonada responde al enfoque cuidadoso de Samsung para garantizar estabilidad y una integración fluida en distintos dispositivos y regiones.

Novedades y relevancia de la beta de One UI 8

Probar la beta de One UI 8 ofrece a los usuarios la oportunidad de experimentar con las nuevas funciones mucho antes de la actualización definitiva. Entre las mejoras destacan el renovado Quick Share, un modo de multitarea avanzado llamado ‘90:10’, optimizaciones en aplicaciones propias como el navegador y recordatorios, e importantes actualizaciones en Samsung Health y en la gestión de rutinas.

Los Galaxy S23 Ultra, Galaxy
Los Galaxy S23 Ultra, Galaxy S23+ y Galaxy S23, junto con los Galaxy A55, A54, A36 y A35, se actualizarán con One UI 8. (SammyFans)

Aunque los modelos más premium suelen recibir mayor variedad en funciones de inteligencia artificial, los cambios generales y las renovaciones de interfaz están disponibles en toda la gama participante.

La liberación de la beta también indica que el lanzamiento de la versión final está próximo: Samsung ya ha confirmado que algunos modelos recibirán One UI 8 y Android 16 a partir de septiembre, lo que refuerza la expectativa de actualizaciones rápidas y un mayor acceso a las últimas características dentro del ecosistema Galaxy.

One UI 7 trae nuevas funciones y una experiencia más personalizada

One UI 7 llega con una integración mejorada de Galaxy AI, facilitando la comunicación, la creatividad y la eficiencia diaria en dispositivos Samsung. Para aprovechar todas las novedades, es importante asegurarse de que el sistema y las aplicaciones estén actualizadas; esto se puede hacer accediendo a Ajustes, seleccionando «Actualización de software» y siguiendo los pasos para descargar e instalar la última versión.

(samsung.com)
(samsung.com)

Entre las principales características de One UI 7, se destacan los nuevos iconos de aplicaciones, más sofisticados y fáciles de ubicar, una gestión de notificaciones optimizada y una pantalla de bloqueo renovada, que ahora muestra actividades en curso de un solo vistazo. El sistema facilita la personalización y potencia la experiencia con inteligencia artificial.

Respecto al diseño de la pantalla de inicio, la versión limita las cuadrículas disponibles a 4x6 y 5x6, por lo que al actualizar podrían cambiar las configuraciones previas. Quienes prefieren otra distribución pueden recurrir a Home Up de Good Lock.

Además, el tamaño de las carpetas se puede modificar manteniéndolas presionadas y seleccionando “Agrandar”. Por otro lado, las notificaciones ahora se ordenan automáticamente por hora de llegada, en vez de por prioridad, haciendo más intuitiva la revisión de avisos recientes.

Temas Relacionados

Samsung Galaxy S23Galaxy S23One UI 8Android 16Lo último en tecnología

Últimas Noticias

15 libros recomendados sobre marketing digital, tecnología e inteligencia artificial que marcan tendencia en 2025

Desde manuales de marketing digital hasta novelas intensas, esta selección reúne lo que profesionales y lectores buscan en 2025 en América Latina

15 libros recomendados sobre marketing

Snapdragon 8 Elite Gen 5 mantendría el mismo consumo que su antecesor

Las filtraciones apuntan a que este chip será adoptado primero por la serie Xiaomi 16

Snapdragon 8 Elite Gen 5

Mercado negro de la dark web: investigadores revelan cómo se usan documentos de identidad y cuentas de viajeros

Según una investigación realizada por NordVPN y Saily, los ciberdelincuentes emplean malware, phishing y el robo físico para obtener documentos de viaje que posteriormente venden en mercados clandestinos

Mercado negro de la dark

Ante las críticas a ChatGPT, OpenAI introduce controles parentales para proteger a los niños y adolescentes

Cuando el sistema detecte indicios como angustia aguda, derivará la interacción a modelos de razonamiento para aportar respuestas “más útiles y beneficiosas”

Ante las críticas a ChatGPT,

Cualquier persona puede transformar su conocimiento en un producto digital: te contamos cómo

Más del 65% de los creadores de contenido en Hotmart Latinoamérica superan los 30 años de edad, según Pablo Mondragón, VP de Latinoamérica, quien resalta la importancia de la autenticidad para consolidar comunidades

Cualquier persona puede transformar su
ÚLTIMAS NOTICIAS
Mendoza: una histórica escuela tuvo

Mendoza: una histórica escuela tuvo que suspender las clases por los daños que dejó la tormenta de Santa Rosa

Oscar Liberman, candidato de LLA en la Sexta sección electoral: “Ganamos tranquilos”

Científicos advierten que el calentamiento global redujo la captura de carbono en los océanos

Mendoza: un adolescente de 17 años realizó una maniobra imprudente con la moto, perdió el control y murió

Liberaron a una pequeña hembra de ocelote en el Parque Nacional Iberá: su importancia para el ecosistema

INFOBAE AMÉRICA
Inspectores del OIEA detectaron uranio

Inspectores del OIEA detectaron uranio en un sitio vinculado a un programa nuclear secreto en Siria

Drones explosivos en Haití: la policía intensificó su ofensiva contra pandillas y dejó más de 300 muertos

François Ozon reinventa “El extranjero” y lleva la novela de Albert Camus al cine con una mirada actual

El empleo adecuado en Ecuador creció 3,4% en el primer semestre de 2025

Francia emitió órdenes de arresto contra el ex dictador sirio Bashar al Asad y su cúpula militar por crímenes de guerra

TELESHOW
A 11 años de su

A 11 años de su muerte, Tití Fernández recordó a su hija con un profundo posteo: “Nos hacés falta”

“Lo que hacían con las fotos no era mi problema”: así se defendió la madre de Ayelén Paleo

La boda de Matías Ale y Martina Vignolo: fecha, vestidos de diseñador y el trámite que podría postergarla

La reacción de Naanim Timoyko luego de que Juan Alberto Mateyko aseguró que era el amor de su vida y criticó a su actual pareja

El acuerdo entre L-Gante y Tamara Báez por Jamaica: cifra, condiciones y polémica