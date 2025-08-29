Esta es la primera empresa educativa online en superar ventas de 92 millones de dólares en Hotmart

El caso Fluency Academy evidencia el potencial de la innovación tecnológica como herramienta para reducir brechas e incentivar la calidad en la educación a escala global.

Un hito sin precedentes marcó el sector de la tecnología educativa el 28 de agosto de 2025, cuando Fluency Academy se convirtió en la primera empresa de su tipo en alcanzar una facturación récord de R$500 millones (USD 92,3 millones) dentro del ecosistema Hotmart. Este logro, celebrado en el escenario del Hotmart FIRE 2025 en Belo Horizonte, Brasil, fue coronado con la entrega del premio Cosmos II, consolidando a la compañía como referente global en la enseñanza de idiomas online y abriendo un nuevo capítulo en el mercado digital internacional.

Fundada en 2017 por Rhavi Carneiro, de Brasil y Finn Puklowski, de Nueva Zelanda, Fluency Academy nació con la idea de democratizar el aprendizaje de idiomas a través de la tecnología. Desde sus inicios, Carneiro y Puklowski apostaron por un modelo que combina visión emprendedora y la capacidad de identificar oportunidades en el entorno digital, lo que permitió a la edtech posicionarse rápidamente como líder en el sector.

Actualmente, Fluency Academy ofrece cursos en ocho idiomas (inglés, español, francés, italiano, alemán, japonés, coreano y mandarín) y ha impactado a más de 400.000 estudiantes en más de 100 países. Su presencia se extiende también a 620 municipios brasileños, donde la empresa ha contribuido al crecimiento de la economía digital y al acceso a la educación de calidad en regiones diversas.

La distinción otorgada a Fluency Academy señala una nueva etapa para la tecnología educativa, orientando el debate público hacia el rol de la educación digital en el futuro social y económico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué es Hotmart Journey

Hotmart Journey es el programa que reconoce los hitos de facturación neta de los creadores digitales. en esta ocasión, se visibiliza el progreso de los emprendedores digitales, desde los R$10.000 (USD 1.800) hasta la nueva meta de R$500 millones (USD 92,3 millones), cifra que hasta ahora ninguna otra empresa había logrado dentro de Hotmart, el ecosistema global para el emprendimiento digital.

Economía de creadores y emprendedores

El impacto de la economía de creadores en Brasil se refleja en el hecho de que más de 620 municipios ya cuentan con creadores que han superado el millón de reales (USD 184.000) en ventas digitales. Este fenómeno evidencia la fuerza de un modelo de negocio que permite escalar ideas y transformar vidas a través de la tecnología y la educación.

Durante la décima edición del Hotmart FIRE, el festival para el emprendimiento digital e innovación, el distintivo de la trayectoria de Fluency Academy —un casco de fibra de carbono— fue entregado en el escenario por João Pedro Resende, CEO y cofundador de Hotmart.

Ahora es un referente de la historia de la tecnología educativa, consolidando a la empresa como pionera mundial tras un crecimiento sostenido y la obtención del premio Cosmos II.

El evento reunió a figuras destacadas como Lázaro Ramos, Scott Galloway, Ricardo Amorim, Gabi Lopes, Professor Mira, Liz Macedo, Fausto Carvalho, Leandro Ladeira, Priscila Zillo y Pedro Sobral, entre otros, quienes presenciaron el reconocimiento a la empresa.

Rhavi Carneiro, cofundador de Fluency Academy, expresó que el premio recibido es el resultado de un camino lleno de esfuerzo y pasión por emprender con impacto real: “queremos demostrar que es totalmente posible construir negocios digitales con propósito y alcanzar transformaciones significativas en las vidas de las personas”.

Por su parte, João Pedro Resende destacó que el éxito de Fluency Academy representa la fuerza de un nuevo modelo de emprendimiento capaz de derribar barreras y escalar ideas. Resende subrayó que alcanzar los R$500 millones de facturación dentro de Hotmart es solo el inicio de la exploración del vasto potencial que ofrece el mercado digital.

Su modelo basado en plataformas interactivas y aplicaciones móviles demuestra cómo es posible escalar negocios educativos en la era digital y potenciar el talento emprendedor.

¿Qué es una edtech y cómo está cambiando el sector educativo?

Las edtech son empresas o iniciativas que desarrollan soluciones digitales enfocadas en transformar los procesos educativos mediante la integración de tecnología. La adopción de este tipo de empresas ha crecido en países de América Latina, donde plataformas interactivas, aplicaciones móviles y sistemas de gestión escolar habilitan experiencias educativas personalizadas y facilitan el acceso a distintos contenidos formativos.

Tecnología educativa, alcance y aplicaciones en la escuela

El concepto de edtech, abreviatura de “educational technology”, abarca desde programas de aprendizaje adaptativo hasta simuladores de laboratorio virtual y herramientas para docentes.

Datos recopilados por La Nación indican que el sector impulsa no solo la accesibilidad, sino también, la eficiencia de la enseñanza, lo que ha llevado a gobiernos y organismos internacionales a considerar la tecnología educativa como una aliada estratégica para abordar los desafíos actuales y futuros en el ámbito escolar.