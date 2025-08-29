Tecno

Cómo transferir música de Spotify a Apple Music para no perder mis listas de reproducción

Los usuarios solo deben acceder a la configuración de su iPhone o iPad. En caso de usar Android, basta con abrir la app de Apple Music para iniciar el proceso y así evitar realizar la migración de forma manual

Isabela Durán San Juan

Por Isabela Durán San Juan

Los usuarios pueden importar a
Los usuarios pueden importar a Apple Music su música y listas de reproducción desde otros servicios. (Fotocomposición: Infobae)

Si has decidido dejar de usar Spotify y quieres mudarte a Apple Music, ya no tienes que preocuparte por perder tus listas de reproducción o canciones. Apple habilitó la migración de datos entre aplicaciones de música, lo que permite transferir tu biblioteca sin complicaciones.

La compañía explica que, gracias a esta función, los usuarios pueden añadir a Apple Music tanto la música guardada como las listas de reproducción creadas en otros servicios.

Por ahora, la opción de transferencia está disponible en países como Australia, Brasil, Canadá, Francia, Alemania, México, Nueva Zelanda, Reino Unido y Estados Unidos.

Si planeas cambiar de Spotify a Apple Music, ahora puedes transferir tus listas y canciones sin preocuparte por perder tu música. REUTERS/Christian Hartmann/File Photo

Cómo pasar mis canciones de Spotify a Apple Music

El proceso para pasar o transferir canciones de Spotify a Apple Music es el siguiente:

  1. En un iPhone o iPad, ir a ‘Configuración’ > ‘Aplicaciones’ > ‘Música’. En un dispositivo Android, dirigirse a la aplicación Apple Music, tocar el botón ‘Más’ y ‘Configuración’.
  2. Seleccionar ‘Transferir música desde otros servicios de música’.
  3. Escoger de la lista de servicios de música compatibles. Luego, iniciar sesión en el servicio.
  4. Elegir lo que quieres transferir.
  5. Pulsar ‘Añadir a la biblioteca’.
  6. Esperar a que Apple Music encuentre tu música en el catálogo. Una vez completado el proceso, verás uno de los siguientes mensajes:
  • Transferencia completada: Apple Music encontró coincidencias para la música en el catálogo de Apple Music y agregó la música a tu biblioteca.
  • Alguna música necesita revisión: Apple Music no encontró una coincidencia exacta, pero encontró versiones alternativas similares. Pulsa “Revisar ahora”, elige una versión alternativa y pulsa “Guardar” para añadir la música a tu biblioteca.
Apple señala que si falta parte de tu música en Apple Music, puede deberse a que no esté disponible o no coincida con su catálogo. REUTERS/Kent J. Edwards

Apple explica que si notas que parte de tu música no aparece en Apple Music, puede deberse a que ciertos contenidos no estén disponibles o no tengan una coincidencia exacta en su catálogo.

Debes considerar que tienes 30 días desde la transferencia inicial para revisar la música que no coincida y elegir versiones alternativas para añadirlas a tu biblioteca musical.

No puedes iniciar una nueva transferencia en ese dispositivo si tienes música que necesita revisión.

Este proceso se puede realizar en un iPhone o en un Android. REUTERS/Manuel Orbegozo/File Photo

Qué se necesita para realizar esta transferencia de Spotify a Apple Music

Si desear realizar una transferencia de música de Spotify a Apple Music, necesitas tener:

  • Una suscripción a Apple Music.
  • Un iPhone o iPad actualizado a la última versión de iOS o iPadOS, un dispositivo Android con la última versión de la aplicación Apple Music o un dispositivo que pueda acceder a music.apple.com.
  • Un nombre de usuario y contraseña para el otro servicio de música, en este caso Spotify.
  • Tener activada la sincronización de biblioteca en todos tus dispositivos.
Spotify presentó Mensajes, una función que permite a los usuarios enviarse mensajes directos sin recurrir a apps externas. REUTERS/Brendan McDermid

Cómo es la nueva función de mensajes de Spotify

Spotify ha lanzado una nueva función llamada Mensajes, que permite a los usuarios enviarse mensajes directos dentro de la plataforma, sin necesidad de usar aplicaciones externas.

Con esta herramienta se pueden compartir canciones, álbumes, listas de reproducción, pódcast y audiolibros, lo que refuerza el enfoque social de la plataforma.

Para usarla, basta con pulsar el ícono de compartir (la flecha sobre un cuadrado en la parte inferior derecha), buscar el contacto desde la lupa, seleccionarlo y, si se desea, añadir un mensaje.

Los usuarios pueden aceptar, rechazar o bloquear solicitudes de mensajes para mayor control y seguridad. (Spotify)

La primera vez, la otra persona deberá aceptar la comunicación; luego será posible seguir compartiendo o simplemente chatear con texto o emojis.

Los mensajes estarán disponibles solo para mayores de 16 años e incluyen opciones de seguridad como bloquear contactos o denunciar comportamientos inapropiados.

La función Mensajes estará disponible para todos los usuarios de Spotify, tanto en la versión gratuita como en la de pago, aunque su lanzamiento comenzará en mercados seleccionados, empezando por Estados Unidos.

Para acceder a la herramienta en cuanto se habilite, es recomendable mantener la aplicación actualizada a la última versión.

Cómo la IA cambió los

El sube y baja de

Google revela seis trucos para

Qué es y cómo funciona

Cómo mejorar la calidad de
El electrodoméstico que consume 4

China intenta ampliar su red

El sensual baile de Melody

