10 aplicaciones para grabar llamadas desde tu celular y fácil

Si deseas grabar las llamadas telefónicas que realizas desde tu Android o iPhone, debes saber que en ambos sistemas operativos es posible hacerlo. Algunos dispositivos incluyen funciones nativas de grabación que pueden activarse desde el menú de opciones durante la llamada.

En caso de que tu teléfono no cuente con esta opción, siempre puedes recurrir a aplicaciones externas como Truecalller, entre otras disponibles en las tiendas de aplicaciones, que ofrecen esta misma función.

Diez aplicaciones para grabar llamadas

Con TrueCaller se puede grabar pantallas. (Fotocomposición: Infobae)

Estas son diez aplicaciones para grabar llamadas seleccionadas por ScreenApp:

ScreenApp

permite grabar llamadas telefónicas junto con la actividad en pantalla, lo que resulta útil para presentaciones y tutoriales. Incluye herramientas básicas de edición de video que facilitan la organización del material grabado.

Aunque las funciones para llamadas son limitadas, se destaca por su facilidad de uso. Su calificación es de 4.9/5.

Cube Call Recorder ACR (Android)

Cube Call Recorder ACR ofrece grabación automática de llamadas, almacenamiento en la nube y funciones de transcripción. Está orientado a profesionales que requieren registros constantes y seguros. La versión gratuita presenta restricciones.

Ofrece una forma fácil de grabar llamadas de manera automática. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Automatic Call Recorder (Android/iPhone)

Es una opción sencilla para grabar llamadas de manera automática. Su interfaz intuitiva facilita el uso y permite la integración con Dropbox para almacenamiento en la nube. Las funciones avanzadas están restringidas en la versión gratuita.

Call Recorder - TapeACall Pro (Android/ iPhone)

Se distingue por ofrecer almacenamiento en la nube. Está diseñada para usuarios que buscan calidad en sus registros. Para acceder a sus funciones más completas se requiere una suscripción.

Truecaller (Android/iPhone)

Truecaller combina grabación básica de llamadas con identificador de contactos desconocidos y bloqueo de spam. Es una aplicación multifuncional que permite gestionar la comunicación de forma más segura. Sin embargo, la grabación de llamadas en la versión gratuita es limitada, lo que reduce su atractivo frente a otras opciones.

En iPhone se debe pulsar el ícono de las ondas para empezar a grabar. (Apple)

Rev Call Recorder (Android/iPhone)

Ofrece grabación de llamadas con audio de alta calidad y servicios de transcripción precisos, orientados a profesionales y empresas. Es una herramienta útil para quienes necesitan registros detallados de conversaciones. Su costo puede resultar elevado para usuarios ocasionales.

CallApp (Android/iPhone)

CallApp integra identificador de llamadas, bloqueo de spam y grabación de conversaciones en una sola aplicación. Está diseñada como una solución integral para la gestión de llamadas. Para acceder a todas sus funcionalidades es necesario adquirir la versión premium.

All Call Recorder Lite 2020 (Android)

Está enfocada en usuarios que buscan una solución sencilla para grabar llamadas. Se caracteriza por una interfaz básica y facilidad de uso. Su funcionalidad es limitada y contiene anuncios que pueden afectar la experiencia. Aun así, cumple con su propósito principal.

Existen varias opciones de apps para la grabación de llamadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Callnote (Android/iPhone)

Callnote combina grabación de llamadas con la opción de tomar notas durante la conversación, lo que la hace útil en entornos laborales o académicos. Ofrece integración con la nube y transcripciones de pago.

Sus funciones gratuitas son limitadas, lo que reduce su competitividad frente a otras aplicaciones similares.

All Call Recorder (Android)

Es una aplicación gratuita que permite grabar llamadas de forma básica en dispositivos Android. Destaca por su simplicidad y facilidad de uso, sin necesidad de configuraciones avanzadas. Sin embargo, su alcance es limitado y carece de funciones adicionales.

Al descargar una app para grabar llamadas, verifica primero que sea compatible con tu sistema operativo, ya sea Android o iPhone. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué tener en cuenta al momento de descargar una aplicación para grabar llamadas

Al momento de descargar una aplicación para grabar llamadas, es importante tener en cuenta varios aspectos. Primero, revisar la compatibilidad con tu sistema operativo, ya que algunas apps solo funcionan en Android o en iPhone.

También conviene verificar los permisos solicitados, asegurándose de que no accedan a información innecesaria.

Otro punto clave es la privacidad y seguridad, pues la grabación de llamadas implica datos sensibles. Evaluar si ofrece funciones adicionales, como transcripción, almacenamiento en la nube o edición, puede marcar la diferencia según tus necesidades. Finalmente, revisar las opiniones y calificación de otros usuarios ayuda a confirmar la confiabilidad de la aplicación.