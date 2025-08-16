Chats restringidos en WhatsApp: guía rápida para ocultar tus conversaciones más privadas

Conoce más sobre los chats restringidos de WhatsApp. (Foto: Meta)

WhatsApp continúa ampliando las opciones de privacidad y seguridad para sus millones de usuarios alrededor del mundo. Una de las funciones más recientes y populares es la de chats restringidos, una herramienta que permite ocultar conversaciones en una carpeta privada que solo puede desbloquearse con métodos de verificación como huella dactilar, Face ID o un código secreto.

La aplicación de mensajería, propiedad de Meta, compañía de Mark Zuckerberg que también controla Facebook, Instagram, Threads y Messenger, se mantiene como una de las más utilizadas en el hemisferio occidental. Su constante actualización ha permitido que los usuarios personalicen cada vez más la experiencia, desde cambiar fondos de pantalla y crear stickers, hasta configurar controles avanzados de seguridad.

Con esta nueva función, WhatsApp da un paso más en la protección de datos sensibles y conversaciones privadas, ya que los chats restringidos no aparecen en la lista principal de conversaciones y quedan agrupados en un apartado independiente.

WhatsApp te da la facilidad de utilizar los chats restringidos.

¿Qué son los chats restringidos?

De acuerdo con el centro de ayuda de WhatsApp, los chats restringidos se almacenan en una carpeta privada que requiere verificación biométrica o un código secreto para acceder. Esto significa que, aunque otra persona tenga acceso al teléfono desbloqueado, no podrá ver estas conversaciones sin la autenticación adicional.

La medida se suma a las herramientas que ya existen en la plataforma, como la verificación en dos pasos, los mensajes temporales o la posibilidad de bloquear capturas de pantalla en chats protegidos.

Chats restringidos de WhatsApp para mejorar la privacidad. (WhatsApp)

Cómo activar un chat restringido

El proceso para restringir un chat es sencillo y está disponible tanto en teléfonos Android como en iPhone:

Abra WhatsApp en su dispositivo. Mantenga presionado el chat que desea restringir. Toque los tres puntos en la parte superior y seleccione Restringir chat. Para desactivar la restricción, solo debe repetir el proceso y elegir la opción Dejar de restringir chat.

Cada vez que intente ingresar al apartado de Chats restringidos, la aplicación solicitará la huella digital, el reconocimiento facial o el código secreto configurado previamente.

Cómo ver los chats restringidos

La carpeta de chats restringidos no aparece de forma visible en la pantalla principal. Para acceder a ella debe:

Desplazarse hacia arriba en la lista de chats, por encima de los chats archivados.

Tocar en Chats restringidos.

Además, WhatsApp ofrece la posibilidad de ocultar la carpeta de la lista principal. Para hacerlo, solo hay que entrar a la carpeta, ir a Ajustes y activar la opción Ocultar chats restringidos.

Los usuarios pueden desactivar la opción de chats restringidos en cualquier momento. (WhatsApp)

Cómo crear un código secreto

Aunque el desbloqueo por huella o Face ID es el método más común, WhatsApp también permite configurar un código secreto de cuatro dígitos para acceder a estos chats. El paso a paso es el siguiente:

Abra la carpeta Chats restringidos. Toque los tres puntos y seleccione Ajustes para restringir chats. Elija la opción Código secreto. Ingrese un código de cuatro dígitos y pulse en Siguiente. Vuelva a escribir el mismo código para confirmar y toque OK.

A partir de ese momento, podrá acceder a la carpeta usando su método biométrico habitual o el código que haya configurado.

Puedes proteger tus chats restringidos con un código. (Foto: WhatsApp)