Tecno

Chats restringidos en WhatsApp: guía rápida para ocultar tus conversaciones más privadas

WhatsApp refuerza la privacidad con una herramienta que mantiene chats fuera de la lista principal y protegidos por autenticación extra

Pedro Noriega

Por Pedro Noriega

Guardar
Conoce más sobre los chats
Conoce más sobre los chats restringidos de WhatsApp. (Foto: Meta)

WhatsApp continúa ampliando las opciones de privacidad y seguridad para sus millones de usuarios alrededor del mundo. Una de las funciones más recientes y populares es la de chats restringidos, una herramienta que permite ocultar conversaciones en una carpeta privada que solo puede desbloquearse con métodos de verificación como huella dactilar, Face ID o un código secreto.

La aplicación de mensajería, propiedad de Meta, compañía de Mark Zuckerberg que también controla Facebook, Instagram, Threads y Messenger, se mantiene como una de las más utilizadas en el hemisferio occidental. Su constante actualización ha permitido que los usuarios personalicen cada vez más la experiencia, desde cambiar fondos de pantalla y crear stickers, hasta configurar controles avanzados de seguridad.

Con esta nueva función, WhatsApp da un paso más en la protección de datos sensibles y conversaciones privadas, ya que los chats restringidos no aparecen en la lista principal de conversaciones y quedan agrupados en un apartado independiente.

WhatsApp te da la facilidad
WhatsApp te da la facilidad de utilizar los chats restringidos.

¿Qué son los chats restringidos?

De acuerdo con el centro de ayuda de WhatsApp, los chats restringidos se almacenan en una carpeta privada que requiere verificación biométrica o un código secreto para acceder. Esto significa que, aunque otra persona tenga acceso al teléfono desbloqueado, no podrá ver estas conversaciones sin la autenticación adicional.

La medida se suma a las herramientas que ya existen en la plataforma, como la verificación en dos pasos, los mensajes temporales o la posibilidad de bloquear capturas de pantalla en chats protegidos.

Chats restringidos de WhatsApp para
Chats restringidos de WhatsApp para mejorar la privacidad. (WhatsApp)

Cómo activar un chat restringido

El proceso para restringir un chat es sencillo y está disponible tanto en teléfonos Android como en iPhone:

  1. Abra WhatsApp en su dispositivo.
  2. Mantenga presionado el chat que desea restringir.
  3. Toque los tres puntos en la parte superior y seleccione Restringir chat.
  4. Para desactivar la restricción, solo debe repetir el proceso y elegir la opción Dejar de restringir chat.

Cada vez que intente ingresar al apartado de Chats restringidos, la aplicación solicitará la huella digital, el reconocimiento facial o el código secreto configurado previamente.

Cómo ver los chats restringidos

La carpeta de chats restringidos no aparece de forma visible en la pantalla principal. Para acceder a ella debe:

  • Desplazarse hacia arriba en la lista de chats, por encima de los chats archivados.
  • Tocar en Chats restringidos.

Además, WhatsApp ofrece la posibilidad de ocultar la carpeta de la lista principal. Para hacerlo, solo hay que entrar a la carpeta, ir a Ajustes y activar la opción Ocultar chats restringidos.

Los usuarios pueden desactivar la
Los usuarios pueden desactivar la opción de chats restringidos en cualquier momento. (WhatsApp)

Cómo crear un código secreto

Aunque el desbloqueo por huella o Face ID es el método más común, WhatsApp también permite configurar un código secreto de cuatro dígitos para acceder a estos chats. El paso a paso es el siguiente:

  1. Abra la carpeta Chats restringidos.
  2. Toque los tres puntos y seleccione Ajustes para restringir chats.
  3. Elija la opción Código secreto.
  4. Ingrese un código de cuatro dígitos y pulse en Siguiente.
  5. Vuelva a escribir el mismo código para confirmar y toque OK.

A partir de ese momento, podrá acceder a la carpeta usando su método biométrico habitual o el código que haya configurado.

Puedes proteger tus chats restringidos
Puedes proteger tus chats restringidos con un código. (Foto: WhatsApp)

Temas Relacionados

WhatsAppMetaLo último en tecnología

Últimas Noticias

Cinco videojuegos educativos para divertirse y aprender en el Día del Niño

Los videojuegos educativos se consolidan como herramientas que estimulan la creatividad, la lógica y el trabajo en equipo

Cinco videojuegos educativos para divertirse

Por este error muy común se llena la memoria del celular: cómo solucionarlo

No revisar la memoria caché con frecuencia, puede llenar rápidamente el almacenamiento y ralentizar el dispositivo

Por este error muy común

Una IA diseña antibióticos para combatir bacterias resistentes a los fármacos tradicionales

Investigadores del MIT lograron generar moléculas inéditas con IA que podrían combatir bacterias resistentes como la gonorrea

Una IA diseña antibióticos para

Nvidia lleva una supercomputadora a Río de Janeiro y ahora es la primera AI City de América Latina

Este es dispositivo capaz de procesar grandes cantidades de información a alta velocidad. Su instalación en dicha busca impulsar la investigación, la innovación tecnológica y el desarrollo de soluciones de inteligencia artificial

Nvidia lleva una supercomputadora a

Gmail se renueva con Gemini para celulares: ahora es más sencillo transformar correos en eventos de Google Calendar

La aplicación móvil agregó la opción “Añadir a Calendario”, que permite a los usuarios crear eventos directamente desde los correos electrónicos de manera rápida y sencilla

Gmail se renueva con Gemini
ÚLTIMAS NOTICIAS
En cuatro meses, la actividad

En cuatro meses, la actividad industrial cayó 2,1% y se encuentra en el mismo nivel en que estaba hace 18 años

Milei elogió la nueva película de Francella y aseguró que es un espejo de la “oscura e hipócrita agenda de los progres caviar”

Así el tren embistió a un taxi que intentó cruzar las vías con la barrera baja: el conductor y su acompañante siguen prófugos

El dueño de HLB Pharma discutió con un periodista por la investigación del fentanilo contaminado y admitió: “Voy a terminar preso, falta poquito”

El relato del amigo de Julieta Prandi que la ayudó a escapar: “Nadie se imaginaba que estaba viviendo un calvario”

INFOBAE AMÉRICA
Taylor Swift dialoga con Shakespeare

Taylor Swift dialoga con Shakespeare y una obra clásica de la Tate Britain en su nuevo disco

Vladimir Putin aseguró que la reunión con Donald Trump fue “oportuna” y “muy útil”

Jair Bolsonaro salió de su prisión domiciliaria para someterse a nuevos exámenes médicos en un hospital de Brasilia

Elvis Presley revive en ‘Sunset Boulevard’, una colección de grabaciones que revelan su lado más íntimo

Los primeros 100 días de León XIV: un papado marcado por la serenidad y la continuidad con Francisco

TELESHOW
Cami Homs llevó a sus

Cami Homs llevó a sus hijos a conocer la nieve: “Terminé con las manos congeladas”

María Becerra y Valentina Zenere reaccionaron a su escena hot de En el barro: “Me dejaste con ganas”

El ex de Tamara Báez habló luego de la separación y apuntó contra L-Gante: “Yo decidí no seguir con la relación”

Alan Lezcano: “Mi mayor éxito es poder estar viviendo lo de La Voz con mi papá”

Cami de los Santos: “La primera publicidad que me pagaron fue para un sex shop”