Estos son los países que más usan ChatGPT

La región latinoamericana amplía su adopción de herramientas de IA, con Brasil y México liderando en tráfico y con crecimientos clave también en Colombia y Argentina según datos recientes de FirstPageSage

Santiago Neira

Por Santiago Neira

El sistema de OpenAI suma
El sistema de OpenAI suma más de 540 millones de usuarios y domina el mercado global de IA

ChatGPT mantiene una presencia mundial consolidada, con cifras que ilustran una tendencia continua al alza en su base de usuarios y alcance global. Según un análisis elaborado por la agencia FirstPageSage, la tecnología de OpenAI supera los 542 millones de usuarios únicos contabilizados únicamente por ChatGPT, mientras que la integración con Microsoft Copilot eleva el total a más de 542 millones.

Las visitas mensuales combinadas alcanzan los 5.300 millones, confirmando la expansión imparable de esta herramienta en sectores profesionales y domésticos.

ChatGPT supera los 5.300 millones
ChatGPT supera los 5.300 millones de visitas mensuales a nivel mundial - REUTERS/Dado Ruvic

Cuáles son los países qué mas usan ChatGPT

El informe señala que Estados Unidos e India comparten el primer lugar, cada uno concentrando el 16% de los visitantes globales de ChatGPT. El impacto de estas cifras se traduce en una base de usuarios altamente significativa, impulsada por el dominio del idioma inglés, la infraestructura tecnológica y la integración con ambientes educativos y empresariales.

Muy por detrás figura Brasil, que con el 5,8% del tráfico global se afianza como líder latinoamericano y tercer puesto mundial, seguido de naciones como Canadá (5,4%), Francia (4,3%) y México (4,1%).

Cómo ha sido el crecimiento de la IA en Europa y Latinoamérica

Brasil y México se consolidan
Brasil y México se consolidan entre los principales usuarios de ChatGPT fuera de Estados Unidos e India - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El crecimiento en Europa refleja la diversidad regional: Francia, Reino Unido, España y Alemania aparecen en los primeros diez lugares, cada uno oscilando entre el 2,4% y el 4,3% de las visitas mensuales.

Por otro lado, en América Latina y Asia, México logra posicionarse entre los seis países con más usuarios, mientras Filipinas y Australia representan la adopción en Oceanía y el Sudeste Asiático. En la lista también figuran Colombia (1,6%) y Argentina (1,3%), lo que evidencia el avance continuo del uso de inteligencia artificial en la región.

Usos más frecuentes de ChatGPT

A nivel de aplicación, investigación general encabeza la lista de usos más habituales del chatbot (36,8%), seguida de investigación académica (17,9%) y asistencia de codificación (14,6%). Otras actividades frecuentes incluyen la redacción de correos electrónicos, investigación comercial y marketing.

El sector viajes y hospitalidad lidera en integración de ChatGPT durante los procesos de compra, seguido de la venta minorista, servicios tecnológicos, salud, automotriz y bienes raíces. La influencia de la plataforma en decisiones de compra sigue en expansión, con industrias como alimentos y bebidas, finanzas y educación destacando entre las quince principales.

La preferencia mundial por el
La preferencia mundial por el producto de OpenAI se explica por su integración multiplataforma, su constante innovación y su fuerte presencia en sectores clave, a pesar del avance de otras alternativas en el mercado - (AP Foto/Michael Dwyer, Archivo)

La tendencia de crecimiento de ChatGPT entre julio de 2024 y junio de 2025 muestra un salto de 369 millones a 542 millones de usuarios mensuales, con una cuota de mercado que oscila ligeramente alrededor del 74-75%.

En términos de competencia, Google Gemini mantiene una cuota cercana al 13,5%, mientras Perplejidad y ClaudeAI ganan terreno aunque todavía se encuentran en porcentajes lejanos al liderazgo de OpenAI.

El incremento sostenido de usuarios responde a la disponibilidad en múltiples idiomas, la capacidad de integración con plataformas de productividad y la aplicación en experiencias personalizadas tanto en la web como en dispositivos móviles.

ChatGPT mantiene el liderazgo en
ChatGPT mantiene el liderazgo en IA pese a la competencia creciente - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

La tendencia para el resto de 2025 apunta a una competencia cada vez más intensa, con un mercado que sigue expandiéndose en todas las regiones.

Polémica tras el lanzamiento de ChatGPT-5

El lanzamiento de ChatGPT-5 por OpenAI generó grandes expectativas, pero tras su presentación el 7 de agosto de 2025, usuarios expresaron decepción por el tono frío de sus respuestas y la limitación de 200 consultas semanales.

Las quejas predominantes reflejan que la nueva versión no logró la interacción cálida prevista y restringió el uso para quienes dependen de la herramienta. En respuesta, Sam Altman, CEO de OpenAI, reconoció los problemas, restauró una versión anterior del sistema y ajustó la priorización de usuarios ante el elevado crecimiento de la demanda en la plataforma.

Actualmente la compañía trabaja para corregir los fallos que algunos usuarios han reportado sobre el nuevo sistema de la IA.

<br>

