Tecno

El sube y baja de ethereum: cuál es su valor este 14 de agosto

Ethereum fue creada en 2015 por el programador Vitalik Buterin, con la intención de impulsar una herramienta para aplicaciones descentralizadas y colaborativas

Por Armando Montes

Guardar
Ether es el token de
Ether es el token de Ethereum, una red basada en la tecnología blockchain que sirve de base para los famosos contratos inteligentes. (Infobae)

Ether, también llamada como ethereum, es la criptomoneda #2 en cuanto a términos de capitalización de mercado, por lo que se trata de una de las divisas digitales que más despierta el interés entre los mineros (creadores de las criptodivisas).

Ethereum es una plataforma de blockchain de código abierto que se ejecuta con el uso de su moneda nativa, llamada ether o ETH, por lo que a pesar de que la gente usa estos nombres como sinónimos son cosas diferentes.

Ether es un token que se utiliza específicamente en la blockchain ethereum para pagar transacciones. Este token es responsable de impulsar casi todo lo que ocurre en la red, misma que puede ser usada por cualquier persona para crear y ejecutar contratos inteligentes, que son programas de software que funcionan de manera autónoma y sin la intervención del usuario.

De acuerdo con el portal de Binance, la moneda digital ethereum actualmente cuenta con 574.32B de unidades creadas.

Precio de la criptomoneda ethereum

La cotización de ethereum para hoy a las 09:30 horas (UTC) es de 4757.95 dólares, lo que significa que la criptomoneda sufrió un cambio de 1.96% en las últimas 24 horas.

Por otro lado, registró un cambio de -0.48% con respecto a su valor hace una hora. En cuanto a su popularidad, se ubica en la posición #2.

Ethereum y su última actualización

Tras varios meses de retraso y con el temor de que ya nunca pasaría, finalmente el 15 de septiembre de 2022 Ethereum llevó a cabo su tan ansiada fusión o actualización al nuevo nivel 2.0 con la promesa de mejorar la experiencia de los usuarios de esta criptomoneda.

“The Merge”, inglés para “La Fusión”, es una transformación en la forma en que Ethereum procesa las transacciones y en cómo se crean nuevos tokens de Ether.

Representación de la criptomoneda Ether.
Representación de la criptomoneda Ether. (REUTERS)

Esta fusión se trata de la combinación de la cadena de bloques de Ethereum con una nueva cadena de bloques separada conocido como proof-of-stake, el cual reduce el consumo de energía de la cadena de bloques de Ethereum en un 99,9 %, según sus propios desarrolladores, lo que la vuelve más “amigable” con el ambiente al tiempo que las transacciones serían más baratas.

Sus defensores creen que la fusión hará que Ethereum resulte favorecido con respecto al máximo rival, Bitcoin, pues podría aumentar su uso.

En el proceso Proof Stake los propietarios de Ether bloquearán cantidades establecidas de sus criptomonedas para verificar nuevos registros en la cadena de bloques, ganando nuevas monedas además de su criptografía “participada”.

Temas Relacionados

CriptomonedasEthereumNoticiasLo último en tecnologíaMundo Fintech

Últimas Noticias

Este es el valor de la criptomoneda bitcoin este 14 de agosto

La criptomoneda más popular del mercado de activos digitales

Este es el valor de

Tether: este es su valor en el mercado este 14 de agosto

Esta moneda digital se ha convertido en la tercera más usada a nivel mundial detrás de bitcoin y ethereum

Tether: este es su valor

Cuál es la nueva startup de Sam Altman que competirá con Neuralink de Elon Musk

Su objetivo es desarrollar tecnologías que permitan una conexión avanzada entre la mente humana y la inteligencia artificial

Cuál es la nueva startup

Estos son los distintos tipos de tecnología que existen en la actualidad

La tecnología en la vida diaria ha transformado significativamente la forma en que las personas interactúan, trabajan y se entretienen

Estos son los distintos tipos

Tierras raras y energía solar: ¿por qué EE. UU. corre hacia la autonomía tecnológica?

Las tierras raras continúan siendo un punto clave en las negociaciones comerciales entre las dos mayores economías del mundo. Un reciente intento de acuerdo para mejorar el acceso de Estados Unidos a estos materiales fue discutido en Londres y Ginebra

Tierras raras y energía solar:
ÚLTIMAS NOTICIAS
15 beneficios del orégano para

15 beneficios del orégano para la salud

Becas Progresar 2025: hasta cuándo hay tiempo de anotarse y quiénes pueden inscribirse

Autorizaron las salidas laborales para uno de los imputados en la mega causa de estafas con planes sociales en Neuquén

Brutal ataque en Río Negro: lo golpeó hasta dejarlo inconsciente y amenazó a su pareja

Condenaron un ex fiscal de Bahía Blanca por favorecer a una banda narcocriminal

INFOBAE AMÉRICA
Cómo un mensaje en una

Cómo un mensaje en una botella logró conectar a dos comunidades separadas por casi medio siglo y miles de kilómetros de mar

Cuánto ejercicio semanal es necesario para perder peso

Shaquille O’Neal y su lección sobre el acoso escolar: “Hay dos opciones, dejar que te definan o convertir esa experiencia en tu fortaleza”

De villano en Pasión de Gavilanes a repartidor: la nueva vida del actor de telenovelas Andrés Felipe Martínez

La explicación científica detrás del fenómeno de las piedras que se mueven solas en el Valle de la Muerte

TELESHOW
La reflexión de Julieta Prandi

La reflexión de Julieta Prandi después de la histórica condena a su exmarido: “Soy la dueña del viento”

Julieta Poggio: “Sigo siempre mi intuición y creo mucho en las energías”

Quién es la mujer señalada como la tercera en discordia entre Evangelina Anderson y Martín Demichelis

El divertido ida y vuelta de Soledad Pastorutti y el Chaqueño Palavecino en La Voz Argentina: “Es un matrimonio”

El Turco Naim vive un nuevo romance a un año de su separación de Emilia Attias: quién es la mujer que lo conquistó