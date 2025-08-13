Tecno

Sam Altman, CEO de OpenAI, revela que los trabajadores de 60 años serán los más afectados por la IA

El CEO de OpenAI advirtió que los trabajadores veteranos podrían enfrentar mayores retos para adaptarse a los cambios que la inteligencia artificial impondrá en el mercado laboral

Pedro Noriega

Por Pedro Noriega

Guardar
Sam Altman, CEO de OpenAI, revela que los trabajadores de 60 años serán los más afectados por la IA. | Cleo Abram

El avance acelerado de la inteligencia artificial (IA) continúa alimentando el debate sobre su impacto en el empleo. Mientras algunos líderes tecnológicos auguran una pérdida masiva de puestos de trabajo, otros apuntan a matices y grupos específicos que podrían verse más afectados.

Entre ellos, Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI, expresó recientemente su preocupación por los trabajadores de mayor edad y su capacidad para adaptarse a un entorno laboral transformado por la IA.

En una entrevista para un pódcast de YouTube, conducido por la periodista Cleo Abram, Altman manifestó que su inquietud principal no está en las generaciones más jóvenes, sino en los empleados veteranos que podrían resistirse a la reconversión profesional.

Sam Altman asegura que los
Sam Altman asegura que los empleados veteranos serán los más afectados por la IA. REUTERS/Amir Cohen/File Photo

“Me preocupa más lo que significa, no para el joven de 22 años, sino para la persona de 62 años que no quiere volver a capacitarse, reciclarse o como sea que los políticos lo llamen, algo que en realidad nadie quiere”, señaló.

El CEO de OpenAI reconoció que el avance de la IA conducirá inevitablemente a la desaparición de ciertos empleos. Sin embargo, cree que los jóvenes cuentan con mayores recursos para adaptarse, ya sea a través de la formación tecnológica, la flexibilidad para aprender nuevas competencias o la disposición a explorar sectores emergentes.

Un futuro incierto y acelerado

Sam Altman evitó hacer predicciones absolutas sobre el panorama laboral, argumentando que la velocidad con la que evoluciona la tecnología dificulta estimar escenarios a largo plazo. No obstante, ofreció una visión optimista para la próxima década.

Sam Altman cree que el
Sam Altman cree que el aprendizaje será totalmente diferente en el 2035. (This Past Weekend)

“En 2035, ese estudiante universitario que se gradúe —si es que todavía asiste a la universidad— podría estar iniciando una misión para explorar el sistema solar en una nave espacial, en algún tipo de trabajo completamente nuevo, emocionante, muy bien pagado, súper interesante, y sintiendo lástima por ti y por mí porque tuvimos que hacer este tipo de trabajo viejo y aburrido, mientras que todo es mucho mejor”, afirmó.

La proyección de Altman sugiere que, más allá de la automatización de tareas rutinarias, la IA abrirá oportunidades en áreas actualmente inimaginables. Para él, el reto radica en preparar a la población para transitar hacia esos nuevos campos, algo que podría ser más difícil para quienes llevan décadas en un mismo sector.

Una visión más pesimista desde Anthropic

No todos los líderes tecnológicos comparten la visión de Altman. Dario Amodei, director ejecutivo de Anthropic, presentó un pronóstico considerablemente más preocupante sobre el impacto de la IA en el empleo, especialmente en el corto plazo.

Dario Amodei se mostró preocupado
Dario Amodei se mostró preocupado por el rápido avance de la IA. (Lex Fridman Podcast)

Según Amodei, la automatización impulsada por modelos avanzados de lenguaje y otras aplicaciones de IA podría eliminar hasta la mitad de los empleos administrativos de nivel inicial en los próximos cinco años. Este tipo de puestos, que incluyen tareas de asistencia, gestión de datos y procesamiento de información, representan una porción significativa del mercado laboral en oficinas y corporaciones.

Para Amodei, el riesgo radica no solo en la pérdida de empleos, sino en la insuficiente preparación de los sistemas educativos y de las políticas públicas para mitigar las consecuencias. A su juicio, la industria tecnológica y los gobiernos no están reaccionando con la urgencia necesaria para evitar una crisis laboral significativa.

Temas Relacionados

Sam AltmanOpenAIInteligencia artificialLo último en tecnología

Últimas Noticias

Cómo tener conexión a WiFi en casa si hubo un corte de energía

Los usuarios tienen diferentes alternativas, desde el uso de su propio celular hasta grandes bancos de energía

Cómo tener conexión a WiFi

Novedades en PlayStation Plus: estos son los videojuegos que se suman al catalogo de agosto 2025

PlayStation Plus amplía su catálogo títulos destacados como Mortal Kombat 1, Marvel’s Spider-Man, Sword of the Sea y Resident Evil 2 y 3

Novedades en PlayStation Plus: estos

Nuevos multimillonarios gracias a la IA: así es como las nuevas generaciones están creando empresas y obteniendo riqueza

Aquellos que están apostando por esta tecnología han cambiado el ritmo de los negocios en los últimos dos años

Nuevos multimillonarios gracias a la

Estos son los riesgos de usar Magis TV para ver los partidos de la Copa Libertadores y Sudamericana

El auge de apps no oficiales para el fútbol latinoamericano deja a los usuarios vulnerables a fraudes, robos de datos y desperfectos en sus dispositivos

Estos son los riesgos de

Llega Android Auto 15: estas son las novedades y pasos para actualizar

La nueva beta de Android Auto ya está disponible, con cambios mínimos visibles pero mejoras internas en estabilidad y compatibilidad

Llega Android Auto 15: estas
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cuándo será la tormenta de

Cuándo será la tormenta de Santa Rosa en Argentina en 2025

Día del Niño 2025: 5 actividades gratis para disfrutar con los chicos en CABA

Todos los nutrientes que aporta el tomate

Claudio Contardi fue condenado a 19 años de prisión por abusar sexualmente de Julieta Prandi y quedó detenido

La primera foto de Claudio Contardi detenido tras ser condenado por abusar sexualmente de Julieta Prandi

INFOBAE AMÉRICA
Lactancia materna sin complicaciones: técnicas

Lactancia materna sin complicaciones: técnicas efectivas y beneficios según expertos en salud

Por qué faltar a clases en años de transición puede marcar el futuro académico

El jefe de la OTAN habló a 48 horas de la cumbre entre Trump y Putin: “La pelota está en el tejado del presidente ruso”

Nacieron cuatro cachorros de león de Berbería, una especie muy rara cuya población se encuentra extinta en estado salvaje

Bolivia: ratifican la prisión preventiva de la aliada de Evo Morales que amenazó con “contar muertos”

TELESHOW
El festejo íntimo de cumpleaños

El festejo íntimo de cumpleaños de la hija de Vanina Escudero y Álvaro Navia que selló la reconciliación con Silvina

Así se enteró Julieta Prandi de la sentencia a Claudio Contardi: “¿Cómo que la acaban de leer?"

Los días de Oriana Sabatini entre Italia y Buenos Aires: la pasión por su trabajo, amigos y sus lecturas preferidas

Julieta Prandi habló después de la condena a su exmarido por abuso sexual: “Siento que hoy empiezo a vivir”

La táctica de Evangelina Anderson para identificar las malas ondas en el ambiente: “Sale blanquito”