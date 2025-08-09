Tecno

Cuál es significado oculto del emoji de corazón blanco en WhatsApp que pocos saben

Esta figura se utiliza con frecuencia para referirse a una persona fallecida o para aludir a algo celestial o angelical

Isabela Durán San Juan

Por Isabela Durán San Juan

Guardar
Al igual que ocurre con
Al igual que ocurre con otros corazones de distintos colores, el corazón blanco puede transmitir simpatía o aprecio hacia personas, lugares, grupos, objetos o ideas asociados con ese tono. (Fotocomposición: Infobae)

Usar el emoji del corazón blanco en WhatsApp suele representar amor y afecto, según explica Emojipedia. Además, esta plataforma señala que también se emplea con frecuencia para hablar de una persona fallecida o para hacer referencia a algo celestial o angelical.

Al igual que otros corazones de colores, el corazón blanco puede expresar afinidad o aprecio hacia personas, lugares, grupos, objetos o ideas vinculadas a ese color. En este caso, es común verlo relacionado con los vestidos de novia, la pureza o celebraciones especiales como bodas.

Todo esto significa que el corazón blanco es un símbolo versátil que combina ternura, respeto y espiritualidad, y su significado puede variar según el contexto y la relación entre las personas que lo usan.

Los usuarios suelen utilizar este
Los usuarios suelen utilizar este emoji para hacer referencia a pureza. (WhatsApp)

Cuándo usar el emoji de corazón blanco en WhatsApp

El emoji de corazón blanco en WhatsApp se ha popularizado como un símbolo de pureza, paz y afecto sincero.

A diferencia del clásico corazón rojo, que suele asociarse con el amor romántico, el blanco transmite un cariño más espiritual, neutral o delicado. Es ideal para expresar apoyo, condolencias o afecto sin connotaciones pasionales.

Por ejemplo, puede usarse para acompañar un mensaje de aliento a un amigo que atraviesa un momento difícil: “Siempre estoy para ti”. También es común verlo en publicaciones o mensajes que celebran la paz o la esperanza, como: “Que tu día esté lleno de calma y armonía”.

En contextos románticos, el corazón blanco puede representar un amor puro y sin complicaciones, transmitiendo la idea de honestidad y transparencia en los sentimientos. Parejas que buscan evitar los tonos intensos del corazón rojo podrían optar por este símbolo para expresar un vínculo más sereno.

El emoji de corazón rojo
El emoji de corazón rojo suele ser el más utilizado. (WhatsApp)

Asimismo, es habitual en mensajes con estética minimalista o en combinaciones de emojis para lograr un efecto visual elegante. Se emplea en fechas especiales relacionadas con el recuerdo de alguien que ya no está, simbolizando amor eterno y paz espiritual.

Qué significado tienen los otros emojis de corazón

En WhatsApp, los emojis de corazón se utilizan para transmitir emociones y sentimientos, y cada color tiene un significado particular que ayuda a dar contexto al mensaje.

El corazón rojo es el más clásico y universal, asociado al amor romántico, la pasión y el afecto profundo. Por ejemplo, puede enviarse a una pareja en un aniversario o a un ser querido para expresar cariño.

WhatsApp cuenta con diversos emojis
WhatsApp cuenta con diversos emojis de corazón que se pueden utilizar en diversos contextos, pero todos significan afecto. (WhatsApp)

El corazón naranja simboliza afecto amistoso o amor no romántico; es útil para expresar aprecio sin connotaciones sentimentales, como en un mensaje a un colega. El corazón amarillo está relacionado con la felicidad, la amistad y la energía positiva, perfecto para felicitar a un amigo por un logro.

El corazón verde suele asociarse con la naturaleza, la esperanza o el apoyo a causas ecológicas. También se emplea para expresar crecimiento personal o bienestar. El corazón azul se vincula con la confianza, la calma y la lealtad, y puede usarse para demostrar apoyo a un equipo deportivo con ese color.

El corazón morado representa compasión, espiritualidad o incluso glamour; también se usa para apoyar causas como la lucha contra la violencia de género. El corazón negro transmite elegancia, humor oscuro o duelo, según el contexto.

El significado puede varias de
El significado puede varias de acuerdo al contexto de uso. (Emojipedia / WhatsApp)

El corazón marrón se asocia con estabilidad, cercanía y calidez, mientras que el corazón blanco transmite pureza, amor eterno o recuerdos de alguien fallecido.

Hay que tener en cuenta que elegir el color del corazón en WhatsApp no solo es una cuestión estética, sino que puede reforzar el mensaje emocional que se quiere transmitir, permitiendo que la conversación sea más clara y expresiva.

Eso sí, no olvides que los significados pueden variar según el uso que se les dé y el contexto de la conversación.

Temas Relacionados

WhatsAppEmojiCorazón blancoMensajesTecnologíaLo último en tecnología

Últimas Noticias

Este es el timbre que debes tener en casa para evitar robos durante cualquier viaje

Los timbres con cámara permiten monitorear la entrada en tiempo real y comunicarse con visitantes desde cualquier lugar

Este es el timbre que

Riesgos de usar Magis TV para ver fútbol, series y películas: lo que debes saber antes de instalarla

Descargas desde fuentes no oficiales, exposición a virus y transmisión de contenido ilegal convierten a Magis TV en una amenaza para dispositivos y datos personales, pese a su popularidad como alternativa sin costo

Riesgos de usar Magis TV

Cómo conectar mi celular a un WiFi si desconozco la contraseña en segundos

Los usuarios pueden recurrir a otro dispositivo de confianza que esté conectado a la misma red para consultar la clave que necesitan

Cómo conectar mi celular a

Los influencers podrían desaparecer: estudio revela que consumidores confían más en la IA que en los creadores de contenido

El 52,5% de los usuarios prefiere las recomendaciones de la inteligencia artificial frente a las opiniones humanas, obligando a las marcas a replantear sus estrategias de visibilidad y reputación en el entorno digital actual

Los influencers podrían desaparecer: estudio

Cómo usar Google Drive en Android: pasos y trucos para sacarle el máximo provecho

Entre sus funciones destacan la creación de carpetas, el acceso sin conexión y la posibilidad de colaborar en tiempo real

Cómo usar Google Drive en
ÚLTIMAS NOTICIAS
Elecciones 2025, en vivo: las

Elecciones 2025, en vivo: las distintas fuerzas inician la campaña mientras se definen las candidaturas

El PJ anticipa una elección adversa en el interior bonaerense y apuesta a aumentar sus bancas en la Tercera sección

Una encuesta explicó las causas profundas del ausentismo electoral y qué rol tienen Milei y el peronismo

El primer acto de Fuerza Patria en Capital exhibió a Moreno y Recalde juntos: “Hay que recuperar los votos peronistas que hemos perdido”

Presentaron un libro clave sobre la implementación del nuevo sistema acusatorio

INFOBAE AMÉRICA
‘Ay Patria Mía!’, la obra

‘Ay Patria Mía!’, la obra que revive a Gardel, Maradona y la Virgen en un viaje teatral de nostalgia y pasión

Emmanuel Macron afirmó que el futuro de Ucrania “no puede decidirse sin los ucranianos”

Compartimentos ocultos, sobornos y rutas secreta: así opera el cártel de Sinaloa para traficar fentanilo a EEUU

Seis soldados libaneses murieron por una explosión en un depósito de armas del grupo terrorista Hezbollah

El enigma de Frances Garnett Orme: la muerte en el Hotel Savoy que habría inspirado la primera novela de Agatha Christie

TELESHOW
Con un sorpresivo elenco, José

Con un sorpresivo elenco, José María Muscari aborda la salud mental en su nuevo desafío: “Es una obra súper feroz”

Tamara Báez borró las fotos con su novio y crecen las versiones de ruptura: los misteriosos posteos

Lali habló de su encuentro con Kylie Minogue después del show en Buenos Aires: “Casi me desmayo”

Thiago Medina se refirió a los rumores que lo vinculan con una ex Gran Hermano: “No estoy negado a nada”

El gran regreso de Pablo Alarcón a los escenarios después de su internación: “El dolor está para enseñarnos”