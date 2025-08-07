Tecno

Así puedes liberar espacio en tu celular borrando los datos ocultos de WhatsApp e Instagram

WhatsApp, Instagram y Facebook pueden ocupar varios gigas si no se limpian con frecuencia. Con estos pasos podrás optimizar el almacenamiento en minutos

Pedro Noriega

Por Pedro Noriega

WhatsApp e Instagram pueden llenar
WhatsApp e Instagram pueden llenar la memoria de tu celular, conoce cómo liberar la basura del sistema. (Foto: Meta)

Con el paso del tiempo, es normal que los teléfonos empiecen a llenarse de archivos que no sabemos de dónde provienen. Muchas veces, ese espacio está ocupado por aplicaciones que usamos a diario como WhatsApp, Instagram o Facebook, que generan archivos temporales o descargan contenido que se acumula silenciosamente. Esto no solo puede saturar el almacenamiento interno, sino también afectar el rendimiento del dispositivo.

Aplicaciones de uso constante como estas suelen guardar una gran cantidad de datos en la memoria caché, archivos multimedia que ya no necesitamos y copias de seguridad innecesarias.

Afortunadamente, existen formas simples y seguras de liberar espacio sin borrar tus fotos, mensajes o publicaciones importantes. Los métodos varían dependiendo del sistema operativo (Android o iOS), pero todos están al alcance de cualquier usuario.

Si notas que tu teléfono está lento, las aplicaciones tardan en abrir o simplemente te quedas sin espacio para tomar más fotos, es momento de actuar. A continuación, te explicamos paso a paso cómo liberar espacio desde las configuraciones de WhatsApp, Instagram y Facebook, y recuperar el buen funcionamiento de tu equipo.

Cómo liberar espacio en WhatsApp

WhatsApp es una de las aplicaciones que más almacenamiento consume, sobre todo por los archivos multimedia que se comparten constantemente en grupos y chats individuales. Para liberar espacio:

1. Borra la caché (solo en Android): Ve a Ajustes > Aplicaciones > WhatsApp > Almacenamiento y pulsa Borrar caché. Esta acción no elimina tus mensajes ni archivos, solo datos temporales.

2. Elimina archivos multimedia innecesarios: Abre WhatsApp y ve a Ajustes > Almacenamiento y datos > Administrar almacenamiento. Aquí puedes ver qué chats ocupan más espacio y eliminar fotos, videos o documentos que ya no necesitas.

3. Desactiva las descargas automáticas: Evita que se sigan acumulando archivos. En Ajustes > Almacenamiento y datos > Descarga automática, desactiva la opción para fotos, videos o audios si no quieres que se descarguen sin tu permiso.

4. Mueve la app a una tarjeta SD (solo Android): En equipos compatibles, ve a Ajustes > Aplicaciones > WhatsApp > Almacenamiento y selecciona Cambiar para moverla a la tarjeta SD.

5. Borra las bases de datos de copias de seguridad locales: En Android, entra al administrador de archivos, busca la carpeta WhatsApp/databases y elimina las copias antiguas si ya tienes una copia actual en Google Drive.

Cómo limpiar Instagram sin perder tu cuenta

Instagram también ocupa espacio al guardar caché de imágenes, reels y videos que has visto recientemente.

1. Borra la caché (Android): Ve a Ajustes > Aplicaciones > Instagram > Almacenamiento y pulsa Borrar caché.

2. Desinstala y vuelve a instalar la aplicación: En iPhone no se puede borrar solo la caché, pero al desinstalar y reinstalar la app desde la App Store, se elimina toda la memoria temporal acumulada. No perderás tus publicaciones ni tu cuenta.

Cómo optimizar el uso de Facebook

Facebook puede almacenar una gran cantidad de datos con el tiempo, especialmente si sueles ver videos o usar su navegador interno.

1. Borra la caché (Android): Entra a Ajustes > Aplicaciones > Facebook > Almacenamiento y selecciona Borrar caché.

2. Desinstala y reinstala la aplicación: Al igual que en Instagram, reinstalar la app en iOS es la mejor forma de eliminar archivos temporales sin perder acceso a tu cuenta.

3. Limpia el navegador si usas Facebook desde ahí: Borra el historial, cookies y caché desde las opciones de configuración del navegador que utilices (Chrome, Safari, etc.).

La sinceridad de Moria Casán desarmó a Mario Pergolini: “¿Sabés lo que me gusta de vos?"