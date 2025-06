Los 10 animes más vistos en Crunchyroll para maratonear

Estas son las series animadas más populares del momento que puedes encontrar en Crunchyroll (Jovani Pérez/Infobae)

La industria del anime traspasó fronteras hace varias décadas y con el paso de los años diferentes títulos marcaron a las generaciones por la profundidad de sus tramas y las grandes animaciones que realizan los artistas en los diferentes cuadros de cada capítulo.

Títulos como Heidi, Sakura Card Captor, Supercampeones, Dragon Ball Z, One Piece y Naruto han perdurado en la memoria colectiva de los fanáticos de este tipo de producciones japonesas. Con el paso de los años la forma de ver anime ha cambiado y con la llegada de las plataformas de streaming ahora es mucho más fácil ver tus series favoritas cuando quieras.

Crunchyroll, plataforma dedicada exclusivamente al anime, cuenta con un amplio catálogo de series históricas y cada semana publica los títulos que están en emisión en Japón, para que los seguidores de occidente no se atrasen en la historia. Si quieres ver las series que están en tendencia o eres nuevo en este mundo, a continuación te compartimos un listado de las series más vistas que puedes ver este fin de semana.

Ranking animes

1.- Umamusume: Cinderella Gray

Desde la remota Academia Tracen de Kasamatsu, una Umamusume sorprende al mundo entero por desafiar todas las expectativas. Su inigualable destreza en la pista la hace conocida como “El Monstruo Ceniza” entre quienes presencian su feroz recorrido... ella es Oguri Cap. ¡Sin esperar a su destino, esta joven Cenicienta corre a gran velocidad y se dispone a escribir una nueva leyenda!"

2.- The Shiunji Family Children

La familia Shiunji y sus siete hijos residen en una mansión del barrio tokiota de Setagaya. El hijo mayor, Arata, está cansado de que sus cinco hermanas y fantasea con la posibilidad de vivir lejos de ellas. Sin embargo, el padre de Arata les revela algo sorprendente: ¡en realidad son todos adoptados! Con este nuevo dato sobre la mesa, las relaciones entre los hermanos cambiarán completamente.

3.- WITCH WATCH

Morihito Otogi es un estudiante de preparatoria con la fuerza de un ogro. Su vida transcurre en paz hasta que su amiga de la infancia y bruja en prácticas, Nico Wakatsuki, se muda a su casa. Nico está entusiasmada con su reencuentro y convierte a Morihito en su familiar. Ahora Morihito tendrá que centrarse en su misión de proteger a Nico de los peligros que le profetizaron. Así comienzan sus días llenos de misticismo y problemas.

4.- SHOSHIMIN: How to become Ordinary S2

Kobato decide convertirse en un ciudadano honrado tras vivir una dura experiencia conocida como “trabajo de sabiduría”. Hace un pacto con Osanai, una compañera de clase con el mismo objetivo, y su plan es empezar la preparatoria de forma que tengan una vida tranquila. Sin embargo, sin saber por qué, a su alrededor no dejan de producirse hechos inexplicables y desastres. ¿Podrán Kobato y Osanai llevar las vidas tranquilas y pacíficas que tanto desean?

5.- Can a Boy-Girl Friendship Survive?

La amistad de la infancia entre Himari y Yu se tambalea cuando Yu se reencuentra en preparatoria con su primer amor. Himari, que nunca experimentó la emoción del amor, ahora debe enfrentar sus propios sentimientos. Sus sueños compartidos y los tranquilos días en su club de jardinería se ponen a prueba en esta historia con amor, flores y los altibajos que supone madurar.

6.- Anne Shirley

En la hermosa isla del Príncipe Eduardo, en Canadá, una huérfana llamada Anne Shirley es enviada por error a Tejas Verdes, el hogar de Matthew y Marilla Cuthbert. A pesar del malentendido, deciden adoptarla, y Anne pronto encuentra en su nuevo hogar amistad, amor y felicidad. Acompáñala en esta entrañable historia mientras crece, se enfrenta a nuevos desafíos, parte hacia la universidad y regresa convertida en una mujer nueva.

7.- The Too-Perfect Saint: Tossed Aside by My Fiancé and Sold to Another Kingdom

Philia Adenauer es descendiente de una familia célebre en el reino de Girtonia por engendrar Santas a lo largo de muchas generaciones. Las Santas luchan para proteger a la humanidad de los monstruos, y Philia se sometió a una estricta formación y entrenamiento para hacerse merecedora de ese título. Cuando Julius, su prometido, rompe su compromiso, venden a Philia al reino de Parnacorta a cambio de recursos. ¿Sobrevivirá su patria sin ella?

8.- WIND BREAKER S2

El lugar donde las calificaciones medias son las peores, pero las peleas son las mejores. La Preparatoria Furin es bien conocida por ser una preparatoria repleta de delincuentes. Haruka Sakura, estudiante de primer año, llega como novato con ganas de abrirse paso luchando hasta lo más alto. Sin embargo, la Preparatoria Furin tiene ahora un grupo que protege las calles de la ciudad con el nombre de “Wind Breaker”. ¡Este es el inicio de la leyenda de Sakura, el delincuente de preparatoria!

9.- Rock Is a Lady’s Modesty

Obligada a dejar de tocar la guitarra cuando su madre se volvió a casar con un rico magnate inmobiliario, la pasión de Lilisa Suzunomiya por la música se despierta cuando conoce a Otoha Kurogane, su compañero de clase aparentemente perfecto que en secreto es un baterista de heavy metal.

10.- APOCALYPSE HOTEL

Tras el colapso de la civilización, un hotel de varios pisos se yergue entre las ruinas del distrito Ginza de Tokio. Invadido por la naturaleza, este hotel solitario continúa desafiando el colapso de la humanidad. Huéspedes actuales: cero. Registros de hoy: cero. Tráfico de la web ayer: cero. Entra con cuidado en esta historia de supervivencia y misterios en un mundo en el que la memoria de la humanidad comienza a desvanecerse.

*Algunos de los títulos que aparecen este ranking no están disponible para Crunchyroll América Latina, pero se pueden encontrar en otras plataformas de streaming

La demanda de anime a nivel global

La industria de las producciones japonesas ha crecido a pasos agigantados en los últimos años y en 2020 registraron sus mayores ganancias en este siglo.(Crunchyroll)

El consumo de este tipo de producciones a nivel global ha crecido con el paso de las décadas, pero su mayor auge lo registraron durante la pandemia de coronavirus cuando la demanda de animaciones en diferentes plataformas de streaming se disparó ante las medidas de confinamiento que se tomaron a cabo en diferentes países.

Según reportes de Parrot Analytics el año 2020 fue el periodo que la industria generó más ganancias desde 1978 y desde entonces han logrado mantener a su audiencia con nuevas producciones basadas en mangas (novelas gráficas japonesas) y webtoons (novelas digitales coreanas), éstas últimas adaptaciones han sido bien recibidas por el público.

La producciones de estas series desde cero implican un largo periodo de tiempo y en promedio tardan en estrenarse dos años. Uno de los ejemplos más recientes se dio con la animadora Mappa que decidió emitir la última temporada de Shingeki no Kyojin (Attack On Titan) en diferentes partes, mientras los animadores trabajaron contrarreloj para terminar el proyecto.