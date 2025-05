Engañan a personas enfermas con medicamentos sin receta: cómo saber si el sitio web de la farmacia es real

Un carrito de supermercado lleno de medicamentos, junto a frascos y cajas, mostrando una amplia variedad de productos de salud. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las estafas relacionadas con medicamentos han adquirido una dimensión alarmante. El Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (Incibe) reportó el caso de una farmacéutica cuya página web fue suplantada por una copia casi idéntica.

La artimaña fue detectada cuando una clienta, convencida de haber adquirido un medicamento sin receta de manera legal, acudió al lugar. La farmacéutica, desconcertada, comprobó que la web falsa replicaba incluso imágenes de su tienda y datos de contacto, a excepción de un número telefónico diferente y un dominio levemente modificado.

El incidente expone una modalidad de fraude que aprovecha la vulnerabilidad de personas enfermas o desesperadas por conseguir medicamentos. En el sitio clonado se ofrecían productos sujetos a prescripción médica sin ninguna verificación, lo que constituye un delito y representa un riesgo sanitario grave.

Cómo reconocer una página web de una farmacia fraudulenta

Las medidas deben aplicarse en cualquier transacción digital. (Imagen ilustrativa Infobae)

Uno de los indicios más frecuentes de suplantación es el uso de dominios similares al original, con leves variaciones en la escritura. En el caso denunciado al Incibe, la farmacia falsa utilizaba la misma estética visual y replicaba información legal, lo que generaba una apariencia de legitimidad difícil de detectar a simple vista.

El único elemento que no coincidía era el número telefónico, aunque muchos usuarios no reparan en ese detalle. Además, estas webs falsas suelen ofrecer medicamentos que en condiciones legales no se venden sin receta médica, lo que debería alertar de inmediato.

Como medida preventiva, los expertos sugieren verificar que la dirección web coincida exactamente con la del sitio oficial, y desconfiar de ofertas que facilitan el acceso a fármacos restringidos.

Consultar la sección “Quiénes somos” y buscar datos como el número de colegiado farmacéutico o un código oficial del Ministerio de Sanidad, puede ayudar a confirmar la autenticidad del portal.

Qué riesgos existen para los pacientes al comprar en una web fraudulenta

Puede ser una mejor opción ir directamente al establecimiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El riesgo más inmediato es el de salud: adquirir medicamentos sin control médico genera reacciones adversas, interacciones peligrosas con otros fármacos o agravamiento de enfermedades.

Al tratarse de productos cuyo origen y conservación son desconocidos, existe la posibilidad de que sean falsificaciones o estén contaminados. En palabras del Incibe, “se vendían todo tipo de medicamentos que no son de libre distribución”.

Más allá de los efectos médicos, estas compras pueden desembocar en pérdida de dinero sin posibilidad de reembolso, robo de datos bancarios y exposición a futuros fraudes.

Como estos sitios carecen de trazabilidad legal, las víctimas se ven indefensas ante cualquier reclamo. Incluso, entregar información personal o médica a un sitio falso puede facilitar su uso indebido con fines delictivos.

Cómo deben actuar las farmacias suplantadas

Los afectados deben recopilar pruebas del delito. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las medidas del Incibe incluyen tres acciones clave. Primero, comunicar de inmediato a los clientes lo sucedido, tanto en la web como en redes sociales, con el fin de proteger la imagen de la farmacia y advertir sobre posibles fraudes.

Segundo, denunciar la URL falsa en Google mediante su formulario para reportar páginas engañosas. Y tercero, presentar una denuncia formal por suplantación ante las autoridades competentes.

Estas acciones no solo ayudan a mitigar el daño, sino que constituyen una forma de colaborar con la prevención de delitos informáticos. Alertar a otros comerciantes del sector y compartir la experiencia puede evitar que casos similares se repitan.

A qué señales hay que estar alerta cuando se compran medicamentos en línea

Los productos deben ser suministrados por un profesional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La posibilidad de adquirir medicamentos sin receta médica debería considerarse una señal de alarma. En muchos países, esta práctica es ilegal y está regulada con controles estrictos.

Si una web permite completar la compra sin solicitar ningún tipo de acreditación médica, es probable que se trate de una página falsa o que esté operando fuera de la ley.

Otro elemento sospechoso es la ausencia de certificados digitales de seguridad, como el protocolo HTTPS o sellos de confianza online. Asimismo, conviene revisar si aparecen errores gramaticales, imágenes pixeladas o incongruencias en el lenguaje.