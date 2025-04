Cómo bloquear los chats de WhatsApp para que nadie pueda compartirlos

WhatsApp introduce la función "Privacidad avanzada del chat" para proteger mensajes y archivos compartidos. (Fotomontaje Infobae)

WhatsApp lanzó una función que promete blindar los mensajes, fotos y vídeos compartidos en los chats: se trata de la Privacidad avanzada del chat, una herramienta que impide que otros participantes puedan exportar, reenviar o descargar el contenido de una conversación, y además limita su uso en funciones de inteligencia artificial.

Según explicó la compañía, la implementación de esta herramienta será progresiva, por lo que los usuarios deberán actualizar su aplicación para poder acceder a ella y aprovecharla para cuidar la información que tienen en sus chats.

Qué es la Privacidad avanzada del chat de WhatsApp

La nueva función Privacidad avanzada del chat tiene como principal objetivo proteger el contenido compartido en los chats individuales y grupales, impidiendo que los mensajes sean reenviados, exportados o descargados por otros usuarios. Esto significa que, al activarla, ninguna foto, vídeo o texto podrá ser copiado o transferido fuera de la conversación original, ni tampoco ser utilizado por sistemas de inteligencia artificial.

“De esta forma, todos en el chat pueden estar tranquilos de que lo que se dice no saldrá de la conversación”, aseguró WhatsApp en su comunicado oficial​. La empresa también señaló que esta herramienta resulta particularmente útil en grupos donde los participantes no se conocen bien, pero abordan temas delicados, como pueden ser problemas de salud en grupos de apoyo o la organización de actividades comunitarias sensibles​.

WhatsApp indica que esta función es ideal para conversaciones que tocan temas sensibles. (WhatsApp)

Además, Meta, la empresa matriz de WhatsApp, subrayó que la protección no es global, es decir, no se aplica de forma automática a todos los chats. Cada usuario deberá activar la función manualmente en aquellos chats o grupos donde desee reforzar esta barrera de seguridad​.

Cómo activar la nueva función de bloqueo de contenido

Para utilizar la Privacidad avanzada del chat en WhatsApp, los usuarios deben seguir unos pasos sencillos:

Abrir la conversación —individual o grupal— donde se quiere restringir el reenvío y la descarga de contenido. Pulsar sobre el nombre del contacto o del grupo para acceder a la configuración específica de esa conversación. Entrar en la opción “Privacidad avanzada del chat”. Activar la función que impide exportar, descargar o usar los mensajes en sistemas de IA​.

Una vez habilitada esta opción en un chat, ningún mensaje, fotografía ni vídeo compartido podrá ser extraído, copiado o utilizado fuera del entorno de esa conversación específica.

WhatsApp refuerza la seguridad en grupos sensibles donde los participantes no se conocen bien. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

WhatsApp confirmó que esta versión de la Privacidad avanzada del chat es solo el inicio de una serie de mejoras planificadas. La plataforma ya trabaja en añadir nuevas opciones para ofrecer niveles de protección aún mayores en el futuro​.

Actualmente, esta función está disponible para todos aquellos usuarios que tengan instalada la versión más reciente de WhatsApp. La empresa instó a actualizar la aplicación para poder acceder a esta y otras funciones de seguridad.

Más funciones de privacidad que ofrece WhatsApp

WhatsApp complementó esta nueva herramienta con varias opciones de seguridad que ya estaban disponibles en la aplicación. Entre ellas se encuentran:

Cifrado de extremo a extremo : todas las conversaciones, llamadas y archivos compartidos en la plataforma están protegidos de manera predeterminada, asegurando que solo el emisor y el receptor puedan acceder al contenido​.

Bloqueo de chats con contraseña, huella o reconocimiento facial: esta función permite bloquear chats específicos utilizando métodos biométricos o una contraseña, agregando una capa adicional de protección​.

Funciones de privacidad actuales incluyen cifrado de extremo a extremo y mensajes temporales. (AP Foto/Patrick Sison, Archivo)

Verificación en dos pasos : al activarla, se requiere un PIN adicional para registrar el número de teléfono en un nuevo dispositivo, protegiendo así la cuenta contra accesos no autorizados​.

Mensajes temporales : permite que los mensajes en un chat se eliminen automáticamente después de 24 horas, 7 días o 90 días, reduciendo el rastro digital​.

Ocultar información personal : en la sección de privacidad, los usuarios pueden decidir quién puede ver su foto de perfil, su estado, la última vez en línea o las confirmaciones de lectura​.

Reportar y bloquear contactos: si se detecta comportamiento sospechoso o spam, se puede reportar y bloquear a la persona directamente desde el chat, evitando futuras comunicaciones​.