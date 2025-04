Así se vería la saga de ‘Volver al Futuro’ al estilo Studio Ghibli: sería un anime muy colorido

En esta nueva versión, el viaje en el tiempo no solo sirve para cambiar el pasado, también para imaginar cómo sería recordar con ternura lo que una vez fue aventura

Qué pasaría si la historia de Marty McFly no hubiera sido contada con efectos visuales ochenteros ni guitarras eléctricas, sino con acuarelas suaves, bicicletas voladoras y una luz cálida que tiñe cada escena de melancolía. Esa es la duda que muchos usuarios de internet están explorando con la ayuda de la inteligencia artificial (IA), que en los últimos días ha reimaginado la saga de ‘Back to the Future’ como si hubiese sido producida por Studio Ghibli.

Este es un contraste particular, por un lado, una de las trilogías de ciencia ficción más emblemáticas del cine occidental, con viajes temporales, humor irreverente y una estética vibrante; por el otro, el estudio japonés que ha definido el anime con una narrativa introspectiva y un estilo visual cargado de detalles, nostalgia y ternura.

Justamente por ese contraste, las ilustraciones generadas por IA se volvieron virales, ofreciendo una mirada completamente nueva a una historia ya conocida por millones.

La saga de ciencia ficción se vuelve una fantasía melancólica en versiones animadas que ya circulan en redes - crédito ChatGPT

Marty McFly en versión Ghibli

En las imágenes que circulan en redes sociales, Marty McFly aparece como un adolescente de ojos grandes y expresión curiosa, con la tan recordada patineta voladora.

Marty McFly ya no atraviesa Hill Valley entre rayos y guitarras eléctricas. Ahora, sus viajes en el tiempo transcurren en un universo de colores suaves y cielos despejados, como si la historia la hubiese contado el mismísimo Hayao Miyazaki. Esa es la propuesta visual que han generado herramientas de inteligencia artificial, que reimaginan la mítica saga ‘Back to the Future’ con estética Studio Ghibli.

Escenas icónicas como el reloj del ayuntamiento o la persecución con patineta fueron redibujadas con calidez japonesa - crédito ChatGPT

También se observa el chaleco rojo, icónico en la versión original de 1985, se transforma en una prenda dibujada con pinceladas suaves, más cercana al vestuario de un protagonista de ‘El increíble castillo vagabundo’ que a la de un joven de los suburbios norteamericanos.

Recreación de la recordada escena en la que Marty McFly toca rock and roll en el baile de graduación de sus padres - crédito ChatGPT

El ‘Doc’ Browm menos maniático gracias a la IA

El Dr. Emmett Brown, interpretado originalmente por Christopher Lloyd, es otro de los personajes que sufre una transformación visual profunda. En lugar de un científico acelerado y estrafalario, la versión Ghibli lo muestra como un anciano amable.

Otra escena inmortaliza el instante frente al reloj del ayuntamiento, ícono absoluto de la saga. Marty y el Doc Brown, vestidos con trajes de época, posan delante del mecanismo gigante. La composición tiene algo de mágico, la madera, el metal, la luz de las antorchas.

Los clásicos efectos ochenteros ceden paso a una atmósfera de acuarela, con personajes más amables y escenarios poéticos - crédito ChatGPT

El eterno enemigo de de Marty McFly

En una de las imágenes más llamativas de esta reinterpretación aparece Biff Tannen, el bully eterno de la saga. El personaje, conocido por su temperamento violento y su eterna rivalidad con Marty, también fue redibujado con estética Ghibli.

Su gesto sigue siendo desafiante, gritando, con el rostro tenso, en plena persecución. Pero el estilo suaviza los contornos y le da un aire casi caricaturesco, que mezcla amenaza con comicidad.

El fondo, una versión modificada del centro comercial con autos flotantes y arquitectura futurista, refuerza la idea de una versión paralela de Hill Valley.

Biff Tannen, el maleante de la saga 'Back to Future, fue inmortalizado como una obra del Studio Ghibli - crédito ChatGPT

‘Back to the Future’, dirigida por Robert Zemeckis y producida por Steven Spielberg, fue estrenada en 1985 y se convirtió en uno de los fenómenos cinematográficos más grandes de su época. Su mezcla de ciencia ficción, humor, cultura pop y emociones familiares le valió un lugar permanente en la historia del cine.

Al ser reinterpretada con la estética Ghibli, la historia no pierde su esencia, pero sí adquiere una nueva dimensión. El viaje en el tiempo se vuelve un tránsito emocional. Las máquinas, las persecuciones y los dilemas temporales se transforman en elementos poéticos, en parte del paisaje cargado de colores y detalles de una de las casas de animación más importantes y reconocidas a nivel mundial.