El secreto que pocos conocen de Bill Gates y su relación con la marihuana

En su podcast, Gates entrevistó a Seth Rogen y Lauren Miller Rogen sobre el consumo medicinal del cannabis. (YouTube: Bill Gates)

Bill Gates, reconocido cofundador de Microsoft, recientemente compartió un aspecto poco conocido de su juventud en su podcast ‘Unconfuse with Bill Gates’. A sus 69 años, Gates, además de ser padre y abuelo, reveló que durante su adolescencia se vio influenciado por sus amistades al punto de probar la marihuana. “No era tanto fumar marihuana por fumarla, sino más bien ser parte del grupo”, comentó.

Estas declaraciones se dieron en un episodio en el que participaron Seth Rogen y Lauren Miller Rogen, una pareja de actores conocida por abordar abiertamente temas relacionados con el consumo de marihuana, rompiendo tabúes y promoviendo un diálogo sin prejuicios al respecto.

La confesión de Gates

El empresario de 69 años confesó que fumó marihuana cuando fue adolescente. (Fotocomposición: Infobae)

En su reciente podcast “Unconfuse with Bill Gates”, el cofundador de Microsoft, Bill Gates, compartió detalles de su experiencia juvenil con el consumo de marihuana, motivado por la presión social. Esta revelación surgió cuando el actor Seth Rogen le preguntó a Gates sobre su primera experiencia con esta sustancia.

Gates describió que, en su escuela secundaria, el consumo de marihuana era una práctica común. “En mi escuela secundaria, de, digamos, 105 personas en mi clase, creo que había tres o cuatro que no fumaban marihuana”, comentó.

Explicó que el uso de esta sustancia no respondía tanto a un interés personal, sino a la necesidad de integrarse al grupo. “Era como, oye, soy un adulto. Oye, puedo romper las reglas. Pero diré que, como tú, a veces era como, supongo que estoy haciendo esto para parecer cool. No era tanto fumar marihuana por fumarla, sino más bien ser parte del grupo”, añadió Gates.

El primer episodio se lanzó en julio del 2023. (YouTube: Bill Gates)

La conversación se centró en cómo la percepción y la cultura en torno a la marihuana han cambiado con el tiempo.

Rogen y Gates coincidieron en que, en sus respectivas épocas de juventud, el uso de la marihuana se asociaba a un acto de rebeldía. Gates subrayó este punto al decir: “Es increíble cómo ha cambiado. Cuando crecí, era simplemente una forma de rebelión”.

“Pero es realmente alentador el hecho de que las personas puedan admitir que les gusta fumar marihuana porque les ayuda a reducir el estrés. Creo que es algo de lo que la gente se siente rara al hablar”, le respondió el actor al ex ejecutivo de Microsoft.

Gates reveló su pensamiento cuando legalizaron por primera vez la marihuana en Estados Unidos. “Sí, cuando surgió por primera vez en Colorado y en el estado de Washington, así que mi estado fue uno de los dos primeros, pensé: wow, las cosas realmente están cambiando”.

Gates estrenó su podcast en 2023. Ritzau Scanpix/Keld Navntoft via REUTERS

Unconfuse me with Bill Gates

El podcast del ex ejecutivo de Microsoft, Bill Gates, se titula ‘Unconfuse Me with Bill Gates’ y se caracteriza por la participación de diversos invitados que contribuyen a abordar y aclarar temas complejos que despiertan la curiosidad del empresario.

Entre los nombres destacados que han participado se encuentran Sal Khan, fundador de Khan Academy; el músico y compositor Questlove; y Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI, la empresa creadora de ChatGPT.

En cada episodio, Gates busca profundizar en temas de gran relevancia como la inteligencia artificial, el Alzheimer, la educación, entre otros.

“¿Qué haces cuando no puedes resolver un problema? Me gusta hablar con personas inteligentes que puedan ayudarme a comprender mejor el tema. A este proceso lo llamo ‘desconcertarse’ y creo que es una de las mejores formas de aprender algo nuevo”, se lee en la descripción del podcast.

Gates invitó a Sam Altman a su podcast para hablar sobre el futuro de ChatGPT. (Instagram: thisisbillgates)

Esta serie de conversaciones permite a Gates “desconcertarse” y aprender sobre cuestiones que le resultan fascinantes, como explicó él mismo.

El programa invita a la audiencia a unirse al proceso de aprendizaje de Gates, quien, en sus propias palabras, conversa con “invitados brillantes sobre el Alzheimer, la inteligencia artificial, el futuro de la educación, la carne de origen vegetal, la evolución del lenguaje, la marihuana y más”.

Todos los episodios están disponibles en su página web Gates Notes, así como en YouTube, Spotify y Apple Podcasts.