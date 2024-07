Tres materiales peligrosos que nunca debes meter en tu freidora de aire

La freidora de aire es popular porque necesita de poco aceite para cocinar alimentos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La freidora de aire ha ganado popularidad en los últimos años por su capacidad de cocinar con poco aceite. Sin embargo, muchas personas no saben qué materiales son seguros para usar en este dispositivo.

Para asegurar un funcionamiento adecuado y prevenir incendios, es crucial evitar los siguientes tres materiales en la freidora de aire:

Qué material no se pueden meter en la freidora de aire

Papel aluminio

El papel aluminio no debe usarse en una freidora de aire debido a varios riesgos. Puede inflamarse al contacto con el elemento calefactor, aumentando el riesgo de incendio. Además, puede bloquear el flujo de aire caliente, esencial para una cocción uniforme, lo que podría dañar el aparato.

Es clave que el usuario revise si su recipiente de plástico es apto para horno. (Imagen Ilustrativa Infobae)

También puede interferir con los sensores y el mecanismo de calefacción, afectando el rendimiento y la vida útil de la freidora. Es mejor utilizar utensilios diseñados específicamente para freidoras de aire, como bandejas y papel para hornear.

Plástico no apto para horno

El plástico no apto para horno no está diseñado para soportar las altas temperaturas de la freidora de aire. A temperaturas elevadas, puede fundirse o deformarse, lo que no solo daña el plástico, sino que también puede provocar un desbordamiento de sustancias químicas tóxicas.

Es importante revisar la etiqueta o el envase del plástico para ver si tiene una indicación de que es seguro para temperaturas altas. Se deben buscar términos como “apto para horno” o “resistente al calor”.

El papel normal no permite que circule el calor en la freidora. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Papel y cartón

El papel y el cartón son materiales altamente inflamables. En una freidora de aire, donde se alcanzan temperaturas muy altas, estos materiales pueden prenderse fuego, lo que representa un grave riesgo de incendio.

Asimismo, cuando el papel o el cartón se calientan en la freidora de aire, pueden desintegrarse o quemarse, lo que puede causar obstrucciones en el ventilador o en el elemento calefactor.

Estos no son materiales que puedan soportar el flujo de aire caliente necesario para una cocción adecuada en la freidora de aire. Su presencia puede interferir con la circulación del aire, afectando la cocción uniforme de los alimentos.

Qué recipientes puedo meter a la freidora

Algunos materiales no aseguran que el aire y el calor circule bien en el electrodoméstico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En una freidora de aire, es crucial usar recipientes que sean seguros para soportar las altas temperaturas y el flujo de aire caliente. Los tipos de recipientes que se pueden usar son:

Recipientes de silicona

Recipientes de vidrio resistente al calor

Papeles para hornear o papel pergamino

Cinco tips para alargar la vida útil de una freidora

Limpieza regular

Es fundamental limpiar la freidora de aire después de cada uso. Se recomienda retirar y lavar la canasta, la bandeja y otros accesorios con agua tibia y jabón, y asegurarse de secarlos completamente antes de volver a ensamblar.

Es recomendable utilizar recipientes de silicona en la freidora de aire. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uso adecuado de utensilios

Se debe utilizar utensilios de silicona o plástico resistente al calor en lugar de metal, para prevenir daños en el recubrimiento de la canasta y otros componentes. El uso de utensilios adecuados protege el revestimiento antiadherente de la freidora, evitando arañazos y desgastes prematuros.

Cuidar el filtro de aire

En caso de que la freidora de aire cuente con un filtro de aire, es recomendable limpiarlo regularmente de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Algunos modelos pueden requerir el reemplazo periódico del filtro.

No sobrecargar la freidora

Es importante no llenar la canasta de la freidora más allá de su capacidad recomendada. Permitir suficiente espacio para que el aire circule asegura una cocción uniforme y evita el sobrecalentamiento.

Ubicar la freidora en sitio adecuado

Es esencial ubicar la freidora de aire en una superficie plana y estable, lejos de fuentes de calor y humedad. La base debe estar nivelada para asegurar un funcionamiento óptimo y evitar que el aparato se desplace o se vuelque durante el uso.