Glosario de tecnología: qué significa Criptomoneda

En los últimos años la tecnología no solo se convirtió en una herramienta básica, sino en parte de nuestra vida diaria, al punto de que es casi imposible imaginar cómo sería realizar actividades sin ella.

Sin duda, la pandemia de COVID-19 impulsó a partir del 2020 que en todo el mundo las personas se aproximaron más al internet de las cosas, para a su vez, acercarse a las personas con las que se tuvieron que alejar físicamente. De repente, hasta los más renuentes se acercaron a la tecnología y tuvieron que aprender a usarla para sacarle provecho.

Sin embargo, las cosas no terminaron con la pandemia. Ha quedado más que claro que la tecnología no solo seguirá en nuestra vida, si no que seguirá tomando importancia en la forma en que realizamos todas nuestras actividades, por ello es necesario que nuestro entendimiento y conocimiento siga ampliándose para evitar quedar rezagados.

Qué es Criptomoneda

Una criptomoneda es un tipo de moneda digital que se crea y se utiliza en la web, basada en tecnologías de cifrado que la hacen segura y anónima. Esta moneda está descentralizada, lo que significa que no hay autoridades centrales o entidades financieras como bancos para regularla. Las criptomonedas son un medio de intercambio electrónico desarrollado para ser una alternativa a los sistemas monetarios tradicionales.

¡Las criptomonedas han llegado para quedarse! Son una de las principales tendencias de los últimos años en el mundo de la tecnología financiera. Están cambiando la forma en que funciona el sistema financiero tradicional y abriendo la puerta a nuevas posibilidades.

Origen de las criptomonedas

Las criptomonedas son una forma de moneda digital que se crearon como una alternativa a la moneda tradicional. Se utilizan para realizar pagos seguros, rápidos y anónimos en línea. El origen de las criptomonedas se remonta a 2008, cuando un desarrollador anónimo conocido como Satoshi Nakamoto publicó el documento Bitcoin : Un sistema de efectivo electrónico peer-to-peer.

En este documento, Nakamoto propuso un nuevo sistema de dinero digital que no requería autorización central para operar. Al contrario que la moneda tradicional, el Bitcoin no se controlaba por un banco central, sino por los usuarios mismos.

El Bitcoin fue el primer proyecto exitoso de criptomoneda y desde entonces han surgido muchas otras criptomonedas basadas en el mismo concepto básico. Estas nuevas monedas utilizan las mismas tecnologías que el Bitcoin para ofrecer servicios similares, como pagos en línea seguros y rápidos sin la necesidad de intermediarios. Algunos ejemplos populares son Ethereum, Litecoin y Ripple.

La tecnología detrás de todas estas monedas se conoce como Blockchain (cadena de bloques). Consiste en una red global distribuida que almacena copias exactamente iguales del libro contable digital donde se registran todas las transacciones realizadas con criptomonedas. Esta tecnología garantiza que todas las transacciones estén protegidas contra fraudes y manipulaciones gracias a los mecanismos de verificación incorporados en la cadena de bloques.

Las principales ventajas de las criptomonedas sobre la moneda tradicional son:

Transacciones más rápidas . Las transacciones con criptomoneda suelen tardar solo minutos o incluso segundos en completarse, mientras que los pagos tradicionales pueden tardar días o incluso semanas.

. Las transacciones con criptomoneda suelen tardar solo minutos o incluso segundos en completarse, mientras que los pagos tradicionales pueden tardar días o incluso semanas. Menores costes . Las transacciones con Bitcoin o Ethereum suelen tener coste muchísimo menor comparado con los pagos tradicionales, lo que hace a esta clase de dinero ideal para microtransacciones o intercambios internacionales baratos.

. Las transacciones con Bitcoin o Ethereum suelen tener coste muchísimo menor comparado con los pagos tradicionales, lo que hace a esta clase de dinero ideal para microtransacciones o intercambios internacionales baratos. Mayor privacidad . Las transacciones realizadas con criptomoneda son irreversibles y anónimas, lo que significa que los usuarios tienen mayor control sobre sus datos bancarios personales sin preocuparse por su privacidad online.

¿Cómo funcionan las criptomonedas?

Las criptomonedas son una forma de moneda digital que se creó para permitir a los usuarios realizar transacciones sin necesidad de un intermediario. Esto significa que las criptomonedas no están respaldadas por ningún gobierno ni bancos centrales, sino por el uso de la tecnología blockchain.

La tecnología blockchain es un sistema de registro distribuido en línea que permite a los usuarios realizar transacciones seguras y anónimas con criptomonedas como Bitcoin. Esta tecnología funciona al construir una red peer-to-peer (P2P) en la que se comparten datos entre los usuarios sin necesidad de un intermediario.

Las transacciones realizadas con criptomonedas se procesan mediante mineros, quienes son responsables de verificar y confirmar las transacciones antes de agregarlas a la cadena de bloques. Una vez confirmada, la transacción es inmutable e irreversible.

Algunas características principales que hacen que las criptomonedas sean únicas son:

Seguridad . Las transacciones son extremadamente seguras gracias a la tecnología blockchain y los mineros encargados de verificarlas.

. Las transacciones son extremadamente seguras gracias a la tecnología blockchain y los mineros encargados de verificarlas. Anonimato . Los usuarios pueden realizar sus transacciones sin revelar su identidad, lo que les permite mantener su privacidad.

. Los usuarios pueden realizar sus transacciones sin revelar su identidad, lo que les permite mantener su privacidad. Descentralización . Las criptomonedas no están respaldadas por ningún gobierno ni bancos centrales, sino por el uso del blockchain y su red P2P global.

. Las criptomonedas no están respaldadas por ningún gobierno ni bancos centrales, sino por el uso del blockchain y su red P2P global. Divisibilidad . Las criptomonedas como Bitcoin pueden dividirse en partes más pequeñas para proporcionar mayor flexibilidad al momento de realizar transacciones.

. Las criptomonedas como Bitcoin pueden dividirse en partes más pequeñas para proporcionar mayor flexibilidad al momento de realizar transacciones. Transferencia rápida . Las transferencias con criptomoneda normalmente son mucho más rápidas que otras formas tradicionales de pagos como transferencias bancarias o tarjetas de crédito/débito.

. Las transferencias con criptomoneda normalmente son mucho más rápidas que otras formas tradicionales de pagos como transferencias bancarias o tarjetas de crédito/débito. Bajo costo . Los pagos con tarjeta o transferencias bancarias generalmente cuestan dinero; sin embargo, el costo para realizar una transferencia con criptomoneda es prácticamente nulo ya que no hay intermediarios involucrados.

¿Cuáles son las criptomonedas más importantes?

Las criptomonedas se han vuelto cada vez más populares en los últimos años. Esto se debe a que ofrecen una forma alternativa de realizar pagos, inversiones y transacciones financieras. Existen muchas criptomonedas diferentes, pero algunas son definitivamente más importantes que otras. A continuación encontrará una lista de las principales criptomonedas:

Bitcoin (BTC) . El Bitcoin fue la primera criptomoneda y sigue siendo una de las más importantes. Es la moneda más popular entre los usuarios y comerciantes y también es la moneda con mayor volumen de negociación en los intercambios de criptomonedas.

. El Bitcoin fue la primera criptomoneda y sigue siendo una de las más importantes. Es la moneda más popular entre los usuarios y comerciantes y también es la moneda con mayor volumen de negociación en los intercambios de criptomonedas. Ethereum (ETH) . Ethereum es la segunda criptomoneda en importancia después del Bitcoin. Está diseñado para permitir a los desarrolladores crear contratos inteligentes y aplicaciones descentralizadas sobre su red blockchain.

. Ethereum es la segunda criptomoneda en importancia después del Bitcoin. Está diseñado para permitir a los desarrolladores crear contratos inteligentes y aplicaciones descentralizadas sobre su red blockchain. Litecoin (LTC) . Litecoin fue lanzado poco tiempo después del Bitcoin, por lo que es otra moneda digital importante para el mercado de criptomonedas. Tiene algunas características similares al Bitcoin, pero con un tiempo promedio de transacción mucho más rápido.

. Litecoin fue lanzado poco tiempo después del Bitcoin, por lo que es otra moneda digital importante para el mercado de criptomonedas. Tiene algunas características similares al Bitcoin, pero con un tiempo promedio de transacción mucho más rápido. Ripple (XRP) . Ripple es un protocolo de pagos diseñado para facilitar el intercambio entre diferentes divisas fiduciarias y activos digitales sin necesidad de intermediarios bancarios o financieros tradicionales. Su token nativo XRP es uno de los principales activos digitales del mundo con capitalización bursátil superior a $10 mil millones USD.

. Ripple es un protocolo de pagos diseñado para facilitar el intercambio entre diferentes divisas fiduciarias y activos digitales sin necesidad de intermediarios bancarios o financieros tradicionales. Su token nativo XRP es uno de los principales activos digitales del mundo con capitalización bursátil superior a $10 mil millones USD. Stellar Lumens (XLM) . Stellar Lumens está diseñado para ser un sistema global para realizar pagos rápidamente entre varias divisas fiduciarias y digitales sin necesidad de intermediarios bancarios o financieros tradicionales como Ripple. Su token nativo XLM tiene capitalización bursátil superior a $500 millones USD.

Estas son algunas de las principales criptomonedas en el mercado actualmente, pero existen muchísimas más disponibles para invertir o usar como medio electrónico para realizar pagos online fiablemente.

Ejemplos de criptomonedas

Las criptomonedas, también conocidas como criptodivisas o monedas digitales, son un tipo de moneda virtual que se crean y almacenan electrónicamente. Estas monedas se basan en la tecnología blockchain para garantizar su validez y suelen ser utilizadas para realizar pagos en línea.

Aunque hay una gran variedad de criptomonedas disponibles, algunos ejemplos más comunes incluyen:

Bitcoin . Lanzado en 2009, Bitcoin fue la primera criptomoneda disponible. Fue creado por un desarrollador o grupo de desarrolladores anónimos conocidos comúnmente como Satoshi Nakamoto. Bitcoin es la criptomoneda más popular del mundo y también es la más valiosa.

. Lanzado en 2009, Bitcoin fue la primera criptomoneda disponible. Fue creado por un desarrollador o grupo de desarrolladores anónimos conocidos comúnmente como Satoshi Nakamoto. Bitcoin es la criptomoneda más popular del mundo y también es la más valiosa. Ethereum . Lanzado en 2015, Ethereum es una plataforma descentralizada que permite a los usuarios crear aplicaciones basadas en blockchain. Esta plataforma utiliza su propia moneda llamada Ether para transacciones y contratos inteligentes entre sus usuarios.

. Lanzado en 2015, Ethereum es una plataforma descentralizada que permite a los usuarios crear aplicaciones basadas en blockchain. Esta plataforma utiliza su propia moneda llamada Ether para transacciones y contratos inteligentes entre sus usuarios. Litecoin . Lanzado en 2011, Litecoin fue un proyecto derivado de Bitcoin y tiene muchas similitudes con esta última. Sin embargo, Litecoin utiliza un algoritmo de minado diferente llamado Scrypt que ofrece transacciones más rápidas que Bitcoin por lo general.

. Lanzado en 2011, Litecoin fue un proyecto derivado de Bitcoin y tiene muchas similitudes con esta última. Sin embargo, Litecoin utiliza un algoritmo de minado diferente llamado Scrypt que ofrece transacciones más rápidas que Bitcoin por lo general. Zcash . Lanzado en 2016, Zcash es un protocolo de privacidad que ofrece anonimato a los usuarios al permitirles realizar transacciones sin revelar sus datos personales o direcciones IP.

. Lanzado en 2016, Zcash es un protocolo de privacidad que ofrece anonimato a los usuarios al permitirles realizar transacciones sin revelar sus datos personales o direcciones IP. Ripple . Llanzada en 2012, Ripple es un sistema de pago global diseñado para permitir transferencias internacionales baratas y rápidas entre bancos y empresas financieras. Utiliza su propia moneda digital llamada XRP para facilitar estas transacciones.

Estos son solo algunos ejemplos de las muchas criptomonedas disponibles hoy en día; existen muchísimas más que han sido desarrolladas por equipos innovadores en todo el mundo con el objetivo de proporcionar mejores servicios financieros a los usuarios globales.

La tecnología en la vida

La tecnología, omnipresente en cada aspecto de la vida cotidiana, puede generar inseguridad o desconcierto en algunas personas ante ciertas situaciones. No obstante, adquirir conocimientos y habilidades en este ámbito se presenta como la estrategia más efectiva para enfrentar estos desafíos.

Por caso, el estar familiarizado con técnicas como el phishing es crucial para prevenir el fraude. Esto no solo protege al individuo, sino que también le permite advertir a otros si detecta comportamientos sospechosos en los sitios web que visita.