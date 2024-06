Assassin’s Creed Mirage y más juegos de Ubisoft ahora disponibles para iPhone, iPad y Mac

Assassin's creed incluirá compras dentro de la app. (Ubisoft)

Ubisoft ha anunciado que algunos de sus juegos más icónicos como Assassin’s Creed Mirage y Prince of Persia: The Lost Crown, ya están disponibles en iPhone, iPad y Mac.

Nuevos juegos de Ubisoft en dispositivos Apple

Assassin’s Creed Mirage

El juego ya se encuentra disponible para dispositivos iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max y iPad Air y iPad Pro con un chip M1 o posterior.

El inicio del viaje de Basim por la Bagdad del siglo IX es gratuito; posteriormente, se puede desbloquear la versión completa del juego con una única compra dentro de la aplicación.

Rabbids: Legends of the Multiverse

Rabbids Multiverse se encuentra en todos dispositivos de Apple. (App Store)

Ahora el juego está disponible en Apple Arcade para iPhone, iPad, Mac, Apple TV y Apple Vision Pro.

En este título de cartas de batalla, los jugadores exploran el multiverso y recolectan cartas para construir estratégicamente un mazo para desatar combos poderosos y caóticos sobre otros usuarios.

Prince of Persia: The Lost Crown

Estará disponible en Mac a finales de 2024, permitiendo a más jugadores explorar un mundo arruinado por el tiempo.

Los jugadores asumen el papel de Sargón, el miembro más joven de un grupo de guerreros de élite llamado Los Inmortales. Cuando secuestran al Príncipe Ghassan, Sargón y el resto de los Inmortales deben encontrarlo en el misterioso Monte Qaf.

Prince of Persia: The Lost Crown estará disponible a partir de finales de 2024. (Ubisoft)

Cómo descargar los nuevos juegos de Ubisoft en Apple

Para obtener Assassin’s Creed Mirage, Rabbids: Legends of the Multiverse o Prince of Persia: The Lost Crown en un iPhone, iPad o Mac, hay que seguir estos pasos:

1. Ingresar a App Store.

2. Buscar el juego de interés y verificar que haya sido subido por Ubisoft.

3. Descarga y esperar a su instalación.

Qué es Apple Arcade

Apple Arcade es un servicio de juegos por suscripción que ofrece acceso ilimitado a una creciente colección de más de 200 juegos, con nuevos lanzamientos, juegos premiados y los clásicos favoritos del App Store.

Apple Arcade se encuentra integrado en App Store. (Apple)

Qué juegos tiene Apple Arcade

Las categorías incluyen Rompecabezas, Estrategia, Aventura, Simulación, Juegos de Mesa, Cartas, Deportes y más. Hay títulos como Sneaky Sasquatch, clásicos como Solitaire by MobilityWare+ y Fruit Ninja Classic+

Cómo acceder a Apple Arcade

Apple Arcade se encuentra en la pestaña Arcade de App Store, aunque también es posible buscar un juego directamente en la tienda de aplicaciones.

What If...? llega a Apple Vision Pro

Apple y Disney han colaborado para crear un juego exclusivo para las gafas Apple Vision Pro, basado en la serie de Marvel What If…?.

El juego relata una historia inmersiva solo disponible en la tienda de aplicaciones de Apple Vision Pro. (Marvel / Apple)

What If…? Una historia inmersiva para Apple Vision Pro, parte de la premisa: “Tiempo. Espacio. Realidad. ¡Y tú!”. Los jugadores serán llevados a diversas realidades del Multiverso de Marvel, enfrentando variantes de personajes conocidos y aprendiendo a dominar el poder de las Gemas del Infinito.

El juego permite alternar entre la realidad mixta y la realidad virtual. Utiliza videos estereoscópicos en 3D para situar al jugador en el centro de la acción. “La interacción es clave”, afirma Apple. Los jugadores podrán lanzar hechizos místicos, proteger a sus aliados y luchar contra villanos utilizando un innovador sistema de gestos con las manos y miradas personalizadas.

Además, el juego permite luchar junto a los héroes de la serie animada y encontrar variantes del Multiverso. Con el Vigilante como guía, los jugadores se sumergirán en una narrativa profunda mientras exploran nuevos y icónicos escenarios de forma inmersiva.

El videojuego retrata alternativas de las historias de Marvel. (Marvel / Apple)

Para obtener el juego para las gafas Apple Vision Pro, los usuarios deben ingresar a la App Store desde sus gafas de realidad mixta. Luego, buscar “What If…? Una historia inmersiva” y descargar el juego para disfrutar de esta experiencia única en el Multiverso de Marvel.

Las gafas Apple Vision Pro son un dispositivo de realidad mixta desarrollado por Apple. Combinan elementos de realidad aumentada y realidad virtual para ofrecer una experiencia inmersiva. Permiten a los usuarios interactuar con aplicaciones y medios digitales superpuestos en el mundo real, facilitando nuevas formas de entretenimiento, trabajo y comunicación.