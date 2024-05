Glosario de tecnología: Qué es la Tecnología textil

Imagen de unos investigadores revisando la transparencia de textiles inteligentes integrados con fibra óptica en Hong Kong, China, 2023. (REUTERS/Joyce Zhou)

En las últimas décadas la tecnología no solo se convirtió en una herramienta básica, sino en parte de nuestra vida diaria, al punto de que es casi imposible imaginar cómo sería realizar tareas sin ella.

Sin duda, la pandemia de COVID-19 impulsó a partir del 2020 que en todo el mundo las personas se aproximaron más al internet de las cosas, para a su vez, acercarse a las personas con las que se tuvieron que alejar físicamente. De repente, hasta los más renuentes se acercaron a la tecnología y tuvieron que aprender a usarla para sacarle provecho.

Sin embargo, las cosas no terminaron con la pandemia. Ha quedado más que claro que la tecnología no solo seguirá en nuestra vida, si no que seguirá tomando importancia en la forma en que realizamos todas nuestras actividades, por ello es necesario que nuestro entendimiento y conocimiento siga ampliándose para evitar quedar rezagados.

Qué es la Tecnología textil

La tecnología es sumamente útil en las actividades diarias. (Reuters)/Dado Ruvic

La tecnología textil es aquella que se encarga de mejorar prendas y derivados textiles. Es decir, se le añade más valor para que destaque entre las demás.

La función principal de toda tecnología es mejorar algún elemento, cumpliendo con una meta u objetivo.

En este caso, la función principal es mejorar en todos los aspectos las funciones de una prenda que garantice un producto de buena calidad.

¿Para qué sirve la tecnología textil?

Por lo tanto, en la tecnología textil se incluyen atributos a alguna prenda que se creó con una finalidad en específico para evolucionar. Así como en los teléfonos móviles se añadieron más elementos, convirtiéndose en lo que hoy conocemos como “teléfonos inteligentes”, en las pendras también se puede aplicar esto.

Por ejemplo, para épocas de invierno se crearon las tecnologías de captación térmica y en verano o ropa deportiva, se diseñaron tecnologías que permiten la transpiración del cuerpo.

Y así como esos, existen más ejemplos que demuestran como la tecnología es capaz de abarcar casi cualquier área.

Ejemplos de tecnología textil

A continuación, podemos mencionar algunos ejemplos liderados por grandes marcas en la industria textil. Entre los ejemplos tenemos los siguientes:

Ropa deportiva . Como ya mencionamos, para la ropa deportivo se han incluido tecnologías que favorecen la transpiración del individuo. Entre las compañías que han hecho posible esto tenemos Adidas, Nike y Puma quienes son los creadores de tecnologías como “Climacool”, “Dri-FIT” y “Dry Cell”. Este elemento añadido mejora el rendimiento del usuario.

Ropa clásica y de etiqueta . En esta sección podemos encontrar tecnologías como “Easy Iron” y “Non Iron”. Ambas son de Zara y se encargan que la ropa no se arrugue después del lavado y mientras se use, haciendo mucho más fácil el planchado y mejorando la apariencia del usuario.

Ropa térmica . Así como existen tecnologías que favorecen la transpiración del usuario para su rendimiento o para aquellas épocas calurosas, también se crearon tecnologías especiales para los días de invierno. Entre estas tenemos “Tech Termic”, la cual pertenece a la línea deportiva de invierno de Sprinter, Boriken.

Ropas especializadas . Son aquellas creadas con la finalidad de mejorar el rendimiento en el campo para el cual fue creada. Un ejemplo de estas pueden ser los chalecos antibalas, la ropa de danza, las prendas de los atletas y mucho más. Este ejemplo, sin duda, es uno de los más amplios, por lo que puede fácilmente clasificarse de acuerdo al campo donde se emplee.

La tecnología es un aliado de las personas en su día a día. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tecnología y la vida

Incorporar tecnología en la vida diaria ofrece varios beneficios y simplifica numerosas tareas cotidianas. Desde la organización personal y laboral mediante aplicaciones y dispositivos inteligentes, hasta el bienestar físico y mental a través de gadgets y software especializados, la tecnología se ha convertido en un aliado primordial.

Asimismo, facilita la comunicación instantánea y la conexión con personas de todo el mundo, rompiendo barreras geográficas. Además, los sistemas de seguridad inteligentes proporcionan un nivel superior de comodidad y protección en el hogar. Adoptar estas herramientas tecnológicas puede significar un paso hacia la optimización del tiempo y la mejora de la calidad de vida, al mismo tiempo que se abre el camino hacia el descubrimiento de nuevas oportunidades y aprendizajes.