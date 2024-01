Fortnite podría dar la sorpresa con un nuevo personaje: Jack Sparrow

Filtración sugiere posible nueva skin del capitán Jack Sparrow en Fortnite. (Epic Games - @Ashish)

El mítico capitán, Jack Sparrow, podría llegar muy pronto a Fortnite, el famoso videojuego free-to-play de Epic Games, que cuenta con más de 220 millones de jugadores activos mensuales.

El juego es el favorito de muchos usuarios debido a las diversas opciones que ofrece para complementar la experiencia de los jugadores, como es el caso de la realización de conciertos en su plataforma con estrellas mundiales como Eminem, o permitir el uso de importantes personalidades del mundo real, las películas o los videojuegos dentro de las partidas.

A estos personajes se les conoce como skins, los cuales son tan solo modificaciones estéticas que no afectan de modo alguno al balance del juego, pero que sí generan gran entusiasmo entre los jugadores.

Qué se sabe sobre la posible llegada del capitán Sparrow

Concepto de cómo se podría ver el skin del capitán Jack Sparrow. (@88bitCRPplays)

Aunque no se ha confirmado de manera oficial la información revelada por el conocido filtrador Nake the Bake en el pódcast, The XboxErael, un eventual arribo del carismático protagonista de la saga cinematográfica de Piratas del Caribe, podría implicar el tercer acuerdo que trae personajes de una franquicia de Disney a la plataforma.

De hecho, el interés por Jack Sparrow radica en que es uno de los personajes ficticios más reconocidos a nivel global, en gran medida gracias a la inolvidable actuación de Johnny Depp.

Además, su posible integración a Fortnite no solo atraería a los fans de las películas, sino que también marcaría un punto interesante dada la controversia actual que rodea a Depp, quien fue excluido de la próxima entrega de la saga.

Cuáles personajes de Disney han llegado a Fortnite

Fortnite incluye personajes de Marvel como Spider-Man y Los Vengadores, Deadpool. (Epic Games)

Epic Games ha presentado con frecuencia personajes de Marvel dentro de la batalla, incluido Spider-Man, los miembros de Los Vengadores, Deadpool, entre otros.

Mientras que las dos franquicias más importantes de Lucasfilm también han aparecido regularmente en Fortnite, con múltiples skins basadas en Star Wars e Indiana Jones.

En este grupo también se encuentra, Jack Skellington, el protagonista de la película The Nightmare Before Christmas.

Personajes basados en Star Wars e Indiana Jones tambíen hacen parte de este universo. (Epic Games)

Fuera del universo de Disney, también se hizo la inclusión de personajes de videojuegos y animes como es el caso de Naruto, Goku o el legendario Solid Snake.

Fortnite ha demostrado que la colaboración entre diferentes universos es una estrategia exitosa y estas alianzas han permitido al juego mantenerse como uno de los títulos más jugados y seguir capturando la atención de nuevos usuarios de todas las edades.

Fortnite volvió a sus inicios

La plataforma ha introducido modificaciones pensadas para atraer y retener jugadores. (Epic Games)

Fortnite realizó una actualización al reintroducir su primer mapa y algunas armas icónicas, lo cual resultó en un pico histórico de jugadores en línea para Epic Games, al alcanzar un récord de 44.7 millones de usuarios.

Esta versión denominada Fortnite OG, es un esfuerzo para revitalizar el interés en el juego, el cual había visto una disminución en su relevancia a pesar de mantener una base sólida de usuarios.

La plataforma que fue lanzada en 2017, se convirtió rápidamente en un fenómeno cultural y mediático, trascendiendo el concepto tradicional de un juego de estilo battle royale.

Y entre las estrategias para atraer a nuevos jugadores y retener a los existentes, se destaca la introducción de un modo de juego sin construcción, eliminando así uno de los aspectos más complejos y distintivos del título, en un intento por simplificar la experiencia para novatos.

Mientras que se ha recurrido a la inclusión de bots en las partidas, una medida polémica que busca mejorar la experiencia de los usuarios menos experimentados.