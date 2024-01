WhatsApp tendría un nuevo check azul que alertaría capturas de pantalla

La aplicación por ahora no ha dado informes del desarrollo de la función de triple check azul. (REUTERS)

En torno a las funciones de WhatsApp siempre hay rumores de opciones que están en desarrollo, principalmente por la inclusión de esas novedades en la aplicación de pruebas. Una de las especulaciones más constantes es la llegada de un tercer check, chulo o verificación de lectura.

Este rumor ha estado presente desde hace varios años, siendo replicado por medios internacionales e incluso la propia aplicación de Meta habló sobre él en 2022, pero hasta ahora no se ha conocido nada en concreto sobre la llegada o desarrollo de esta función.

Qué dice el rumor del triple check en WhatsApp

El rumor se originó a partir de informaciones que circulan en la red. La noticia que se difunde dice que WhatsApp estaría trabajando en una función que añadiría una tercera verificación azul a sus confirmación de lectura dentro de los chats.

Este supuesto tercer check tendría la función de alertar a los usuarios cuando el destinatario realiza una captura de pantalla en la conversación. Siendo una nueva herramienta de privacidad que tendrían los usuarios.

Los informes de diferentes medios aseguran que la opción estaría en desarrollo, pero que no se sabe cuándo se haría su lanzamiento oficial y que al incluirse en la aplicación, los usuarios tendrían la posibilidad de habilitar o deshabilitarla según sus preferencias.

Además, aseguran que la función también estaría disponible en los chats grupales, para que todos los participantes de la conversación vean cuando un integrante realiza una captura de pantalla.

Sin embargo, no hay más información sobre el rumor, principalmente porque quienes la replican no mencionan ninguna fuente en concreto y aseguran que todavía la opción no ha entrado en fase beta, es decir, que no ha empezado a probarse en la aplicación de testeo de WhatsApp.

Qué tan real es la triple verificación de WhatsApp

Estamos ante un rumor que lleva años. Desde 2021 han surgido informes con la misma información: una función que está en desarrollo y no se sabe cuándo llegará. Un tiempo demasiado extenso para el desarrollo de una función, teniendo en cuenta que WhatsApp continuamente está incorporando mejoras y corrigiendo errores.

Por otro lado, la aplicación solo ha hablado una vez de esta función y lo hizo para desmentir el rumor. “Vimos que hay un rumor circulando en Twitter y queríamos dejarte saber que no es verdad”, le respondieron, desde la cuenta de la aplicación en X, a un usuario en 2022 sobre la supuesta inclusión del triple chulo azul.

Además, gran parte de las funciones que van a llegar a WhatsApp se prueban primero en la aplicación beta para iOS y Android. Esto se realiza con el fin de determinar errores, posibles mejoras y cómo los usuarios reciben el cambio. De esta manera es que se conocen las novedades que llegan a la plataforma tiempo antes de lanzarse oficialmente.

Sin embargo, los tiempos de desarrollo no son tan extensos como para tardar tres años, especialmente en cambios tan concretos y de privacidad, que ha sido uno de los enfoques de Meta recientemente para brindar más herramientas de protección en los chats, con la opción de enviar una imagen o un audio de única visualización que se añadió recientemente.

Esto no quiere decir que usa función nunca haya sido considerada por la empresa o que no la tengan en desarrollo, es algo de lo que por ahora no hay informes oficiales. Pero lo que sí es claro es que de momento no hay datos sólidos de que el triple check, tilde o chulo esté por llegar y que vaya a servir para notificar a los usuarios de una captura de pantalla dentro del chat.