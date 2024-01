Cuevana y más páginas ilegales de películas que desaparecerían en 2024: la lista completa

El listado incluye 50 páginas que transmiten sin permiso series, películas y animes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las series y las películas hoy mueven gran parte de la industria de entretenimiento en internet. Diferentes empresas han creado sus propias aplicaciones y estar presentes en ese mercado, pero al mismo tiempo las páginas ilegales encuentran un espacio. Este tipo de plataformas son constantemente revisadas por organizaciones como la Alliance for Creativity and Entertainment (ACE) y la Motion Pictures Association (MPA), quienes toman medidas para cerrarlas.

En 2024 el listado de sitios que se estarán deshabilitando es bastante largo, ya que la publicación de estos contenidos, sin tener los derechos de autor, afecta a compañías como Sony Pictures, Netflix, Walt Disney Studios, Warner Bros, Universal Pictures, Apple TV+, Amazon Prime Video y HBO Max, que tienen sus apps oficiales y cobran una suscripción a los usuarios, mientras que las páginas de piratería lo ofrecen gratuitamente.

Cuáles son las páginas de películas que cerrarán en 2024

El listado de sitios bloqueados es de 50, por ahora, ya que las organizaciones están en constante revisión de la situación para cerrar las páginas alternas que surjan tras el cierre de otra. Entre las webs más reconocidas que estarán siendo cerradas están Upload, Cuevana, CineCalidad y Animeflix, que tienen contenidos de series, películas y animes recientes para ver online o descargar.

El cierre de las páginas se realizará en todo el mundo, por lo que el uso de VPNs no servirá. Este es el listado completo de los 50 sitios que serán bloqueados en 2024 por la publicación de contenido audiovisual no autorizado al no tener los derechos de autor o transmisión:

- filmize.tv

- hinatasoul.com

- anitube.vip

- mixdrop.lol

- mixdrop.club

- uqload.com

- uqload.io

- uupbom.com

- upbam.org

- futemax.la

- sathoshinamoto.com

- futemax.re

- sinalpublico.com

- futemax.ink

- playertv.net

- canales.online

- iptv-sharing.org

- ipfr.tv (M3U)

- autoembed.to

- animension.to

- adjaranet.to

- comando.la

- filmesmega.co

- filmeviatorrents.org

- bombuj.si

- watchgameofthrones.co

- animefire.vip

- gdrivelatino.net

- animesonline.in

- cuevana-3.id

- compucalitv.org

- cinecalidad.com.mx

- redecanais.zip

- megatorrentsx.com.br

- megatorrentsx.com

- limontorrents.com

- limontorrent.com

- mmfilmes.me

- gogoanime2.org

- 9anime2.com

- animepahe.ru

- animeflix.live

- bstsrs.one

- kickassanime.am

- gozofinder.com

Al ingresar a alguna de estas páginas los usuarios encontrarán con un sitio bloqueado, con un mensaje diciendo que la plataforma no es segura y al intentar hacer clic en ‘Ir al sitio’ se les direccionará a la web de la ACE.

Además, al ingresar aparecerá en pantalla un mensaje invitado a las personas a que no usen este tipo de plataformas, sino que hagan uso de las aplicaciones oficiales, que cuentan con los derechos de transmisión, ya que hay algunas que son de pago y otras gratuitas, que usan publicidad para obtener ganancias.

“Ve legalmente. Hay más de 140 proveedores de contenidos alrededor del mundo que ofrecen acceso legal a tus películas y series favoritas a través de una amplia variedad de dispositivos”, es el aviso que le aparecerá a los usuarios, acompañado de un listado de todas las plataformas a las que pueden acceder y el contenido es legal.

Además de las páginas ya cerradas y las que están siendo bloqueadas, se espera que este año varias IPTV que emiten contenidos no autorizados, como retransmisiones de partidos de fútbol, cierren en Europa debido al nuevo sistema Piracy Shield.

Este sistema es respuesta tecnológica que busca frenar las transmisiones ilegales y proteger los derechos de autor en eventos deportivos, un tipo de contenido que continuamente está en este tipo de páginas por las limitaciones de algunos usuarios a acceder a proveedores que ofrecen los partidos de manera legal.