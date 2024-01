Final Fantasy 7 Rebirth, Hellblade II, Star Wars Outlaws y más videojuegos en 2024

Para los primeros tres meses del año ya hay varios juegos confirmados. (PlayStation)

2023 será recordado como uno de los años con mejores videojuegos de la historia y la página siguiente, 2024, promete seguir una senda con un nivel interesante con títulos destacados para Xbox, PlayStation, Nintendo y PC.

Te puede interesar: Cinco hechos que marcaron la industria de videojuegos en 2023

En los primeros meses, aparecerán nombres importantes como Tekken 8, Like a Dragon: Infinite Wealth o Granblue Fantasy: Relink. Pero además habrá espacio para lanzamientos de grandes licencias como el caso de Suicide Squad, The Last of Us y Mario Bros.

Aunque sin duda los más esperados son Senuas Saga: Hellblade II, un exclusivo de Xbox que se lleva la mirada en las consolas, Final Fantasy VII Rebirth, la continuación del famoso remake, Princess Peach: Showtime, el primer juego protagonizado por la princesa de Mario Bros, y Prince of Persia: The Lost Crown, el regreso de una de las principales sagas de plataformas de la historia.

Para los primeros tres meses del año ya hay varios juegos confirmados. (Xbox)

Todos los lanzamientos destacados de 2024

La mayoría de los estudios que tienen planeados sus lanzamientos para los primeros meses del año ya confirmaron la fecha en la que llegarán sus juegos, mientras que la mayoría de los que saldrán después del primer trimestre aún no tiene listo el día en que saldrán a la venta.

Te puede interesar: Bethesda y ZeniMax suman a Jill Braff como nueva jefa de estudio

Este es el listado de juegos que sí tienen confirmada su fecha de estreno:

- Prince of Persia: The Lost Crown - 18 de enero (PC PS5 Switch PS4)

Te puede interesar: Gafas Vision Pro de Apple, Nintendo Switch 2 y más lanzamientos para 2024

- Tekken 8 - 26 de enero (X/S PC)

- Like a Dragon: Infinite Wealth - 26 de enero (PS5 PS4 PC Xbox Series X/S Xbox One)

- Suicide Squad: Kill the Justice League - 2 de febrero (Xbox Series X/S PS5 PC)

- Skull and Bones - 16 de febrero (PC PS5 Xbox Series X/S)

- Final Fantasy VII Rebirth - 29 de febrero (PS5)

- Alone in the Dark - 20 de marzo (PC PS5 Xbox Series X/S)

- Dragon’s Dogma 2 - 21 de marzo (Xbox Series X/S PS5 PC)

- Princess Peach: Showtime! - 22 de marzo (Switch)

- STALKER 2 - marzo (Xbox Series X/S)

- Black Myth: Wukong - 20 de agosto (PS5 Xbox Series X/S)

- Truck Parking Simulator - 27 de septiembre (PC)

Para los primeros tres meses del año ya hay varios juegos confirmados. (Nintendo)

Y a continuación presentamos el listado de todos los juegos que están confirmados para 2024, pero que los estudios aún no han revelado el día exacto de lanzamiento:

- Metroid Prime 4 (Switch)

- Hollow Knight: Silksong (PC Switch Xbox Series X/S Xbox One PS5 PS4)

- Beyond Good & Evil 2

- Marvel’s Wolverine

- Dragon Quest 12: The Flames of Fate (PS5)

- Genshin Impact (Switch)

- Pragmata (PS5 Xbox Series X/S PC)

- Fable (Xbox Series X/S PC)

- Dragon Ball Z: Sparking! Zero (PS5 Xbox Series X/S PC)

- Perfect Dark (Xbox Series X/S PC)

- Star Wars Outlaws (PS5 Xbox Series X/S PC)

- Silent Hill 2 Remake (PC PS5)

Ambos listados están basados en la información que los estudios han proporcionado de sus juegos, por lo que puede haber cambios según los trabajos de desarrollo de cada título y podrían presentarse retrasos al punto de que se cambien ventanas de lanzamiento para el otro año.

Nueva consola de Nintendo

Además de la espera por nuevos juegos, 2024 puede ser el año en el que Nintendo revele su próxima consola. Aunque la empresa japonesa no ha dado información oficial sobre este desarrollo, la Switch ya completó siete años de vida y eso significa que el ciclo estaría listo para darse el cambio.

Los rumores sobre este lanzamiento han sido varios, aunque por ahora con pocos detalles. En primer lugar, se especula que la consola se anunciaría después del segundo trimestre del año y su lanzamiento sería para después de septiembre.

Además, se habla de una probable retrocompatibilidad con juegos de Switch y mayor potencia para reproducir juegos triple A de otros estudios.